Christian Mera, arquitecto, explica cuáles son los colores que hacen que tu casa se vea barata: "Son poco refinados"

Pintar una casa puede parecer una tarea sencilla, pero la elección del color puede transformar por completo un espacio... para bien o para mal. Aunque muchos apuesta por tonos que consideran "alegres" o "atrevidos", algunos de ellos provocan el efecto contrario: abaratan visualmente la vivienda.

Christian Mera, experto arquitecto y creador de contenido en TikTok (@christianmeraarquitecto) explica cuáles son los colores que hace que tu casa se vea "barata". Además, explica que "no tiene nada que ver con el presupuesto que tengas".

Con una amplia trayectoria en diseño, Mera insiste en que no todo vale cuando se trata de pintar paredes, muebles o incluso puertas. Algunos tonos muy comunes como los rojos brillantes o los verdes lima, pueden generar una atmósfera poco acogedora y restar valor a la vivienda.

Este explica que "la mala elección lo hace todo. Por ejemplo, colores como el amarillo chillón o el naranja saturado, el rojo intenso o el fucsia suelen hacer que un espacio se vea visualmente cargada y menos refinado".

"También el verde neón, el morado brillante o combinaciones demasiado contrastadas sin equilibrio pueden restar valor estético. No quiere decir que estén prohibidos pero mal usados o sin una paleta base que los acompañe, pueden hacer que tu casa se vea infantil, desordenada o improvisada".

Casas con fachadas de colores.

Este arquitecto explica que si buscas elegancia opta por tonos blanco cálido, beige, arena, gris suave, beige piedra, verde salvia o azul humo. Recomienda acompañar estos colores con acentos en negro mate, madera natural, acero cepillado o dorado para dar carácter sin exagerar.

Cabe destacar que uno de los colores que más critica el arquitecto es el rojo brillante o chillón: "Es un tono que satura visualmente, no aporta serenidad y recuerda a espacios comerciales o infantiles, más que a un hogar elegante", afirma Mera.

Fachada roja.

Otro error frecuente es el uso de amarillos muy intensos, especialmente en cocinas o pasillos. Mera señala que estos colores "no combinan bien con materiales nobles como la madera o el mármol y generan un efecto estridente que no invita al confort".

Además, tonos como el verde lima o fosforescente, tan populares hace unos años, también han entrado en su lista negra. Según el arquitecto, "este tipo de verde es difícil de integrar en ambientes elegantes y da un aspecto poco trabajado al conjunto del espacio".

Fachada verde lima.

Mera también desaconseja el naranja saturado, una elección que "puede convertir una estancia moderna en algo que parece sacado de los años 2000, sin armonía ni estilo definido".

Aunque los grises están de moda, el arquitecto avisa que un gris demasiado oscuro y plano puede hacer que una estancia se vea triste o incluso sucia si no se combina con tonos más cálidos o texturas adecuadas.

Una casa con una fachada azul humo.

Los tonos neón también reciben críticas. Mera los considera "invasivos, poco naturales y más adecuados para una discoteca que para un hogar familiar". Paredes en fucsia o azul eléctrico son, para él, un desacierto,

No todos los tonos suaves son sinónimo de elegancia. Algunos colores pastel, si no se combinan bien, pueden dar una imagen "infantil o demasiado cursi", especialmente en dormitorios o zonas comunes.

¿Qué colores recomienda Mera? Frente a estos tonos conflictivos, el arquitecto propone alternativas seguras y sofisticadas. "Beige cálido, blanco roto, arena, gris perla o incluso azul petróleo en detalles, son apuestas que aportan elegancia y serenidad sin sobrecargar", asegura.

Importa tanto el color como su contexto. Mera recuerda que el efecto visual no depende solo del tono en sí, sino de cómo se combina con la luz natural, el mobiliario y los materiales del entorno. Por eso, anima a consultar a un profesional antes de lanzarse a pintar.

Paredes color rosa fucsia.

Además del color, el arquitecto subraya la importancia de usar pinturas de calidad. "Una pintura barata puede arruinar incluso el tono más bonito, porque no cubre bien, se desgasta rápido o genera brillos no deseados", explica.

El error de seguir modas sin adaptarlas al hogar. Finalmente, Christian Mera recomienda no dejarse llevar por modas pasajeras. Lo que funciona en una revista o en una red social puede no funcionar en tu hogar si no se adapta bien al estilo arquitectónico, la orientación o el mobiliario.