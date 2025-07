Miguel Gómez, experto en interiores, lo tiene claro: “Esto es lo que tienes que hacer si tienes una cocina estrecha”

En 2025 estamos asistiendo a una auténtica revolución en la forma en que concebimos y vivimos en casa. Hoy no basta con tener un espacio bonito: queremos que sea bien diseñado, personalizado, funcional y refleje nuestra identidad.

Un diseñador experimentado ayuda a evitar errores costosos y optimiza el presupuesto, gracias a su acceso a precios y proveedores confidenciales. Y entre las distintas zonas de la casa ¿por qué todos quieren reformar la cocina?



La cocina ha pasado de ser una zona de paso a convertirse en el verdadero corazón del hogar. Hoy se cocina, se trabaja, se recibe a amigos… y eso exige un espacio cómodo, funcional y estéticamente cuidado.

Si estás buscando un diseñador de interiores experto en cocinas, necesitas echar un vistazo a @formas_cocinas es For + By Miguel Gómez, experto en estudio de diseño de cocinas con tiendas en Murcia y Alicante, que acumula más de 120 mil seguidores en TikTok y más de 1 millón de 'Me gusta'.

En concreto, en uno de sus videos, explica lo siguiente. "Si tienes una cocina estrecha, que no pequeña, esto es justo lo que te va a dar la solución. El hecho de tener una especie de cristalera efecto pecera, en este caso el 'No Limits' de Mondagron, que es la que utilizamos nosotros para independizar este espacio de este otro espacio."

Además el experto explica lo siguiente: "Como veis, permite que yo me estéis viendo y que también me puedas ver desde ahí, así que permite sociabilizar. Y como veis, no tenéis una pared de por medio. No significando esto que realmente no tenga aislado de olores y demás gracias tanto a la puerta, como a la propia cristalera."

"Así que ya sabéis, lo tenemos disponible. Pero si tenéis un diseño complicado como este, pues yo te puedo ayudar, puedo ser tanto tu diseñador como, allá donde estés, me da igual, solo tienes que pedirnos información, y se llama DOP. Puedes encontrar en nuestra web formascocinas.es y contratarnos. Yo quiero diseñar tu cocina."

Reformar la cocina es una de las inversiones más rentables: puede aumentar el valor de una vivienda entre un 10 % y un 20 %, según datos de portales inmobiliarios.

Muchos hogares siguen con cocinas mal diseñadas o anticuadas, con muebles que no aprovechan bien el espacio y sin zona de comedor o barra americana, algo que ahora se demanda mucho.

Baldosas, muebles o encimeras que ya no encajan con los gustos actuales impulsan a reformar. Las tendencias actuales apuestan por cocinas abiertas, colores neutros o maderas oscuras, y encimeras de materiales resistentes como el porcelánico.

Las cocinas estrechas —también llamadas cocinas pasillo— son muy comunes, especialmente en pisos antiguos o de segunda mano. Aunque pueden tener su encanto, presentan varios problemas prácticos que limitan la comodidad y la funcionalidad.

Cuando hay muebles o electrodomésticos enfrentados, dos personas apenas pueden coincidir sin chocarse. Esto dificulta cocinar en pareja o moverse con soltura mientras se friega, se cocina o se carga el lavavajillas.

Al tener menos encimera, todo se satura rápidamente: el espacio para cortar, dejar utensilios o preparar ingredientes se vuelve escaso. Esto afecta la eficiencia y el orden.

Las cocinas estrechas suelen tener menos módulos bajos y altos, lo que obliga a apilar cosas, usar estantes abiertos o almacenar en otras habitaciones, lo cual no es cómodo ni funcional.

Al ser alargadas y cerradas, muchas tienen mala iluminación natural y se sienten agobiantes. Si además hay muebles oscuros o azulejos antiguos, el efecto túnel se multiplica.

Las cocinas pasillo no suelen estar abiertas al salón, y cuando se intentan abrir, la estructura impide crear una isla o una barra, lo que limita el diseño abierto tan deseado hoy.

Un frigorífico de gran tamaño, una lavadora o incluso el horno pueden estorbar al abrirse, especialmente si se colocan en el lado equivocado o en esquinas poco prácticas.

En consecuencia, son muchas y muy eficaces las soluciones que ofrecen expertos como Miguel Gómez para reformar cocinas, incluso las más estrechas o complicadas. Este tipo de profesionales tiene la experiencia y la visión para transformar cocinas obsoletas en espacios funcionales, luminosos y modernos, sin importar los metros cuadrados.