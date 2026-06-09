De Latinoamérica a la Milla de Oro de Madrid: las mujeres que lideran el cambio en el sector de las reformas de lujo

Raffaella Castillo y Rosa Anderico dirigen las Concept Store de Aqui tu Reforma de Ortega y Gasset y del Paseo de la Castella en Madrid. Cedidas

Las mujeres copan cada vez más espacios en todos los ámbitos de la sociedad, incluida la construcción. Así lo afirma el Observatorio Industrial del sector.

En concreto, la presencia femenina lleva seis años consecutivos incrementando en España. Los números no mienten. En 2022 sus afiliaciones alcanzaban las 147.000. En 2025, esa cifra llegaba a las 166.833.

No obstante, a pesar de la mirada optimista que arrojan las cantidades, hay que matizar la realidad: más de la mitad de esos perfiles se encuentran en roles administrativos. Es decir, se alejan de la obra. Además, las que lideran proyectos propios siguen siendo una minoría dentro de una minoría.

Sería absurdo no reconocer que cuando se habla de ciertos ámbitos profesionales la imagen que se dibuja en la cabeza siempre pertenece a la de un hombre. Sin embargo, hay nombres de mujer que están trabajando para cambiar ese ideario.

Así sucede en el trocito de tarta del mercado que le corresponde a Aqui tu Reforma, una de las marcas con mayor crecimiento en España en este sector, presente además en ocho países.

Desde ahí, Raffaella Castillo y Rosa Anderico pavimentan un nuevo camino para ellas. Son licenciatarias de la compañía. La primera dirige la Concept Store de la calle Ortega y Gasset en Madrid. La segunda hace lo propio en la del Paseo de la Castellana.

Rosa Anderico frente a la Concept Store que dirige en el Paseo de la Castella. Cedida

Responden además a perfiles internacionales, puesto que llegaron desde Latinoamérica. Como otro punto común, su experiencia: más de dos décadas a sus espaldas.

Y, por supuesto, una creencia firme: la premisa de que ser mujer en este sector más que un obstáculo supone una ventaja. Paradójico cuanto menos, pero así lo sienten.

Raffaella Castillo, la visión

A veces los sueños profesionales de la niñez se corresponden con lo que se vive durante la adultez. Es el caso de Raffaella, que siempre imaginó que su carrera se daría dentro de grandes corporaciones.

En su proyección, se veía liderando equipos y desarrollando propuestas desde una estructura empresarial. No obstante, de forma paralela, comenzaron a llover sus proyectos de interiorismo. "Lo hacía de forma natural porque me apasionaba", recuerda.

El cambio vino de la mano de una pregunta, ¿por qué no invertir todo el esfuerzo y disciplina cultivado a lo largo de los años en algo propio?

"Abrir mi Concept Store en la calle Ortega y Gasset y poder mirar hacia atrás, viendo todo el camino recorrido, definitivamente me dio la seguridad para entender que sí, que esto es lo mío", afirma con contundencia.

Su llegada a España desde Perú le dejó entrever una necesidad clara cuando comenzó buscando vivienda para su familia: en Madrid había una gran demanda en reformas residenciales. Y lo que es mejor desde su visión: un margen considerable para mejorar la experiencia, el diseño y la profesionalización del servicio.

"Lo observé casi desde el rol de cliente", explica. El resto es historia. Historia y casualidad. Una de esas que le da sentido a todo. Su marido —hoy su socio— y ella asistieron a una presentación del modelo de Aqui tu Reforma. El resto ya ha quedado escrito.

Raffaella Castillo trajo su experiencia desde Perú hasta España. Cedida

Volviendo a la obra, Castillo ha liderado equipos donde el 100% de los perfiles eran masculinos. Imponerse nunca estuvo en la ecuación, cuya respuesta correcta siempre fue la naturalidad.

"Más que intentar encajar, mi mayor aprendizaje fue desarrollar la capacidad de 'leer la sala' en cada situación", detalla. Esta habilidad —fundamental en cualquier profesión y en lo personal— la ha hecho más asertiva y segura.

"Al principio quizás pecaba de ser demasiado condescendiente o de intentar demostrar demasiado. Hoy entiendo que mi posición se basa en algo mucho más simple: buena comunicación, respeto mutuo y límites claros", concreta.

Su estilo de liderazgo parte de la convicción de que todos tienen una vida detrás del trabajo: "Intento ir más allá de lo superficial para entender qué motiva a cada persona, qué necesitan, en qué momento se encuentran. Creo profundamente que la empatía, la gracia y el respeto son más poderosas a largo plazo que el control constante".

La experiencia de Raffaella es, sin duda, una referencia para aquellas que seguirán sus pasos. Para ellas tiene un mensaje claro: que no tengan miedo de no saberlo todo desde el inicio.

"No necesitas dominar cada área técnica, pero sí saber rodearte de las personas correctas", incide.

Aunque sí subraya un aviso práctico esencial: no subestimar la parte financiera. "Las reformas son muy sensibles a los desvíos de presupuesto. Si no hay control de gastos, es muy fácil que un proyecto deje de ser rentable", aclara.

Rosa Anderico, la anticipación

El currículum de esta venezolana es una de esos que de por sí ya resuelve dudas. Es ingeniera industrial, cuenta con 29 años de experiencia profesional, dos maestrías y un MBA en Dirección Comercial y Ventas.

Su carrera comenzó siendo muy joven, algo que no supuso un hándicap para dirigir obras civiles y metalmecánicas con más de 700 trabajadores. En entornos eminentemente de hombres, el liderazgo se construye día a día, como indica.

Si a Raffaella la ha acompañado su marido en el camino, en el caso de Rosa han sido sus hermanos: "No tenía el respaldo financiero de ellos, pero sí la disciplina, visión y muchas ganas de crecer".

Rosa Anderico, una profesional con casi tres décadas de experiencia que ha encontrado su lugar en el madrileño Paseo de la Castellana. Cedida

En 2014 fue cuando el cambio comenzó a forjarse tras dejar el mundo corporativo. Algo más tarde, en 2016 y 2017, Venezuela atravesó su peor crisis económica y política, momento que demostró su auténtica valía como líder.

Entonces, en lugar de retroceder o mantener una posición conservadora, decidió expandirse mientras todos contraían sus propuestas. Abrió en dos nuevas ciudades y consolidó operaciones online en Colombia, Panamá y Estados Unidos.

Apenas unos años después, otro impacto: la pandemia. Y, por ende, una nueva transformación. Fue entonces cuando formalizó su entrada al sector inmobiliario y de reformas de nivel medio-alto.

Al llegar a Madrid, lo que vio fue un mercado con una dinámica que reconocía: crecimiento, movilidad internacional, demanda de vivienda y un cliente que ya no desea sólo una transformación estética.

"Busca eficiencia, optimización de presupuesto, acompañamiento profesional y confianza", explica. Apostar por Aqui tu Reforma y por la Castellana no fue algo casual, sino una decisión que esconde mucha estrategia.

No obstante, y a pesar de haber tenido una trayectoria profesional meteórica, Rosa conoce bien lo que supone ser mujer en el ámbito de la construcción.

De hecho, hubo una vivencia que dejó huella en ella: una empresa francesa decidió no renovarla debido a su embarazo. Entonces reclamar lo que le correspondía podía ser sinónimo de cerrar algunas puertas.

"Fue la primera vez en muchos años que me permití parar y dedicarme plenamente a mi vida personal", comenta. Igualmente, a lo largo del tiempo, ha aprendido a moverse en estos ambientes. Y lo ha hecho siempre desde la estrategia.

"Me funciona la escucha activa, observar primero el entorno, entender las dinámicas y luego intervenir con soluciones claras, técnicas y estratégicas", explica.

Siguiendo esta pauta, asegura que "existe mayor seguimiento de obra, mejor comunicación con el cliente, más control de presupuesto, mayor supervisión de acabados. Eso ya es medible."

Raffaella y Rosa representan algo más que dos casos de éxito individuales. Son el síntoma de un cambio estructural en un sector que, durante demasiado tiempo, confundió masculinidad con competencia.

Las dos licenciatarias coinciden en que las mujeres suponen una visión más integral del espacio, viendo su funcionalidad, el plano emocional y la rentabilidad.

Igualmente, su presencia es sinónimo de una gestión de equipos más empática y sostenible. Y una capacidad de comunicación con el cliente que marca la diferencia en un negocio donde la confianza lo es todo.

"Cuando combinamos esa visión con preparación técnica y liderazgo, logramos marcar una diferencia muy significativa", dice Rosa.

"En un sector donde trabajas constantemente con personas, emociones, presión y decisiones rápidas, esa sensibilidad e intuición terminan siendo una ventaja real", añade Raffaella.

Todo ello se refleja en dos Concept Store desde donde Madrid se observa con una mirada diferente, en femenino, renovando un ámbito que precisamente se dedica a eso.

En equipo

Ambas son dos casos más de éxito de un fenómeno con nombres propios y presencia. La construcción ahora tiene un idioma diverso que, además, se expande por el mapa español.

En Granollers (Barcelona), Olga Sierra dirige la Concept Store de Aquí tu Reforma. Vanessa Rubio y Ester Suárez hacen lo propio en Igualada (Barcelona); María José Albiñana, en Gandía; Andrea Pinto en Patraix (Valencia); y Verónica Marín en Granada.

Poco importa la ubicación, pero mucho el propósito. El desembarco de ellas en un mundo que siempre les perteneció a ellos y que ahora cambia de rumbo, optando por un camino más diverso y, por tanto, más rico.