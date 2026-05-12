El plan que toda amante de la decoración debería hacer al menos una vez al año para adelantarse a las tendencias

Hay una cita ineludible en el calendario de la decoración en España. De hecho, lleva celebrándose desde 1992. Desde entonces, Casa Decor lleva sentando precedente en este ámbito, estableciéndose como la gran plataforma del interiorismo, diseño, innovación, tendencias y estilo de vida.

Fue el 9 de abril cuando abrió las puertas esta última edición, que se prolonga hasta el próximo 24 de mayo. Este año ha encontrado su ubicación en el madrileño Barrio de las Letras. En concreto, en el número 11 de la calle San Agustín.

Es ahí donde convergen 47 espacios, cada uno con su identidad pero con un telón de fondo común, importan las personas que habitan los entornos. Esta idea lleva ya años sobrevolando la esencia de Casa Decor, tal y como aseguró su directora general, Alicia García, a este medio.

Esta ruta decorativa que propone el proyecto se convierte, sin duda, en la diana de todas esas miradas ávidas que siguen buscando inspiración en publicaciones especializadas, así como en Pinterest, Instagram o TikTok —porque sí, hay más que bailes en esta plataforma—.

Al margen de los números, que nunca quedan a la vista del visitante, lo interesante de esta propuesta sucede en otro plano. En cómo consigue condensar conversaciones y tendencias en un único espacio. Y, además, todo esto acontece en presente, pero marcará el futuro.

Por supuesto, en este tipo de citas hay un componente aspiracional que invita a la persona curiosa a asistir, pero nunca se pierde el foco: se habla de lugares que sean habitables. De hogares, no de casas o pisos piloto. De oficinas que de verdad funcionen, no que sólo queden bien en foto.

Si algo confirma esta nueva edición, es que la decoración ha dejado de ser únicamente estética. Y es que nunca fue únicamente eso. Ahora, por fin, se habla de forma clara de pautas que hacen la vida más sencilla, más flexible y, por ende, más amable.

Se busca que al girar la llave y cruzar la puerta la sensación sea de refugio, especialmente cuando se vive en un contexto social hostil.

Esta idiosincrasia se hace palpable en la vuelta de materiales cálidos y en la presencia de la artesanía como motor. La perfección se desplaza, vive en un segundo plano. El buen hacer está presente, pero con dosis de realidad.

Maite Torrente, periodista de este vertical con una agenda de fin de semana plagada siempre de planes culturales, visitó Casa Decor hace unas semanas y se trajo consigo una conclusión clara, hilada precisamente con la idea del trabajo artesanal:

"Una de las cosas que más me ha llamado la atención a nivel decorativo es el uso de cerámica y del barro no solamente para las terrazas. Aparece también en los baños y en los patios. Vi estos materiales incluso emulando paredes paneladas. Era precioso".

Los 47 espacios de Casa Decor suponen todo lo que se ha detallado, pero en ellos, en el Barrio de las Letras, también se instala la pausa. Cuando el mundo se mueve a ritmo de scroll, la propuesta invita a la observación. A alejarse de tendencias pasajeras como la estética dopamine decor y centrarse en lo que tiene visos de perdurar.

"Prefiero apostar por esa permanencia. El arte que responde a eso funciona porque está bien hecho", declaraba Alicia García a Magas justo antes de inaugurar Casa Decor 2026.

En los pasillos de la calle San Agustín 11 conviven proyectos de los más dispares. Por supuesto, Cosentino y su revolución mineral están presentes. Pero también sobresalen nombres como U Interior Design, un trío formado por Laura Huerta, Sergio Domínguez y Raquel Torices.

En concreto, los creativos han dejado su impronta en el Espacio Jacob Delafon – Cuarto de baño Aether, para el que han ideado el hilo conductor. Su papel se ha asentado en tres pilares diferentes: la conceptualización, el diseño de interiores y la arquitectura del espacio y la curaduría de la marca.

Otra firma a tener en el radar a la hora de visitar Casa Decor es, sin duda, Alvic, que no sólo participa con su propio espacio —Entre superficies y palabras—. Tras el mismo, una biblioteca contemporánea donde la lectura y la música conviven.

Por supuesto, han empleado sus nuevos paneles reciclables y acabados que imitan maderas cálidas y texturas naturales de forma muy realista. Además, también están presentes como colaboradores en otros rincones.

El valor de esta nueva edición de la plataforma —una especie de revista en 3D, como aseguraba su directora general— es entender hacia dónde se dirige la forma de vivir de la gente. Las casas —los hogares— hablan de ello. Y los visionarios tienen que saber captar ese contexto. Sin duda, van por buen camino.

En un momento actual en que las conversaciones versan de rutinas, cansancio y aspiraciones, es más necesario que nunca que cuando todo eso para un poco, o al menos baja su volumen, haya un espacio seguro al que volver.

El interiorismo se ha instalado en esa calma para dar respuestas reales a problemas que también lo son. Visitar Casa Decor es también una forma de entender el hoy y el mundo.