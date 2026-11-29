Samantha Vallejo-Nágera, chef: "La tarta de queso no se hace con la típica base de galleta, se hace con pasta filo"

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La tarta de queso es uno de esos postres que siempre apetece y que admite mil versiones. Con base de galleta, sin ella, más cremosa o con un punto tostado, cada vez son más las recetas que buscan darle una vuelta a este clásico de la repostería.

Y aunque ahora, en Navidad, lo más típico es el roscón de Reyes, la realidad es que hay muchos otros dulces que también encuentran su sitio en estas fechas. Desde bizcochos para acompañar el café hasta postres caseros para compartir después de una comida familiar, cualquier excusa es buena para encender el horno.

En esta ocasión, Samantha Vallejo-Nágera se aleja de la receta más convencional con una propuesta que sustituye la habitual base de galletas por pasta filo. La chef consigue así una tarta con un exterior crujiente y un interior cremoso, una combinación de texturas que cambia la forma de disfrutar este postre sin necesidad de recurrir a técnicas complicadas.

La tarta de Samantha

La pasta filo es una masa muy fina, elaborada habitualmente con harina de trigo, agua y una pequeña cantidad de grasa, que se caracteriza por su textura delicada y su capacidad para formar capas extremadamente crujientes cuando se hornea.

Se utiliza en numerosas recetas de la cocina mediterránea y de Oriente Medio, tanto dulces como saladas, y es habitual encontrarla en preparaciones como el baklava, los börek o diferentes pasteles rellenos.

A diferencia del hojaldre, que incorpora grasa entre sus capas y desarrolla volumen durante el horneado, la pasta filo es mucho más fina y necesita que las láminas se trabajen con cuidado para evitar que se rompan o se sequen.

Precisamente esa finura es la que permite obtener un acabado ligero, quebradizo y con una textura muy diferente a la de una masa convencional.

En esta tarta de queso, su función no consiste únicamente en sustituir la base de galletas. La pasta filo aporta una estructura que envuelve el relleno y crea una superficie irregular, con pliegues y pequeños bordes que se doran durante el horneado.

Al pincelarla con mantequilla, las distintas capas adquieren mayor sabor y quedan más crujientes, de manera que cada bocado combina la suavidad del queso con una textura que se rompe al morder.

La técnica que utiliza Samantha consiste en colocar las láminas dentro del molde sin dejarlas completamente lisas. En lugar de formar una base compacta, las arruga ligeramente para crear pequeños pliegues que sobresalen y se distribuyen por el recipiente.

De esta forma, la pasta filo no queda reducida a una capa inferior, sino que también puede cubrir parte de los laterales y aportar textura en diferentes zonas de la tarta.

Imagen de una pasta de filo. iStock

Sin embargo, aunque la base cambia, el interior sigue una fórmula bastante reconocible dentro de la repostería. Samantha mezcla huevos, yemas y azúcar, ingredientes que se baten hasta conseguir una preparación espumosa a la que posteriormente se incorpora el queso crema.

El objetivo es que todos los ingredientes queden integrados y que la mezcla tenga una textura uniforme, sin grumos.

La temperatura es otro de los factores que condicionan el resultado. La receta señala un horno precalentado a 175 grados, aunque en la demostración Samantha utiliza un horno de sobremesa a 150 grados durante unos 25 minutos.

La diferencia responde también a las características de cada aparato, ya que los hornos pequeños pueden concentrar el calor de una forma distinta a los convencionales.

Por eso, el tiempo de cocción no debe interpretarse como una cifra universal. La pasta filo necesita adquirir un tono dorado para desarrollar su textura crujiente, mientras que el relleno debe cocinarse lo suficiente como para que tenga consistencia sin perder su carácter cremoso.

El tamaño del molde, la cantidad de mezcla y el tipo de horno influyen en cuánto tarda en estar lista.

En las tartas de queso, uno de los errores más habituales es prolongar demasiado el horneado con la intención de conseguir que el centro quede completamente firme.

El relleno puede continuar asentándose después de salir del horno, por lo que conviene tener en cuenta su textura durante la cocción y no buscar necesariamente una consistencia rígida cuando todavía está caliente.