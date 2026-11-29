María Morales, cocinera: "Aunque el pulpo ponga 'cocido', hay que hornearlo 35 minutos para que quede tierno"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

Comprar pulpo cocido evita uno de los pasos que más dudas provoca en casa: calcular cuánto tiempo necesita en la olla para quedar tierno. El producto puede comerse tal como se vende, pero María Morales prefiere darle otra preparación antes de servirlo.

La cocinera, finalista de MasterChef 9, muestra su método en un vídeo de su cuenta de TikTok, @mariamchef9. "Aunque ponga "pulpo cocido", todos sabemos que con eso no es suficiente", comenta mientras enseña el envase.

Morales no vuelve a meterlo en agua. Primero lo marca en una sartén caliente y después lo coloca en una bandeja con ajo morado, jengibre fresco y manteca de cerdo. Lo cubre con aceite de oliva virgen extra y lo hornea 35 minutos a 120 °C.

El paso por la sartén

La preparación comienza con un chorro de aceite de oliva virgen extra y la sartén bien caliente. Morales marca el pulpo antes de trasladarlo a la bandeja; ese primer contacto con el calor le da un acabado distinto al que tendría si pasara directamente del envase al horno.

No indica que haya que cortarlo antes. En su receta, lo importante es partir de un pulpo ya cocido. Si se utiliza una pieza cruda, los tiempos y los pasos cambian por completo.

Una vez marcado, la cocinera añade a la bandeja unos dientes de ajo morado, jengibre fresco y manteca de cerdo. Son los ingredientes que utiliza para acompañar al pulpo durante el horneado. No precisa cantidades exactas para ellos.

Después vierte el aceite de oliva virgen extra hasta cubrir la pieza por completo. La cantidad necesaria dependerá del tamaño del pulpo y de la bandeja: cuanto más amplia sea, más aceite hará falta para alcanzar el mismo nivel.

Los 35 minutos de horno

Morales introduce la bandeja en el horno a 120 °C durante 35 minutos. El pulpo permanece sumergido en el aceite, que toma el aroma del ajo y el jengibre mientras avanza la cocción.

Este es el paso que distingue su propuesta de una preparación rápida de pulpo cocido. La cocinera no se limita a calentarlo unos minutos para servirlo con patatas y pimentón: dedica más tiempo a darle la textura y el sabor que quiere para el plato.

Según Morales, el resultado es "el mejor pulpo que te vas a comer en tu vida". La frase expresa su valoración de esta receta. El punto final también dependerá de cómo sea el pulpo al abrir el envase, ya que no todas las piezas cocidas tienen el mismo tamaño ni la misma firmeza.

Antes de servirlo, conviene comprobar la parte más gruesa de un tentáculo. Debe poder cortarse con facilidad, sin que la carne pierda por completo su consistencia. Así se puede valorar el resultado de la pieza concreta que se ha comprado.

La guarnición de Morales

La finalista de MasterChef acompaña el pulpo con arroz negro y lentejas caviar o beluga. Con esta presentación convierte un producto comprado ya cocido en un plato más elaborado.

Quien solo quiera probar su forma de cocinar el pulpo puede elegir otra guarnición. Unas patatas cocidas, por ejemplo, permiten mantener el acompañamiento sencillo y centrar la preparación en los dos pasos que propone Morales: sartén y horno.

Hay que tener presente qué significa la palabra "cocido" en el envase. El pulpo ya es apto para el consumo; los 35 minutos a 120 °C forman parte de la receta de la cocinera, no son una cocción obligatoria para poder comerlo.

Si se compra pulpo crudo, habrá que cocerlo antes de seguir estos pasos. El tiempo de cocción inicial dependerá del peso de la pieza y de su punto de partida. La receta de Morales comienza cuando esa parte del trabajo ya está hecha.