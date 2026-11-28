Olga, abuela cocinera: "Para que las croquetas conserven todo el sabor y no se rompan al freírlas, deja calentar la leche antes de empezar a mover"

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Las croquetas son uno de esos platos tradicionales que admiten prácticamente cualquier relleno. Aunque las de jamón, pollo o cocido siguen siendo las favoritas de muchas casas, cada vez hay más propuestas originales que demuestran que esta receta tiene mucho más recorrido del que parece.

Una de las últimas en sorprender en redes sociales ha sido Olga, una abuela cocinera que comparte sus recetas caseras en Instagram a través de su cuenta @lawela777omg.

En uno de sus vídeos enseña a preparar unas originales croquetas de kebab, una combinación poco habitual que ha llamado la atención por su sencillez y su reducido coste.

La propuesta tiene un ingrediente protagonista que se aleja de los rellenos más clásicos como es la carne de kebab que se comercializa congelada en los supermercados.

Con ella, Olga consigue dar un giro a una elaboración de toda la vida sin necesidad de recurrir a técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de encontrar.

Según explica en su publicación, con las cantidades que utiliza consigue preparar unas 25 unidades. Esto permite elaborar un aperitivo diferente por un precio muy económico, que ronda los 15 céntimos por croqueta.

Bechamel sin grumos

La clave de unas buenas croquetas, independientemente del relleno que elijas, está, en buena medida, en la elaboración de la bechamel. Conseguir una masa cremosa, consistente y sin grumos es uno de los aspectos que más dudas genera cuando se prepara esta receta en casa.

Para empezar, Olga derrite mantequilla en una sartén caliente y añade tres cucharadas de harina. Es importante cocinarla durante unos minutos para que pierda el sabor a crudo antes de incorporar la leche.

Es entonces cuando comparte uno de sus consejos más útiles para quienes todavía tienen dificultades con esta preparación. "Truco de la abuela. Para que no salgan grumos, echar la leche y dejar que se caliente antes de remover", explica en el vídeo.

Este pequeño detalle ayuda a integrar los ingredientes y conseguir una textura homogénea. A partir de ahí, hay que remover hasta que la bechamel espese y alcance la consistencia necesaria para poder formar las croquetas una vez fría.

Cuando la masa está lista, Olga incorpora la carne de kebab. Al tratarse de un producto que ya viene cocinado, no necesita prepararla previamente, aunque sí conviene seguir las indicaciones del fabricante para su conservación y calentamiento.

El reposo en la nevera

Una vez mezclados todos los ingredientes, la abuela cocinera vierte la preparación en una fuente y la cubre con film transparente. Después, la introduce en la nevera para que repose hasta que esté completamente fría.

Este paso es especialmente importante. Una masa caliente o demasiado blanda resulta difícil de manipular y puede complicar el rebozado. El frío permite que la bechamel adquiera firmeza y que las croquetas mantengan su forma antes de freírlas.

Ingredientes 3 cucharadas de harina

50 g de mantequilla

500 ml de leche

Carne de kebab congelada (o el relleno que elijas), previamente cocinada según las indicaciones del fabricante

2 huevos

Pan rallado

Aceite para freír Paso 1 Coloca una sartén al fuego y añade la mantequilla hasta que se funda por completo. Paso 2 Incorpora las tres cucharadas de harina y remueve durante unos minutos para cocinarla. Paso 3 Vierte los 500 mililitros de leche y deja que se caliente antes de empezar a remover, siguiendo el consejo de Olga. Paso 4 Remueve hasta conseguir una bechamel espesa, cremosa y sin grumos. Paso 5 Añade la carne y mezcla para repartirla por toda la preparación. Paso 6 Pasa la masa a una fuente, cúbrela con film transparente y guardala en la nevera hasta que esté fría y firme. Paso 7 Divide la masa en porciones, forma las croquetas y pásalas primero por huevo batido y después por pan rallado. Paso 8 Fríelas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Retíralas y déjalas escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

Cuando la mezcla está lista, llega el momento de dividirla en porciones y darles la forma deseada. Olga utiliza el procedimiento tradicional: pasa cada pieza por huevo batido y pan rallado antes de llevarlas a la sartén.

El último paso consiste en freírlas en abundante aceite caliente hasta que queden doradas por fuera. Conviene hacerlo en tandas pequeñas para evitar que baje demasiado la temperatura del aceite y conseguir un rebozado crujiente.

El resultado son unas croquetas diferentes, económicas y fáciles de preparar, que demuestran que la cocina tradicional también puede reinventarse con ingredientes inesperados.