Laura, cocinera: "Para que las alcachofas de bote estén más ricas, no les eches jamón, sino 1 burrata y 2 tomates secos"

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Las alcachofas de bote son uno de los ingredientes más prácticos para improvisar una comida o una cena cuando apenas se dispone de tiempo para cocinar. Al estar ya cocidas, basta con escurrirlas y calentarlas unos minutos para conseguir un plato sabroso.

Aunque una de las formas más populares de prepararlas es salteadas con jamón, existen otras combinaciones igualmente apetecibles. Laura, cocinera y creadora de contenido conocida en redes sociales como @missohlaura, propone acompañarlas con burrata, tomate seco y nueces.

El resultado es una ensalada templada que se prepara en apenas 15 minutos, sin necesidad de encender el horno y con ingredientes que podemos encontrar fácilmente en cualquier supermercado.

El secreto está en dorar bien los corazones de alcachofa en la sartén para conseguir una superficie ligeramente crujiente que contraste con la cremosidad de la burrata y la textura de las nueces.

La cocinera también explica que el tomate seco puede sustituirse por tomate natural. Quienes quieran aumentar el aporte de proteínas pueden incorporar unas lonchas de jamón serrano.

Ensalada templada de alcachofas y burrata 1 lata de corazones de alcachofa en conserva

1 burrata

6 nueces

2 tomates secos

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra

Pan para acompañar (opcional) Paso 1 Escurrimos bien las alcachofas y retiramos el exceso de humedad con papel de cocina. Paso 2 Calentamos una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra y doramos las alcachofas por ambos lados. Paso 3 Colocamos la burrata en el centro de un plato y añadimos un chorrito de aceite de oliva y pimienta negra recién molida. Paso 4 Distribuimos las alcachofas todavía calientes alrededor del queso. Paso 5 Cortamos los tomates secos en pequeños trozos, picamos las nueces y repartimos ambos ingredientes sobre el plato. Paso 6 Servimos inmediatamente y acompañamos, de forma opcional, con unas rebanadas de pan.

Beneficios de las alcachofas

Más allá de su versatilidad en la cocina, las alcachofas destacan por su elevado contenido en agua, su bajo aporte calórico y la presencia de fibra, una sustancia que favorece el tránsito intestinal y contribuye a prolongar la sensación de saciedad.

Esta hortaliza también aporta minerales como el potasio y el fósforo, así como folatos, que intervienen en diferentes funciones del organismo.

Entre sus compuestos vegetales se encuentra la cinarina, una sustancia característica de la alcachofa que ha sido objeto de estudio por sus posibles efectos sobre la salud.

Esto no significa que su consumo por sí solo permita adelgazar o reducir los niveles de colesterol, sino que puede contribuir a una alimentación saludable y equilibrada.

En el caso de las alcachofas en conserva, conviene prestar atención a la cantidad de sal que figura en el etiquetado. Escurrirlas y enjuagarlas antes de cocinarlas puede ayudar a reducir parte del sodio.

Por su parte, la burrata aporta proteínas y calcio, mientras que las nueces y el aceite de oliva virgen extra incorporan grasas insaturadas al plato.

Cómo preparar las alcachofas

Una de las grandes ventajas de tener un bote de alcachofas en la despensa es que permite preparar diferentes platos sin tener que limpiar ni cocer previamente esta hortaliza.

Se pueden incorporar directamente a una ensalada, saltear con ajo y jamón, gratinar con queso o utilizar como ingrediente de arroces, pastas y guisos.

También combinan especialmente bien con productos como el queso feta, el parmesano, las aceitunas y los tomates secos. Para conseguir un plato con más proteínas, se pueden añadir huevos, bonito o atún en conserva.

En preparaciones como la que propone Laura, es fundamental retirar bien el líquido de la conserva antes de cocinar las alcachofas. El exceso de humedad dificulta que se doren correctamente en la sartén.

Otro truco consiste en cortarlas por la mitad antes de cocinarlas. De esta forma, aumentamos la superficie en contacto con la sartén y conseguimos que queden más tostadas sin perder su interior tierno.