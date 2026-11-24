Anna Terés, cocinera: "La cena más rápida, fácil y sabrosa del otoño se hace con 2 latas de atún, 3 huevos y pimientos del piquillo"

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Encontrar una receta rápida, económica y que no obligue a pasar demasiado tiempo en la cocina es una de las mayores preocupaciones a la hora de la cena. Especialmente después de una larga jornada de trabajo, cuando apenas quedan ganas de cocinar.

La cocinera Anna Terés, conocida por su blog Anna Recetas Fáciles, tiene una propuesta para estas ocasiones que se elabora con ingredientes que habitualmente tenemos en la despensa y que no requiere encender el horno.

Se trata de un pastel salado de atún, huevo cocido y pimientos del piquillo que utiliza pan de molde como base. A diferencia de otros pasteles fríos, la cocinera apuesta por darle forma de rollo.

El resultado es una cena que se puede dejar hecha con varias horas de antelación y conservar en la nevera hasta el momento de servir. También es una buena alternativa como entrante cuando tenemos invitados en casa.

Uno de los secretos de esta elaboración está en aplastar las rebanadas de pan de molde con un rodillo para unirlas y conseguir una base fina que permita enrollar el relleno sin que se desmonte.

La mayonesa aporta jugosidad a la mezcla, mientras que los pepinillos en vinagre incorporan un toque ácido que contrasta con el sabor del atún y los pimientos del piquillo.

Pastel salado de atún 200 gramos de atún

50 gramos de pepinillos

3 huevos cocidos

3 pimientos del piquillo asados

9 rebanadas de pan de molde sin corteza

- 3 cucharadas de mayonesa Para decorar 2 cucharadas de mayonesa

1 huevo cocido

1 pepinillo

- 1 pimiento del piquillo asado Paso 1 Escurre el atún y desmenúzalo en un bol. Incorpora los pepinillos y los pimientos del piquillo picados, junto con los tres huevos cocidos rallados. Paso 2 Añade tres cucharadas de mayonesa y mezcla todos los ingredientes hasta conseguir un relleno homogéneo. Paso 3 Extiende papel film sobre la superficie de trabajo y coloca las rebanadas de pan de molde ligeramente superpuestas. Presiona las uniones con los dedos y pasa un rodillo hasta formar una única base. Paso 4 Reparte el relleno sobre el pan, dejando uno de los bordes libre para facilitar el cierre. Paso 5 Enrolla el pastel con ayuda del papel film, procurando que quede compacto. Cierra bien los extremos y guárdalo en la nevera hasta el momento de servir. Paso 6 Retira el papel film, coloca el pastel sobre una bandeja y cúbrelo con una capa fina de mayonesa. Ralla el huevo cocido sobre la superficie. Paso 7 Decora con unas tiras de pimiento del piquillo y el pepinillo cortado en rodajas.

Otras opciones sin horno

Los pasteles fríos de pan de molde permiten aprovechar numerosos ingredientes que tenemos en casa. Su relleno se puede adaptar a los gustos de cada comensal e incluso a las sobras de otras comidas.

Una de las versiones más populares es la de salmón ahumado con queso crema, aunque también se pueden utilizar langostinos, palitos de cangrejo, lechuga o aguacate.

El pollo asado desmenuzado es otra alternativa al atún. Combinado con huevo cocido y una salsa de yogur, permite aprovechar la carne que ha sobrado del día anterior.

También existen versiones en las que se sustituye el pan de molde por una base de patata cocida y triturada, que se extiende sobre papel film y se enrolla de manera similar a un brazo de gitano.

En todos estos casos, conviene escurrir bien los ingredientes antes de incorporarlos al relleno para evitar que el exceso de humedad estropee la consistencia del pastel.

Pasteles calientes

Para quienes prefieren una cena caliente, las quiches son una alternativa que admite numerosos rellenos. Entre las combinaciones más habituales destacan las espinacas con queso de cabra o los puerros con langostinos.

La tradicional quiche Lorraine, originaria de Francia, se elabora con una base de masa quebrada y un relleno de huevos, nata y panceta.

Otra receta especialmente popular es el pastel de carne y patata, que consiste en cubrir una capa de carne picada guisada con puré de patatas y gratinarlo en el horno.

Los pasteles de verduras también permiten aprovechar los alimentos que quedan en la nevera. El calabacín, la zanahoria o la berenjena se pueden combinar con huevo y queso rallado para conseguir una cena que admite múltiples variaciones.