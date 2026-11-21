Natalia, pescadera: "La merluza nunca la compres en el supermercado porque puede llevar parásitos"

La merluza es uno de los pescados más habituales en la cesta de la compra de los hogares españoles. Su sabor suave, su versatilidad en la cocina y la posibilidad de prepararla de distintas formas la convierten en una opción frecuente tanto para las comidas del día a día como para ocasiones especiales; sin embargo, no siempre prestamos atención a dónde la compramos.

Elegir entre la pescadería tradicional y el mostrador de un supermercado puede parecer una cuestión de comodidad o precio, pero también influye en aspectos como el corte, el aprovechamiento de la pieza e incluso la prevención de parásitos como el anisakis. Son diferencias que conviene conocer antes de llevar este pescado a casa.

Natalia, que trabaja como pescadera, conoce de primera mano las diferencias entre las distintas formas de comercializar este pescado. Desde su experiencia detrás del mostrador, explica por qué prefiere la merluza que se vende en las pescaderías y cuestiona algunas prácticas habituales de los supermercados.

La merluza de la pescadería

Una de las razones por las que Natalia recomienda acudir a una pescadería tiene que ver con el tipo de merluza que se puede encontrar en estos establecimientos.

La profesional destaca especialmente la llamada merluza de pincho, una denominación que se vende en las pescaderías, que hace referencia a su método de captura y que conviene conocer para entender qué la diferencia de otras piezas.

La merluza de pincho se trata de pescado capturado mediante un arte de pesca con anzuelo, generalmente con líneas y aparejos que permiten extraer los ejemplares de uno en uno.

Es un método distinto de la pesca de arrastre, en la que se utilizan redes que se desplazan por el fondo marino o a distintas profundidades para capturar peces.

Al capturarse individualmente, el pescado puede sufrir menos golpes y rozaduras que cuando se extrae junto a otros ejemplares en una red.

Esto puede repercutir en el aspecto exterior, la conservación de la piel y el estado de la carne, aunque la calidad final también depende de la rapidez con la que se manipule, se refrigere y se transporte hasta el punto de venta.

Esta es una de las razones por las que Natalia recomienda acudir a una pescadería tradicional. Allí, el consumidor puede preguntar por el origen de la merluza, el método de captura y la frescura del ejemplar, además de solicitar que se prepare según sus necesidades.

No obstante, hay una diferencia importante que conviene tener presente: que una merluza sea de pincho no significa que esté libre de anisakis.

El anisakis es un parásito que puede encontrarse de forma natural en distintas especies de pescado marino. Sus larvas suelen localizarse en las vísceras y, en determinadas circunstancias, pueden pasar a la musculatura del animal.

Por eso, una de las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias es retirar las tripas cuanto antes, una operación que puede realizar el propio pescadero en el momento de la compra.

La presencia del parásito no depende de que el pescado se haya capturado con anzuelo o con redes. Influyen otros factores, como la especie, la zona de captura, las condiciones del ejemplar y el tiempo transcurrido entre la muerte del pescado y su evisceración.

De hecho, el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte de que las larvas pueden migrar desde las vísceras hasta el músculo después de la muerte del animal. Reducir el tiempo que pasa hasta su evisceración ayuda a disminuir ese riesgo.

Por tanto, comprar en una pescadería puede facilitar que el pescado se limpie y prepare en el momento, pero no elimina por sí mismo la posibilidad de encontrar anisakis.

Tampoco el supermercado está exento de controles sanitarios: la normativa obliga a que los productos pesqueros no se comercialicen con parásitos visibles y establece medidas de prevención y control para toda la cadena alimentaria.

La forma de preparación también resulta determinante. Según la AESAN, el anisakis se destruye cuando el pescado alcanza una temperatura mínima de 60 grados durante al menos un minuto en toda la pieza.

Esto se consigue mediante preparaciones habituales como la cocción, la fritura, el horneado o la plancha, siempre que el calor llegue al interior del pescado.

El escenario cambia cuando se quiere consumir crudo o mediante técnicas que no eliminan el parásito. Es el caso del sushi, el sashimi, los carpaccios o los marinados como el ceviche.

Para estas preparaciones es necesario congelar previamente el pescado siguiendo las condiciones recomendadas. En el ámbito doméstico, la AESAN aconseja mantenerlo al menos cinco días en un congelador que alcance los -20 grados. Si el electrodoméstico no puede garantizar esa temperatura, recomienda comprar el pescado ya congelado.

Por eso, más allá de elegir una merluza de pincho o una pieza procedente de una captura con otro método, lo fundamental es conocer cómo se ha manipulado y qué tratamiento necesita antes de consumirla.

El aspecto fresco, el olor agradable o la firmeza de la carne pueden orientar sobre su estado de conservación, pero no permiten descartar por completo la presencia de anisakis.

El aprovechamiento del pescado

La segunda razón que da Natalia para recomendar la pescadería tiene que ver con el aprovechamiento. En muchos supermercados, la merluza se comercializa ya limpia, troceada o presentada en lomos, una opción cómoda para quienes quieren llegar a casa y cocinar directamente.

El inconveniente, según explica la pescadera, es que el consumidor puede perder la oportunidad de utilizar otras partes del pescado que también tienen valor gastronómico.

Cuando se compra una merluza entera, el profesional puede prepararla de distintas maneras en función de la receta que se quiera elaborar. Los lomos son una de las partes más demandadas porque tienen una carne blanca, suave y con pocas espinas, por lo que resultan especialmente cómodos para cocinar a la plancha, al horno o en salsa.

No obstante, el resto del ejemplar también se puede aprovechar.

Imagen de una merluza troceada. iStock

La espina central, por ejemplo, es uno de los ingredientes más interesantes para preparar un caldo de pescado. Al cocerse lentamente en agua con verduras, permite obtener un fumet que concentra parte del sabor de la merluza y sirve como base para arroces, sopas, fideuás o guisos marineros.

También se pueden utilizar la cabeza y otras partes del pescado para enriquecer estas preparaciones.

La cabeza de la merluza, de hecho, tiene un uso habitual en la cocina tradicional. Bien limpia, puede incorporarse a un caldo junto con la espina, puerro, cebolla, zanahoria y unas hojas de laurel.

Otra posibilidad es solicitar que la merluza se corte en rodajas en lugar de pedir únicamente los lomos. Esta presentación permite preparar recetas como la merluza en salsa verde, al horno con patatas o guisada con almejas.

Las rodajas incluyen parte de la espina central, que aporta sabor durante la cocción y permite disfrutar de una preparación diferente a la de los filetes.

Qué mirar antes de comprar

Independientemente de que se compre en una pescadería o en un supermercado, hay algunas señales que ayudan a valorar la frescura del pescado.

Una de ellas son los ojos, que deben presentar un aspecto brillante y ligeramente abombado, sin estar hundidos ni tener una apariencia turbia.

Las branquias, por su parte, deben conservar un color entre rosado y rojizo, mientras que la piel tiene que mostrar un aspecto brillante y húmedo.

La textura también ofrece información. Al presionar ligeramente la carne, esta debe recuperar su forma y no quedarse hundida.

El olor es otro indicador importante: la merluza fresca debe desprender un aroma suave a mar, nunca un olor intenso, desagradable o parecido al amoniaco.

En los supermercados, el etiquetado permite conocer algunos datos sobre el origen y la procedencia de la merluza. Entre ellos figuran su denominación comercial y científica, el método de producción, la zona de captura y el arte de pesca utilizado.

Estos datos ayudan al consumidor a identificar qué pescado está comprando y a comparar las distintas opciones disponibles

En una pescadería, parte de esa información se puede consultar directamente con el profesional. Preguntar cuándo ha llegado el pescado, de dónde procede o si se ha comercializado fresco o descongelado ayuda a tomar una decisión más informada.

También se puede solicitar que lo limpien, retiren las vísceras y lo preparen en función de la receta que se vaya a cocinar.

Una vez en casa, conviene mantener la merluza refrigerada a una temperatura inferior a cuatro grados y cocinarla cuanto antes.

Si no se va a consumir en los próximos días, se puede congelar, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de seguridad alimentaria cuando se vaya a preparar cruda o insuficientemente cocinada.