Samantha Vallejo-Nágera, chef: "El puré más cremoso no se hace con leche; se hace con 400 g de patata y 30 g de mantequilla"

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El puré de patatas es una de esas guarniciones que encajan con platos muy distintos. Acompaña un pescado al horno, una carne asada o unas verduras salteadas y se prepara con ingredientes habituales en cualquier cocina.

Aunque existen versiones instantáneas, hacerlo en casa permite ajustar el espesor, el punto de sal y la cantidad de grasa. También ofrece margen para incorporar otros alimentos que cambien su sabor sin perder la base de la receta.

Es lo que propone Samantha Vallejo-Nágera, que añade habas a las patatas cocidas y termina la mezcla con leche caliente. El resultado es una guarnición con un toque vegetal y una textura que puede quedar más fina o más rústica.

La proporción es sencilla: 400 gramos de patatas y 200 gramos de habas congeladas. A estos ingredientes se suman 150 mililitros de leche entera, un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta.

Como variante, se pueden añadir 30 gramos de mantequilla sin sal para aportar más untuosidad al puré.

Las habas aportan un sabor suave, ligeramente dulce, que combina con la patata. La leche caliente ayuda a integrar la mezcla y permite aligerarla poco a poco hasta alcanzar la consistencia deseada.

Receta de puré de patatas y habas de Samantha Vallejo-Nágera 400 g de patatas

200 g de habas congeladas

150 ml de leche entera

Un chorrito de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Agua para cocer las patatas y las habas

30 g de mantequilla sin sal (opcional). Paso 1 Lava las patatas. Limpia bien la piel bajo el grifo para retirar los restos de tierra. Procura elegir piezas de tamaño parecido, de manera que se cocinen en un tiempo similar. Paso 2 Prepara la cocción. Coloca las patatas enteras y con piel en una olla. Cúbrelas con agua fría, unos dos centímetros por encima, y añade sal. Paso 3 Cuece hasta que estén tiernas. Lleva el agua a ebullición y mantén un hervor suave durante unos 30 minutos. Comprueba el punto con un cuchillo: debe atravesar las patatas con facilidad. Paso 4 Cocina las habas. Mientras se cuecen las patatas, calienta agua con sal en otro recipiente. Añade las habas congeladas cuando hierva y cocínalas siguiendo las indicaciones del envase, hasta que estén tiernas. Paso 5 Escurre y pela. Retira el agua de ambos ingredientes. Deja templar las patatas lo justo para manipularlas sin quemarte y quítales la piel mientras todavía estén calientes. Paso 6 Machaca la mezcla. Junta las patatas y las habas y trabájalas con un tenedor o un pasapurés. Puedes dejar pequeños trozos de habas si prefieres una textura menos uniforme. Paso 7 Añade el aceite y la mantequilla. Pasa el puré a una cazuela e incorpora un chorrito de aceite de oliva. Si utilizas mantequilla, añádela en dados y remueve a fuego suave hasta que se funda y quede integrada. Paso 8 Incorpora la leche caliente. Caliéntala en un cazo, sin necesidad de que hierva. Añádela en varias tandas mientras remueves y comprueba la consistencia antes de verter toda la cantidad. Paso 9 Ajusta el punto final. Prueba el puré, rectifica de sal y añade pimienta al gusto. Retíralo del fuego cuando esté cremoso y sírvelo caliente.

Claves para un puré cremoso

Uno de los pasos que más influye en el resultado es trabajar las patatas mientras siguen calientes. Así se deshacen con mayor facilidad y resulta más sencillo mezclarlas con el resto de los ingredientes.

La herramienta también cuenta. El tenedor deja una textura casera, con pequeños trozos, mientras que el pasapurés permite obtener un acabado más fino. La elección depende de cómo se quiera servir la guarnición.

Conviene evitar la batidora eléctrica, ya que trabajar demasiado la patata puede hacer que el puré quede pegajoso. No es necesario triturar a gran velocidad para conseguir una mezcla cremosa.

La leche caliente se incorpora poco a poco para controlar el espesor. Algunas patatas absorben más líquido que otras, por lo que es preferible observar la textura antes de añadirla toda de una vez.

Si el puré queda demasiado espeso, se puede agregar un poco más de leche caliente. Si está muy suelto, unos minutos a fuego bajo, removiendo para que no se pegue, ayudarán a evaporar parte de la humedad.

La cocción de las habas

Las habas deben quedar tiernas antes de mezclarlas con las patatas. Un escaldado breve puede no ser suficiente, especialmente si son grandes, de modo que conviene seguir el tiempo de cocción indicado en el envase.

Cuando la piel exterior resulte gruesa o molesta al comer, se puede retirar después de cocerlas. Es un paso opcional que permite conseguir un acabado más delicado, aunque requiere algo más de tiempo.

Otra posibilidad es reservar una pequeña parte de las habas cocidas y añadirlas al final. De esta manera, el puré conserva una base cremosa y ofrece un contraste de textura en cada cucharada.

También conviene escurrirlas bien antes de incorporarlas. El agua que quede adherida puede aligerar la mezcla más de lo previsto y obligar a ajustar después la cantidad de leche.

Qué nutrientes aporta

La patata proporciona principalmente hidratos de carbono, que el organismo utiliza como fuente de energía. También contiene potasio y otros micronutrientes, cuya cantidad puede variar según la variedad y la preparación.

Las habas añaden fibra y proteína vegetal, además de nutrientes como el folato y el hierro. Este último es un mineral, por lo que no debe incluirse entre las vitaminas del grupo B.

La leche aporta proteínas y calcio, mientras que el aceite de oliva incorpora grasa y contribuye a la textura. El perfil nutricional del plato depende tanto de estos ingredientes como de las cantidades utilizadas.

Combinar patatas y habas permite variar una guarnición habitual, pero conviene evitar promesas sobre sus efectos. Comer este puré no garantiza perder peso, mejorar la circulación ni reforzar las defensas.

Tampoco puede afirmarse que la patata proporcione siempre una energía de absorción lenta. Su respuesta digestiva depende de factores como la cocción, la textura, la ración y los alimentos con los que se acompañe.

Cuántas veces comerlo

No existe una frecuencia semanal única para consumir puré de patatas. Su presencia en el menú dependerá del conjunto de la alimentación, de las necesidades de cada persona y de las cantidades servidas.

Por eso, no es necesario establecer una pauta general de dos o tres veces por semana. Puede alternarse con arroz, otras preparaciones de patata, legumbres o verduras para dar variedad a las comidas.

Prepararlo en casa permite controlar la cantidad de sal, leche y aceite. Aun así, una versión casera no es automáticamente más saludable que cualquier producto instantáneo: la comparación exige revisar su composición.

Con qué acompañarlo

Este puré combina con pescado al horno, pollo asado, huevos o tofu. También puede servirse junto a unas verduras a la plancha, una ensalada o una menestra.

Si acompaña una carne con salsa, interesa dejarlo algo más espeso para que conserve su consistencia al servir. Para un pescado o unas verduras asadas, se puede optar por una textura más ligera.

La receta admite un toque de pimienta recién molida, nuez moscada o hierbas picadas. Conviene añadir pequeñas cantidades y probar, de modo que el condimento acompañe el sabor de las habas sin taparlo.