Paula Monreal, cocinera: "Para que las albóndigas estén más sabrosas, no uses tomate triturado; mejor 500 ml de caldo y 5 dientes de ajo"

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Las albóndigas son uno de los platos más tradicionales de la cocina española. Se preparan en numerosos hogares y restaurantes, generalmente acompañadas de una salsa que permite mantener la carne jugosa y potenciar su sabor.

Aunque existen muchas formas de elaborarlas, una de las más habituales consiste en pasar las bolas de carne por harina antes de freírlas. Este paso ayuda a dorarlas y puede contribuir a espesar la salsa, pero no resulta imprescindible para conseguir un buen resultado.

La cocinera Paula Monreal Barral, conocida en Instagram como @paufeel, propone una alternativa que prescinde de la harina y utiliza la freidora de aire para cocinar las albóndigas con menos aceite.

Su receta combina 800 gramos de carne picada, ajo y 500 ml de caldo con una salsa de chalotas asadas. Una preparación sencilla que se puede tener lista en aproximadamente una hora y que admite acompañamientos como arroz blanco, patatas o verduras.

La principal diferencia está en la forma de cocinar la carne. En lugar de enharinar y freír las albóndigas en abundante aceite, Monreal las introduce directamente en la freidora de aire y termina su cocción dentro de la salsa.

Receta de albóndigas con salsa de chalotas 800 g de carne picada

500 ml de caldo de carne o verduras

10 chalotas grandes o 3 cebollas, para la salsa

3 chalotas adicionales, para la carne

5 dientes de ajo

50-60 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Una ramita de tomillo Paso 1 Prepara las chalotas. Pela las diez chalotas y córtalas en cuartos. Colócalas en un recipiente apto para freidora de aire junto con dos dientes de ajo, el aceite de oliva, sal, pimienta y una ramita de tomillo. Paso 2 Cocina la salsa. Introduce el recipiente en la freidora de aire y programa 30 minutos a 180 ºC. Remueve las chalotas cada siete u ocho minutos para que se doren de manera uniforme y queden tiernas. Paso 3 Tritura los ingredientes. Pasa las chalotas y los ajos asados al vaso de la batidora. Añade parte de los 500 ml de caldo y tritura hasta conseguir una salsa homogénea. Incorpora más caldo poco a poco, según la consistencia que prefieras, y vierte la mezcla en una olla. Paso 4 Prepara la carne. Coloca los 800 gramos de carne picada en un bol y añade los tres dientes de ajo restantes y las tres chalotas adicionales, todo muy bien picado. Salpimienta y mezcla hasta integrar los ingredientes. Paso 5 Forma las albóndigas. Haz bolas de tamaño similar y colócalas en la cesta de la freidora de aire, sin amontonarlas. Rocía con un poco de aceite y cocina durante 12 minutos a 180 ºC, comprobando que estén bien hechas. Paso 6 Termina la cocción. Incorpora las albóndigas a la olla con la salsa y cocina a fuego medio durante unos 10 minutos. Si la salsa queda demasiado espesa, añade un poco del caldo reservado. Comprueba que la carne esté completamente cocinada antes de servir.

El resultado son unas albóndigas jugosas, sin rebozado de harina y con una salsa cremosa que obtiene buena parte de su sabor de las chalotas asadas.

Para servirlas, se pueden acompañar con arroz blanco, puré de patatas o unas patatas al horno. También es posible preparar la receta con antelación y calentarla antes de comer.

Qué son las chalotas

La chalota, también conocida como escalonia, es un bulbo de la familia de las amarilidáceas, a la que pertenecen la cebolla y el ajo. Se distingue por su tamaño generalmente más pequeño y su forma alargada.

Su sabor es más delicado que el de la cebolla común, con un ligero toque dulce y notas que recuerdan al ajo. Por eso se utiliza con frecuencia en preparaciones donde se busca una salsa aromática sin que el sabor de la cebolla resulte demasiado intenso.

Aunque no es tan habitual en los hogares españoles como la cebolla tradicional, tiene una presencia importante en la cocina francesa y se utiliza también en distintas gastronomías asiáticas.

En esta receta, las chalotas se cocinan durante media hora en la freidora de aire. El calor favorece su dorado y desarrolla un sabor más dulce, que después se integra con el caldo para formar la salsa.

Quienes no encuentren chalotas pueden sustituir las diez unidades destinadas a la salsa por tres cebollas, tal como plantea la receta. El sabor será algo diferente, pero se mantiene el mismo procedimiento de elaboración.

Propiedades de las chalotas

Las chalotas son una hortaliza con un contenido elevado de agua y un aporte energético relativamente bajo. También contienen hidratos de carbono, pequeñas cantidades de fibra y minerales como el potasio.

Como ocurre con otras hortalizas de la familia del ajo y la cebolla, aportan compuestos azufrados y sustancias antioxidantes que forman parte de sus características nutricionales.

Estos compuestos se han estudiado por sus posibles efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular y los procesos inflamatorios. No obstante, consumir chalotas no permite prevenir ni tratar por sí solo enfermedades como el cáncer, la anemia o las infecciones.

Desde el punto de vista culinario, su principal ventaja es la versatilidad. Se pueden consumir crudas, picadas muy finas en vinagretas y ensaladas, o cocinadas como base de sofritos, guisos y salsas.

También se pueden preparar confitadas, caramelizadas o asadas al horno. Cuando se cocinan lentamente, adquieren una textura tierna y un sabor más dulce que combina especialmente bien con carnes y pescados.

En el caso de las albóndigas de Paula Monreal, permiten preparar una salsa sin necesidad de utilizar harina como espesante. La textura se consigue triturando las chalotas asadas y ajustando la cantidad de caldo.

Para que el plato sea apto para personas con celiaquía, es necesario comprobar que el caldo y el resto de los ingredientes utilizados no contengan gluten ni presenten contaminación cruzada.