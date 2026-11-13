Ada Parellada, chef: "El caldo más rico no lleva hueso de jamón, se hace con 1,5 kg de verduras y un poco de salsa de soja"

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El caldo de verduras no siempre tiene el reconocimiento que merece en la cocina tradicional. Frente a los fondos de carne o pescado, tradicionalmente asociados con sabores más intensos, suele considerarse una opción ligera y con menos personalidad.

Sin embargo, una buena combinación de ingredientes y una preparación cuidadosa pueden marcar la diferencia.

La chef catalana Ada Parellada, al frente del restaurante Semproniana de Barcelona, demuestra que las verduras también pueden dar lugar a elaboraciones con mucho carácter, sin necesidad de recurrir a ingredientes complicados.

El secreto está en elegir bien las verduras, ajustar las cantidades y cuidar los tiempos de cocción. Con estos sencillos pasos se obtiene un caldo sabroso y aromático, perfecto para tomar solo o utilizar como base de arroces, sopas y otros platos.

El caldo perfecto

Entre los principales errores al preparar caldo de verduras es quedarse corto en ingredientes. Para conseguir profundidad de sabor, la cantidad importa, y mucho.

La receta de otro gran chef, Jordi Cruz, parte de una proporción clara: 1,5 kilos de verduras por 2,5 litros de agua. Esto permite extraer todo el potencial de los vegetales sin que el resultado quede aguado.

A esta base se suma la sal, calculada con precisión, lo equiparable a 10 gramos por cada litro de agua. Este detalle marca la diferencia, ya que un caldo mal sazonado pierde gran parte de su atractivo.

Pero el toque más sorprendente llega al final. Una pequeña cantidad de salsa de soja blanca aporta ese punto umami que redondea el sabor sin alterar el color del caldo. A diferencia de la soja tradicional, esta variedad es más suave, más clara y mucho más delicada. Su función no es dominar, sino potenciar el conjunto.

Cocer despacio

Más allá de los ingredientes, la técnica es fundamental. El primer paso clave es el corte de las verduras. No basta con trocearlas de cualquier manera.

Cuanto más finas sean, mayor será la superficie de contacto con el agua y más fácil resultará liberar aromas, minerales y vitaminas. Es un gesto sencillo, pero clave para el resultado final.

El siguiente punto crítico es la cocción. El caldo debe llevarse a ebullición, pero solo al principio. Una vez que empieza a hervir, el fuego debe bajarse inmediatamente.

La cocción lenta, durante aproximadamente una hora y quince minutos, permite extraer el sabor sin enturbiar el caldo. Si hierve con demasiada fuerza, el resultado pierde claridad y elegancia.

Este proceso pausado también ayuda a conservar mejor las propiedades nutricionales de las verduras, convirtiendo el caldo en una opción saludable y fácil de digerir.

El básico más versátil

El caldo de verduras no es solo una receta, es una herramienta en la cocina. Puede tomarse solo, como plato reconfortante, o utilizarse como base para arroces, sopas o guisos.

Además, tiene otra gran ventaja que es que se conserva muy bien. En la nevera aguanta varios días, y también se puede congelar sin perder calidad.

Ingredientes El caldo más rico 1,5 kg de verduras variadas (zanahoria, puerro, apio, nabo, chirivía, col…)

2,5 litros de agua

25 g de sal (10 g por litro)

1 cucharadita de salsa de soja blanca (shiro shoyu) Paso 1 Lava y pela todas las verduras. Paso 2 Corta las verduras en trozos muy pequeños, lo más finos posible. Este paso facilita la extracción de nutrientes y sabor. Paso 3 Coloca todas las verduras en una olla grande. Paso 4 Añade los 2,5 litros de agua y la sal, calculando 10 g por cada litro. Lleva la mezcla a ebullición suave. Paso 5 Cuando empiece a hervir, baja el fuego y mantén una cocción lenta durante 1 hora y 15 minutos. Evita que hierva fuerte para no enturbiar el caldo. Paso 6 Retira del fuego y cuela el caldo, presionando bien las verduras para extraer todo el líquido. Paso 7 Añade la cucharadita de salsa de soja blanca y remueve. Paso 8 Prueba y echa sal a tu gusto. Paso 9 Sirve caliente o deja enfriar para usar como base en otras recetas.

Sin duda, esta receta se trata de una opción práctica para quienes buscan cocinar con antelación y tener siempre a mano un fondo casero, mucho más saludable que las alternativas industriales.