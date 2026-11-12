Olga, abuela cocinera: "Para una bechamel de croquetas más cremosa, tienes que dejar que la leche se caliente antes de remover"

Las croquetas son uno de esos platos que forman parte de la identidad gastronómica española. Están presentes en las comidas familiares, en las barras de los bares y en las cartas de muchos restaurantes, donde se han convertido en una de las tapas más reconocibles de nuestra cocina.

Pese a su aparente sencillez, prepararlas en casa no siempre resulta fácil. Conseguir una bechamel cremosa, sin grumos y con la textura adecuada para poder dar forma a las piezas requiere cierta técnica, paciencia y conocer algunos trucos que marcan la diferencia.

De hecho, es precisamente en la elaboración de la masa donde se comete uno de los errores más habituales y donde recurrimos a los trucos de quienes llevan toda la vida entre fogones. Es el caso de la abuela Olga, quien confiesa que para conseguir una bechamel más cremosa, hay que añadir la leche a la mezcla de harina y mantequilla y dejar que se caliente antes de empezar a remover.

El truco de Olga

Olga, conocida en Instagram por su cuenta Lawela777omg, ha compartido una receta que ha llamado la atención tanto por su ingrediente principal como por la forma de preparar la bechamel.

En lugar de recurrir a los clásicos rellenos de jamón, pollo o cocido, la abuela cocinera apuesta por la carne de kebab para elaborar unas croquetas diferentes, económicas y fáciles de preparar en casa.

Es justo en la preparación de estas croquetas de kebab donde Olga ofrece lo que ella denomina "truco de la abuela": "Para que no salgan grumos, echa la leche y deja que se caliente antes de remover".

De esta manera, la elaboración se desarrolla de forma más progresiva y resulta más sencillo integrar los ingredientes. Eso sí, conviene no confundir este paso con dejar la mezcla sin vigilancia: la bechamel necesita atención y hay que removerla después para evitar que se agarre al fondo de la sartén.

Para entender por qué funciona este consejo, hay que tener en cuenta cómo se prepara una bechamel. La base es el roux, una mezcla de grasa y harina que se cocina durante unos minutos para eliminar el sabor a harina cruda.

En el caso de las croquetas, la mantequilla aporta grasa y sabor, mientras que la harina actúa como espesante gracias al almidón que contiene.

Cuando se incorpora la leche, ese almidón comienza a absorber el líquido y a espesar la preparación a medida que aumenta la temperatura. Por eso, es fundamental integrar bien los ingredientes y mantener una cocción controlada.

Si se añade la leche demasiado rápido o no se mezcla correctamente, pueden aparecer pequeños grumos que después resultan difíciles de eliminar.

Otro aspecto importante es la proporción entre los ingredientes. Una bechamel para croquetas necesita más consistencia que la que se utiliza para cubrir unos canelones o preparar una lasaña, ya que debe enfriarse, endurecerse lo suficiente y permitir que podamos formar las piezas sin que se deshagan.

Al mismo tiempo, tiene que conservar una textura cremosa en su interior, que es precisamente lo que diferencia una buena croqueta de otra demasiado seca.

La receta de Olga

Más allá de su truco para conseguir una bechamel sin grumos, Olga ha sorprendido con una receta preparada con carne de kebab, un ingrediente que permite dar un giro a una de las tapas más populares de nuestra gastronomía sin complicar demasiado su preparación.

Para elaborarlas utiliza tres cucharadas de harina, mantequilla, medio litro de leche, carne de kebab, huevos y pan rallado. En su caso, recurre a la carne de kebab congelada de Mercadona, por lo que no necesita prepararla —sí cocinarla— previamente.

El primer paso consiste en derretir la mantequilla en una sartén caliente. Cuando está completamente fundida, incorpora las tres cucharadas de harina y las cocina durante unos minutos para que se tuesten ligeramente y pierdan el sabor a crudo.

A continuación, añade la leche y aplica el consejo que ha compartido con sus seguidores: dejar que se caliente antes de empezar a remover. Después, trabaja la mezcla hasta conseguir una bechamel homogénea, espesa y sin grumos.

Cuando la masa está lista, incorpora la carne de kebab y la reparte bien para que quede integrada en toda la elaboración.

El siguiente paso es trasladar la masa a una fuente, cubrirla con film transparente y dejarla reposar en la nevera hasta que esté completamente fría. Este tiempo es fundamental para que adquiera la consistencia necesaria y resulte más sencillo manipularla.

Una vez que la masa ha reposado, llega el momento de dar forma a las croquetas. Se pueden hacer alargadas, redondas o del tamaño que cada uno prefiera.

Después, se pasan por huevo batido y pan rallado, procurando que queden bien cubiertas para conseguir una capa exterior crujiente al freírlas.

Por último, se introducen en una sartén con abundante aceite bien caliente hasta que estén doradas por fuera. Conviene freírlas en pequeñas tandas para mantener una temperatura estable y evitar que se abran durante la cocción.

El resultado, según muestra Olga, son unas croquetas con un exterior crujiente y un interior cremoso, en el que la carne de kebab aporta un sabor diferente al de las recetas habituales.