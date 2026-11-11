El guiso de garbanzos y gambones más sencillo Automontaje

Paula, cocinera: "El guiso más fácil y rico no lleva caldo, se hace con un bote de garbanzos y 200 g de gambones"

0 votos

Total: 15 min

Con la llegada del frío, los platos de cuchara recuperan su protagonismo en las cocinas españolas. Lentejas, alubias y garbanzos forman parte de un recetario tradicional que sigue conquistando generaciones, aunque las prisas del día a día no siempre permiten prepararlos como antes.

Afortunadamente, disfrutar de un buen guiso casero no exige pasar horas frente a los fogones. Basta con elegir los ingredientes adecuados y conocer algunos trucos para conseguir un resultado sabroso en pocos minutos.

Así lo demuestra Paula Monreal, cocinera y creadora de contenido gastronómico conocida en redes sociales como @paufeel, que comparte una receta de garbanzos con gambones especialmente práctica para los meses de otoño e invierno.

Su propuesta combina 400 gramos de garbanzos cocidos y 200 gramos de gambones, acompañados de una base de verduras que permite preparar un plato reconfortante en apenas 15 minutos.

Un guiso fácil y delicioso

La principal ventaja de esta elaboración está en utilizar garbanzos de bote, un producto que permite prescindir del remojo y la larga cocción que necesitan las legumbres secas.

Sin embargo, el verdadero secreto de la cocinera está en sustituir el caldo tradicional por crema de verduras, un ingrediente que aporta consistencia y concentra el sabor sin necesidad de elaborar un sofrito complicado.

Para preparar la base, únicamente hay que dorar media cebolla en aceite de oliva virgen extra y añadir una pequeña cantidad de pimentón dulce. Después llega el momento de incorporar la crema de verduras, que puede ser casera o comprada, siempre que tenga una consistencia adecuada.

Paula recomienda utilizar una preparación "un poco líquida" y explica cómo conseguirla: "En función de cómo te guste que quede te aconsejo que a tu crema le añadas un poco de agua para que no te quede tan espeso".

Este detalle resulta importante porque una crema demasiado densa puede convertir el guiso en una especie de puré. Lo ideal es conseguir una salsa ligera que envuelva los garbanzos sin ocultar su textura.

Los gambones, por su parte, se incorporan al final. Dos minutos de cocción pueden ser suficientes si están pelados y tienen un tamaño adecuado, aunque siempre debe comprobarse que queden completamente cocinados.

Mucha proteína y fibra

Además de resultar económico y sencillo, este guiso reúne ingredientes con propiedades nutricionales excepcionales. Los garbanzos destacan por su contenido en proteínas vegetales, hidratos de carbono complejos y fibra, que favorece el tránsito intestinal y contribuye a prolongar la sensación de saciedad.

También proporcionan minerales como hierro, magnesio y potasio, necesarios para distintas funciones del organismo.

Ingredientes 1 bote de garbanzos de 400 g aproximadamente

200 g de gambones pelados

1 litro de crema de verduras

1/2 cebolla

1 cucharadita de pimentón dulce

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Un poco de agua (si lo consideras necesario) Paso 1 Pela y pica finamente la cebolla. Calienta el aceite de oliva en una cazuela y sofríela hasta que esté ligeramente dorada. Paso 2 Incorpora el pimentón dulce y remueve durante unos segundos, evitando que se queme. Paso 3 Vierte la crema de verduras y añade los garbanzos previamente escurridos. Si la mezcla resulta demasiado espesa, incorpora un poco de agua. Paso 4 Deja cocinar a fuego moderado durante ocho minutos, removiendo suavemente para integrar los sabores. Paso 5 Añade los gambones limpios y cocina aproximadamente dos minutos más, o hasta que estén completamente hechos. Paso 6 Comprueba el punto de sal y sirve inmediatamente en platos hondos, acompañado de su salsa de verduras.

Los gambones complementan este perfil nutricional con proteínas de origen animal y un contenido relativamente bajo en grasas. Por su parte, la crema de verduras permite incorporar hortalizas a la preparación. No obstante, si se utiliza una versión comercial, conviene revisar su contenido en sal antes de añadir más condimentos.

Otra ventaja es su enorme versatilidad. Los gambones pueden sustituirse por sepia, pescado blanco o pollo, ajustando los tiempos de cocción para que cada ingrediente quede correctamente preparado.

El resultado es una alternativa a los guisos tradicionales con embutidos, especialmente interesante para quienes buscan comidas completas sin complicaciones.