Noelia, pescadera: "Las gambas no se cocinan en sartén; se hacen en el microondas en solo 3 minutos y con un poco de sal"

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Las gambas son uno de los mariscos más consumidos en España. Se preparan de numerosas maneras, desde las tradicionales gambas al ajillo hasta las rebozadas a la gabardina, y suelen ocupar un lugar destacado en las comidas familiares y las celebraciones.

Aunque lo habitual es cocinarlas a la plancha, hervidas o salteadas, existe una alternativa mucho más rápida que permite disfrutar de este marisco sin necesidad de utilizar sartenes ni encender los fogones.

Así lo explica Noelia, una pescadera conocida en TikTok como Noe la peskaera (@noelapeskaera), que ha compartido un sencillo truco para preparar gambas en el microondas utilizando únicamente sal.

Según explica, este método permite tenerlas listas en apenas dos o tres minutos, dependiendo de la cantidad. Una forma de cocinarlas que también evita ensuciar varios utensilios y facilita su preparación cuando se dispone de poco tiempo.

La pescadera recomienda controlar la cocción para evitar que las gambas queden demasiado hechas. El tiempo necesario dependerá de su tamaño, de la cantidad que se prepare y de la potencia del microondas.

El truco de Noelia

La propuesta de Noelia consiste en sustituir la sartén por un recipiente apto para microondas. No es necesario añadir aceite ni otros condimentos, ya que la sal es suficiente para preparar este marisco.

Para una cantidad pequeña, la pescadera señala que pueden bastar unos dos minutos. Si se utiliza un plato grande con más gambas, el tiempo puede aumentar hasta los tres minutos.

Lo recomendable es comprobar cómo avanza la cocción y añadir intervalos de 30 segundos cuando sea necesario. De esta manera, se evita que las gambas pierdan su textura jugosa y adquieran una consistencia gomosa.

También se puede utilizar una tapa apta para microondas que permita salir al vapor. Este accesorio ayuda a reducir las salpicaduras y mantiene la humedad durante la preparación.

Receta de gambas en el microondas 300 gramos de gambas frescas o descongeladas

Sal al gusto Paso 1 Preparar el marisco. Comprobar que las gambas estén limpias y completamente descongeladas. Si es necesario, secarlas ligeramente con papel de cocina. Paso 2 Colocarlas en un plato. Distribuir las gambas en un recipiente apto para microondas, procurando que queden en una sola capa para favorecer una cocción uniforme. Paso 3 Añadir la sal. Espolvorear una pequeña cantidad de sal sobre las gambas, sin necesidad de incorporar aceite ni otros ingredientes. Paso 4 Cubrir el recipiente. Utilizar una tapa apta para microondas que permita la salida del vapor y ayude a evitar salpicaduras. Paso 5 Cocinar las gambas. Introducir el recipiente en el microondas y comenzar con un tiempo aproximado de dos minutos. Comprobar el resultado y añadir intervalos de 30 segundos si todavía no están hechas. Paso 6 Comprobar y servir. Verificar que las gambas hayan adquirido un aspecto opaco y estén completamente cocinadas. Dejarlas reposar brevemente y servirlas calientes.

Los tiempos son orientativos y pueden variar según la potencia del aparato. Conviene revisar la cocción, especialmente cuando se preparan gambas grandes o cantidades superiores.

Gambas más jugosas

Uno de los principales errores al cocinar gambas es dejarlas demasiado tiempo al calor. Su carne necesita una cocción breve y, cuando se supera el punto adecuado, puede perder humedad y adquirir una textura dura.

En el microondas, este problema puede aparecer cuando se programa demasiado tiempo desde el principio. Por eso, es preferible empezar con intervalos cortos y comprobar el resultado antes de continuar.

También influye la distribución del marisco. Colocar demasiadas gambas unas encima de otras puede provocar que algunas se cocinen más rápido que otras, especialmente si tienen tamaños diferentes.

Otro aspecto que conviene tener en cuenta es la descongelación. Si se utilizan gambas congeladas, es recomendable descongelarlas previamente en la nevera para conseguir una cocción más uniforme.

La tapa apta para microondas también puede resultar útil. Al reducir las salpicaduras y limitar la pérdida de humedad, facilita la preparación sin necesidad de añadir aceite.

Con qué acompañarlas

Las gambas preparadas en el microondas pueden servirse como aperitivo o formar parte de una comida más completa. Su sabor permite combinarlas con diferentes guarniciones sin necesidad de elaborar recetas complicadas.

Una de las opciones más tradicionales es acompañarlas con pan crujiente, especialmente cuando se sirven con unas gotas de limón o un poco de aceite de oliva. También pueden presentarse con picos o regañás.

Otra posibilidad es incorporarlas a platos de arroz blanco o pasta. Unos espaguetis con gambas y perejil fresco permiten aprovechar este marisco para preparar una comida rápida.

Para quienes prefieran una guarnición más ligera, las ensaladas de tomate, rúcula o aguacate combinan bien con su sabor. Un poco de limón y aceite de oliva son suficientes para aliñarlas.

Las verduras también son una alternativa. Los espárragos trigueros, el calabacín a la plancha o el brócoli al vapor permiten completar el plato sin restar protagonismo a las gambas.