Anabel, cocinera: "Las croquetas más fáciles no llevan leche ni bechamel, sino 2 latas de atún y 60 g de queso"

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Las croquetas son uno de los platos más populares de la gastronomía española. Aunque las de jamón siguen siendo las más tradicionales, existen numerosas versiones que permiten disfrutar de esta receta con otros ingredientes y sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

El principal inconveniente de prepararlas en casa suele ser la elaboración de la bechamel, que necesita tiempo de cocción y reposo para conseguir la consistencia adecuada. A esto se suma el rebozado y la posterior fritura en abundante aceite.

Para quienes buscan una alternativa más rápida, Anabel Gutiérrez Fernández, cocinera y creadora de contenido, ha compartido una receta de croquetas que se preparan en apenas 15 minutos y que no necesitan leche, harina ni bechamel.

A través de su cuenta de Instagram (@belfood_ana), propone elaborar unas croquetas de patata y atún con queso, utilizando ingredientes fáciles de encontrar y una freidora de aire para conseguir que queden doradas sin necesidad de freírlas.

Croquetas sin bechamel

La principal diferencia de esta receta respecto a las croquetas tradicionales está en su base. En lugar de preparar una bechamel con leche, harina y mantequilla, Anabel utiliza 400 gramos de patata cocida, que aporta consistencia a la mezcla.

A esta base incorpora dos latas de atún en conserva y 60 gramos de mozzarella rallada. El resultado es una masa que se puede moldear directamente, sin necesidad de dejarla reposar durante horas en la nevera.

Otro de los puntos fuertes de la preparación es que no necesita huevo ni pan rallado. Las croquetas se cocinan directamente en la freidora de aire a 190 ºC durante ocho minutos, hasta que adquieren un aspecto dorado por fuera.

La cocinera también recomienda añadir perejil, pimentón dulce, ajo en polvo y pimienta negra, aunque las especias se pueden modificar según las preferencias de cada persona.

Para ahorrar tiempo, utiliza un bote de patatas ya cocidas, aunque también se pueden aprovechar las que hayan sobrado de otra preparación, siempre que estén bien escurridas y no tengan demasiada humedad.

Receta de croquetas de patata y atún sin bechamel Para las croquetas 400 g de patatas cocidas (peso escurrido)

2 latas de atún en conserva

60 g de mozzarella rallada

1 cucharada de perejil picado

¼ de cucharadita de pimentón dulce

Ajo en polvo al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Sal al gusto Para la salsa de yogur 1 yogur natural sin azúcar

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharadita de mostaza de Dijon

Sal y pimienta negra al gusto Paso 1 Preparar las patatas. Escurre bien las patatas cocidas y sécalas con papel de cocina si tienen demasiada humedad. Colócalas en un bol y aplástalas con un tenedor hasta obtener un puré espeso. Paso 2 ñadir el atún y el queso. Escurre las dos latas de atún e incorpóralas al bol junto con los 60 gramos de mozzarella rallada. Mezcla hasta repartir ambos ingredientes por toda la patata. Paso 3 Condimentar la mezcla. Añade el perejil, el pimentón dulce, el ajo en polvo y la pimienta negra. Remueve hasta conseguir una masa homogénea y prueba antes de incorporar sal, ya que el atún y el queso pueden contener suficiente. Paso 4 Dar forma a las croquetas. Con las manos limpias, toma pequeñas porciones de masa y forma unas 12 croquetas. También puedes hacer bolitas si te resulta más sencillo. Paso 5 Cocinar en la freidora de aire. Coloca las croquetas en la cesta, dejando algo de separación entre ellas. Cocina a 190 ºC durante unos 8 minutos, hasta que estén doradas por fuera. El tiempo puede variar según el aparato. Paso 6 Preparar la salsa de yogur. Mientras se cocinan las croquetas, mezcla el yogur natural con el zumo de limón, la mostaza de Dijon, una pizca de sal y pimienta negra. Remueve hasta conseguir una salsa cremosa. Paso 7 Servir las croquetas. Retíralas de la freidora de aire y deja que reposen unos minutos para que se asienten. Sírvelas templadas, acompañadas de la salsa de yogur y mostaza.

Con proteínas y sin fritura

Estas croquetas de patata y atún son una alternativa a la receta tradicional para quienes prefieren evitar la bechamel y el rebozado. Al cocinarse en la freidora de aire, tampoco necesitan el aceite que se utiliza habitualmente para freírlas.

Desde el punto de vista nutricional, el atún y la mozzarella aportan proteínas, mientras que la patata constituye la principal fuente de hidratos de carbono. La salsa de yogur permite acompañarlas sin recurrir a otras opciones más grasas, como algunas salsas comerciales.

Según las cantidades utilizadas, una ración podría aportar alrededor de 340 kilocalorías, 25 gramos de proteínas, 37 gramos de hidratos de carbono, 9 gramos de grasa y 4 gramos de fibra, incluida la salsa. Estas cifras son orientativas y pueden variar según el tamaño de las latas, el tipo de atún y el yogur elegido.

Por ejemplo, utilizar atún conservado en aceite en lugar de atún al natural puede aumentar las calorías, incluso después de escurrirlo. La cantidad de queso empleada también influye en el contenido de grasa de la preparación.

La combinación de patata y alimentos ricos en proteínas puede ayudar a conseguir una cena saciante. No obstante, que se preparen sin fritura no significa necesariamente que sean más saludables en todos los casos, ya que también importa la cantidad consumida y el conjunto de la alimentación.

Una de las ventajas prácticas de esta receta es que permite aprovechar las patatas cocidas que hayan sobrado de otra comida. También se puede variar el condimento, sustituir la mozzarella por otro queso que funda bien o preparar las croquetas con antelación y cocinarlas justo antes de servirlas.