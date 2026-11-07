Anna Terés y sus huevos con patatas a lo pobre. E.E.

Anna, cocinera: "Los huevos más ricos no se fríen, se cocinan con 700 g de patatas, 1 cebolla, 2 pimientos y muy poco aceite"

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Comensales: 4

Unos huevos con patatas pueden resolver una comida sin recurrir a ingredientes complicados. En esta receta de Anna Terés, la cebolla, los pimientos y un majado de ajo y perejil completan un plato que se prepara casi por entero en una sartén.

La cocinera, al frente del blog y el canal de YouTube Anna Recetas Fáciles, propone hacer las patatas a lo pobre con poco aceite. Para conseguirlo, las cocina a fuego bajo y con la sartén tapada, aprovechando la humedad que desprenden las verduras.

Sobre esa base coloca los huevos a la plancha, preparados con la cantidad justa de aceite para que no se peguen. Así evita freírlos en abundante grasa y permite que cada comensal mezcle la yema con las patatas al empezar a comer.

La elaboración es sencilla, aunque necesita tiempo para que las patatas se ablanden. Lo fundamental es cortarlas en rodajas finas, mantener una temperatura suave y remover con cuidado durante la cocción.

Receta de huevos con patatas a lo pobre 700 g de patatas, unas 4 o 5 según su tamaño

4 huevos

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

3 ramitas de perejil fresco

Aceite de oliva

Pimienta negra

Sal Paso 1 Corta las verduras. Pela la cebolla y córtala en juliana. Lava los pimientos, retira el pedúnculo y las semillas y córtalos en tiras de un tamaño parecido. Paso 2 Prepara las patatas. Pélalas, lávalas y córtalas en rodajas finas. Procura que tengan un grosor uniforme para que se cocinen al mismo tiempo. Paso 3 Cocina la cebolla y los pimientos. Pon un chorrito de aceite de oliva en una sartén amplia. Añade las verduras, salpimienta y cocina durante unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando. Paso 4 Incorpora las patatas. Añádelas a la sartén, sazona y mezcla para repartirlas entre la cebolla y los pimientos. Hazlo con suavidad para evitar que se rompan. Paso 5 Tapa y cocina a fuego bajo. Deja que las patatas se hagan durante unos 30 minutos. Dales la vuelta de vez en cuando para que se cocinen de forma uniforme y comprueba que no se peguen al fondo. Paso 6 Prepara el majado. Mientras se hacen las patatas, pela los ajos y machácalos en un mortero con una pizca de sal y el perejil. Puedes reservar unas hojas para el momento de servir. Paso 7 Comprueba el punto de las patatas. Pincha una de las rodajas más gruesas. Si todavía ofrece resistencia, prolonga unos minutos la cocción con la sartén tapada. Paso 8 Añade el ajo y el perejil. Cuando las patatas estén tiernas, incorpora el majado. Sube un poco el fuego y remueve durante aproximadamente un minuto para repartirlo por toda la preparación. Paso 9 Cocina los huevos. Engrasa ligeramente otra sartén y hazlos a fuego medio, de uno en uno o por tandas. Calcula unos 4 minutos, vigilando que la clara quede cuajada. Paso 10 Monta el plato. Reparte las patatas con las verduras y coloca los huevos encima. Termina con una pizca de sal y, si quieres, el perejil que habías reservado. Sirve inmediatamente.

Patatas con poco aceite

En esta preparación, la tapa ayuda a conservar la humedad dentro de la sartén. Eso permite que las patatas se ablanden junto con la cebolla y los pimientos sin tener que quedar sumergidas en aceite.

Para que funcione, el fuego debe mantenerse bajo durante la mayor parte de la cocción. Una temperatura demasiado alta puede dorar o pegar las rodajas del fondo mientras las de arriba siguen duras.

También conviene elegir una sartén amplia, con una tapa que ajuste bien. Si los ingredientes quedan demasiado amontonados, será más difícil darles la vuelta y comprobar si se están cocinando por igual.

El tiempo de 30 minutos es orientativo. Depende del grosor de las patatas, de la cantidad que haya en la sartén y de la intensidad del fuego, por lo que es mejor comprobar su textura antes de añadir el majado.

Si el fondo se seca y las patatas aún están duras, se puede incorporar un pequeño chorrito de agua y volver a tapar. La cantidad debe ser moderada para ayudar a la cocción sin convertir la preparación en un guiso caldoso.

El majado de ajo y perejil

El majado se prepara con ingredientes sencillos, pero conviene incorporarlo en el momento adecuado. Anna lo añade cuando las patatas ya están blandas y lo cocina brevemente antes de retirarlas.

Así, el ajo y el perejil se reparten entre las rodajas y las tiras de pimiento. Basta con remover durante alrededor de un minuto, vigilando el fuego para que el ajo no se queme y aporte un sabor amargo.

La sal facilita el trabajo en el mortero, aunque interesa utilizar solo una pizca. Las verduras ya se han sazonado durante la elaboración y siempre se puede rectificar al final.

Huevos a la plancha

Los huevos se preparan al terminar las patatas para servirlos recién hechos. Utiliza una sartén antiadherente en buen estado y extiende una pequeña cantidad de aceite por la superficie.

El fuego medio permite cuajar la clara sin quemar la base. Los 4 minutos de la receta son una referencia: el tiempo dependerá del tamaño del huevo, de su temperatura y del punto que se busque.

Si haces los huevos de uno en uno, puedes mantener las patatas tapadas mientras terminas. También es posible cocinar varios a la vez en una sartén grande, dejando espacio entre ellos para poder retirarlos con facilidad.

Colócalos sobre las verduras justo antes de servir. De este modo, cada persona puede romper su huevo y mezclarlo con las patatas en el plato.

Variantes de la receta

La combinación de patata, cebolla y pimiento admite cambios según los ingredientes disponibles. Una opción es añadir calabacín, setas o ajos tiernos, teniendo en cuenta que cada verdura necesita un tiempo de cocción distinto.

Las setas, por ejemplo, pueden saltearse aparte e incorporarse al final. Así resulta más fácil controlar el agua que sueltan y evitar que alteren la textura de las patatas.

También se puede completar el plato con jamón, chorizo, morcilla o chistorra. Son ingredientes de sabor intenso, por lo que conviene ajustar la cantidad y reducir la sal del resto de la preparación.

Otra posibilidad consiste en cambiar la forma de cocinar los huevos. Pueden servirse fritos o romperse sobre las patatas antes de llevar la fuente a la mesa, aunque eso modifica la presentación de la receta de Anna.

Consejos de preparación

Buena parte del trabajo se concentra en pelar y cortar las verduras. Después, las patatas necesitan una cocción tranquila, con revisiones de vez en cuando para comprobar su punto y evitar que se peguen.

La base de verduras puede dejarse preparada antes de hacer los huevos. Si no se va a consumir en el momento, debe guardarse en un recipiente cerrado en la nevera y calentarse cuando llegue la hora de servir.

El uso de poco aceite permite controlar la cantidad de grasa añadida, pero no convierte por sí solo la receta en un plato ligero. Las raciones y los ingredientes que se incorporen también influyen en el resultado.

Para acompañarla, una ensalada de tomate o de hojas verdes aporta frescor sin complicar la preparación. Si se añaden embutidos, puede bastar una cantidad pequeña para dar sabor a la base.

El punto de las patatas sigue siendo lo que más atención merece: deben quedar tiernas, jugosas y bien cocinadas por dentro. Una vez conseguida esa textura, solo queda terminar los huevos y servir el conjunto caliente.