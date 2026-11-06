Loli, cocinera: "El guiso más fácil y rico se hace con 1 bote de garbanzos, 750 g de sepia y caldo de pescado"

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Esta receta es uno de esos platos que resucita a cualquiera. El potaje o guiso de garbanzos con espinacas, conocido como "potaje de vigilia", la receta tradicional suele llevar bacalao, pero Loli Domínguez, cocinera y creadora de La Cocina de Loli Domínguez, propone una versión distinta.

La experta de cocina tradicional cambia el pescado por sepia. Ella apuesta por 750 gramos de sepia como proteína principal del guiso. El resultado, asegura, es "un guiso fabuloso, muy fácil y rápido de hacer", con un caldo sabroso, garbanzos tiernos y espinacas añadidas al final para mantener su textura.

La receta mantiene la esencia del potaje de vigilia: garbanzos, verduras, pimentón, azafrán y un caldo con cuerpo. La diferencia está en la sepia, que sustituye al bacalao y evita tener que desalar el pescado con antelación.

Es una buena opción también para quienes prefieren un guiso marinero pero sin espinas. La sepia aporta sabor, queda tierna si se cocina bien y combina con la legumbre sin restar protagonismo al caldo.

En vez de hacer un sofrito tradicional, Loli cuece las verduras con los garbanzos y después las tritura con parte del caldo. Así se consigue una salsa espesa y fina, sin tropezones, que envuelve los garbanzos y da más cuerpo al plato.

Tierno y sabroso

Uno de los puntos fuertes de esta receta es la sepia. Loli la marca primero en la olla exprés con aceite bien caliente durante un par de minutos. Después la retira y reserva.

Ese paso sirve para sellarla y, además, deja en la olla unos jugos que se aprovechan como fondo del guiso. Ahí empieza buena parte del sabor.

La cocinera también recuerda una regla básica cuando se trabaja con garbanzos secos: "Cuando guisamos garbanzos hay que añadir siempre los caldos o el agua hirviendo o bien caliente".

La razón es sencilla. Si se añade líquido frío, el choque térmico puede endurecer la legumbre. Con caldo caliente, los garbanzos se cocinan mejor y quedan más mantecosos.

Un guiso delicioso

La receta se prepara en olla exprés y está lista en unos 30 minutos, sin contar el remojo previo de los garbanzos. Primero se cuecen 15 minutos con las verduras y después otros 7 minutos con la sepia y las espinacas.

Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

750 g de sepia

1 bote de garbanzos cocidos

1/2 cebolla

1/4 de pimiento rojo (morrón, sin piel)

2 tomates maduros

1 trozo de puerro

1/2 cabeza de ajo

2 hojas de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

1 litro de caldo de pescado o fumet

Unas hebras de azafrán

100 g de espinacas

Sal al gusto Paso 1 Calienta el aceite de oliva en la olla exprés a fuego fuerte. Paso 2 Sella la sepia cortada en trozos grandes durante un par de minutos. Retira y deja los jugos que haya soltado en la olla. Paso 3 Añade los garbanzos escurridos, incorporando la cebolla, el pimiento, los tomates, los ajos, el puerro y el laurel. Paso 4 Agrega el pimentón dulce y remueve bien hasta que esté todo integrado. Paso 5 Vierte el caldo del pescado y el azafrán, previamente infusionadas en un poco de agua caliente. Paso 6 Retira las verduras, tritura todo con un poco de caldo hasta obtener un puré fino y devuelve a la olla. Paso 7 Incorpora la sepia junto a las espinadas troceadas. Rectifica de sal. Paso 8 Cierra de nuevo la olla, espera hasta que alcance la presión y cocina 7 minutos más a fuego bajo.

Al abrir la olla, Loli no oculta el entusiasmo: "Aquí huele que alimenta, ¡qué espectáculo!"

Un plato lleno de propiedades (potasio, vitamina C, ácido fólico, hierro) e increíblemente delicioso que conseguirás tener en menos de lo que te des cuenta.