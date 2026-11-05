María Pastor, abogada: "Compensa más recibir un bien en herencia que en donación para evitar el impacto del IRPF"

Recibir una vivienda o una cantidad de dinero de un familiar puede parecer, a primera vista, un trámite sencillo. Sin embargo, cuando llega el momento de repartir el patrimonio, también aparecen las dudas sobre los impuestos que hay que pagar y cuál es la manera más conveniente de hacerlo.

Y es que cada vez son más las familias que se plantean adelantar parte de su patrimonio a sus hijos mientras todavía están vivos. Una decisión que puede ayudarles, por ejemplo, a comprar su primera vivienda o a afrontar determinados gastos sin tener que esperar a recibir una herencia.

Pero lo que muchas personas desconocen es que recibir un mismo bien mediante una donación o una herencia puede tener consecuencias fiscales muy diferentes. Por eso, antes de tomar una decisión, conviene conocer qué impuestos intervienen en cada caso.

Precisamente sobre esta cuestión ha hablado María Pastor, abogada especializada en herencias de Vilches Abogados, quien ha explicado por qué en determinadas circunstancias, esperar a recibir una herencia puede resultar más ventajoso que aceptar una donación en vida.

¿Compensa más la donación?

A la hora de transmitir una vivienda, un terreno o cualquier otro bien a los hijos, una de las primeras cuestiones que suelen plantearse las familias es cuánto dinero tendrán que destinar a impuestos.

Y es que, aunque tanto las herencias como las donaciones permiten trasmitir patrimonio de una generación a otra, la tributación no funciona exactamente de la misma manera.

Por eso, María Pastor recomienda analizar todos los gastos fiscales antes de decidirse por una opción. "Compensa más recibir un bien en herencia que en donación para evitar el impacto del IRPF", explica la abogada.

En ambos casos aparece el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que debe pagar la persona que recibe los bienes. Sin embargo, su importe puede variar considerablemente dependiendo de la comunidad autónoma, el parentesco y el valor del patrimonio.

De hecho, existen comunidades que aplican importantes bonificaciones y los requisitos no siempre son los mismos.

Pero hay otro impuesto que puede marcar una diferencia importante entre ambas operaciones y que muchas familias pasan por alto cuando se plantean donar una vivienda.

El impuesto que más encarece

Se trata del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que puede afectar a quien entrega un bien en vida, aunque no reciba dinero a cambio.

La principal diferencia es que, cuando una persona fallece y sus herederos reciben sus bienes, la transmisión no genera una ganancia patrimonial sujeta al IRPF para el fallecido.

En cambio, si el propietario decide donar una vivienda mientras está vivo, Hacienda puede considerar que ha obtenido una ganancia patrimonial si el inmueble ha aumentado de valor desde que lo adquirió.

Por ejemplo, si unos padres compraron una vivienda por 100.000 euros y años después deciden donársela a su hijo cuando su valor fiscal de transmisión es de 180.000 euros, podría existir una ganancia patrimonial por la que tendrían que tributar.

Y lo más importante es que el impuesto puede recaer sobre quien dona la vivienda, aunque no haya recibido ningún ingreso por entregarla.

Por eso, antes de formalizar una donación, conviene calcular no solo los impuestos que tendría que pagar el beneficiario, sino también los que pueden corresponder al propietario que transmite el bien.

¿Se puede evitar pagar IRPF?

Aunque donar una vivienda puede generar una obligación fiscal, existen determinadas situaciones en las que la ganancia patrimonial queda exenta del IRPF.

Una de las más conocidas afecta a las personas mayores de 65 años que transmiten su vivienda habitual. Si cumplen los requisitos establecidos por la normativa, la ganancia patrimonial puede quedar exenta.

Esto significa que una persona de más de 65 años podría donar su residencia habitual a un hijo sin tener que tributar por la ganancia obtenida en el IRPF, aunque el beneficiario tendría que atender las obligaciones fiscales correspondientes a la donación.

Otra situación diferente se produce cuando el bien que se transmite no ha aumentado de valor. En ese caso, puede no existir una ganancia patrimonial por la que tributar.

Eso sí, conviene tener presente que las pérdidas patrimoniales derivadas de donaciones no se pueden deducir en el IRPF, por lo que no ofrecen la misma ventaja fiscal que determinadas operaciones de compraventa.

Además, cuando se trata de inmuebles urbanos, también hay que valorar la posible aplicación de la plusvalía municipal, que puede afectar tanto a las herencias como a las donaciones, aunque con diferentes sujetos obligados al pago.

Por todo ello, la recomendación de María Pastor es no fijarse únicamente en las bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Analizar el conjunto de los tributos y las circunstancias familiares resulta fundamental para saber si conviene transmitir un bien en vida o esperar a que forme parte de una herencia.