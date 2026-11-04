El guiso de patatas y pescado de Isabel, cocinera Automontaje

Isabel, cocinera: "El guiso de pescado y patatas, para que esté más rico, la clave es un buen sofrito y vino blanco"

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La gastronomía española conserva numerosas recetas que, pese al paso del tiempo, siguen ocupando un lugar destacado en las cocinas de nuestros hogares.

Una de ellas es el guiso de merluza con patatas, una elaboración que combina productos sencillos y consigue un resultado lleno de sabor, perfecto para quienes disfrutan de la comida casera.

Su presencia en el recetario de varias generaciones tiene una explicación, y es que no requiere grandes conocimientos culinarios, pero sí prestar atención a ciertos detalles durante su preparación.

La base está en un sofrito bien elaborado, una cocción controlada y una manera de incorporar las patatas que permite conseguir un caldo con cuerpo y una textura agradable.

La cocinera Isabel, conocida por su proyecto Cocinando con Isabel, explica cómo preparar este clásico. Desde la importancia de chascar las patatas hasta el momento adecuado para añadir la merluza sin que pierda su jugosidad.

El sofrito perfecto

La esencia de este guiso empieza en el fondo de la olla. Ajo, cebolla y tomate forman una base clásica que, bien trabajada, aporta profundidad y aroma.

El primer paso es dorar ligeramente los ajos en aceite de oliva. No deben quemarse, solo perfumar el aceite. Después entra la cebolla, con una pizca de sal, para que sude y se vuelva transparente.

No vayas con prisas. El pochado debe hacerse a fuego medio, dejando que la cebolla se ablande y concentre su dulzor natural.

El tomate rallado llega después, junto a una hoja de laurel y pimienta. Es fundamental cocinarlo hasta que pierda toda el agua. Ese momento en el que el sofrito empieza a "freír" y no a "hervir" es clave.

El vino blanco se añade entonces para desglasar. Se sube el fuego y se deja evaporar el alcohol por completo. Solo quedará el aroma, que dará carácter al guiso.

La patata

Si hay un gesto que distingue este plato es el de "chascar" las patatas. No se cortan de forma limpia, sino que se empieza el corte y se rompe el final del trozo.

Se trata de un detalle pequeño que permite que la patata libere su almidón durante la cocción, lo que espesa el caldo de forma natural, sin necesidad de harinas ni espesantes.

Una vez incorporadas al sofrito, se mezclan bien para que absorban los sabores. Después se añade el caldo de pescado (o de verduras si no se dispone del primero) y el azafrán.

El guiso debe cocer a fuego suave, tapado, durante unos 20 minutos. El tiempo puede variar, pero hay una señal infalible: la patata debe estar tierna al pincharla, pero sin deshacerse.

Durante la cocción, conviene mover la cazuela con suaves vaivenes. Este gesto ayuda a que el almidón se integre mejor en el caldo, logrando esa textura melosa tan característica.

El punto exacto

La merluza es un pescado delicado y exige atención. No necesita largas cocciones, sino todo lo contrario. Se incorpora al final, cuando las patatas ya están en su punto. Bastan entre 3 y 5 minutos por cada lado, dependiendo del grosor.

El truco para no romperla está en observar. Cuando la carne comienza a volverse blanca, es el momento de darle la vuelta con cuidado.

Manipularla antes de tiempo hará que se desmenuce. Usar una cuchara amplia o mover la cazuela en lugar de tocar directamente el pescado ayuda a mantener las rodajas intactas.

Ingredientes Ingredientes guiso merluza con patatas 4 rodajas de merluza (unos 700 g)

800 g de patatas

2 tomates maduros rallados

3 dientes de ajo

1 cebolla

1 hoja de laurel

1 sobre de azafrán molino

100 ml de vino blanco

500 ml de caldo de pescado (o de verduras)

Aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida

Perejil fresco

1 ramita de hierbabuena Paso 1 Sala las rodajas de merluza y reserva. Chasca las patatas en trozos irregulares y pica ajo y cebolla. Paso 2 Sofríe los ajos en aceite, añade la cebolla con sal y cocina hasta que esté pochada. Paso 3 Incorpora el tomate, laurel y pimienta, y cocina hasta que pierda el agua. Paso 4 Añade el vino blanco y deja evaporar el alcohol. Paso 5 Incorpora las patatas, mezcla bien y vierte el caldo junto con el azafrán. Paso 6 Cocina tapado a fuego medio-bajo unos 20 minutos, moviendo la cazuela suavemente. Paso 7 Añade la merluza y cocina 3-5 minutos por cada lado con cuidado. Paso 8 Espolvorea perejil, deja reposar unos minutos y sirve con hierbabuena.

El toque final lo pone el perejil fresco, que aporta color y frescura, y una ramita de hierbabuena que eleva el conjunto con un aroma inesperado. El resultado es un guiso equilibrado, con un caldo ligeramente espeso, patatas suaves y un pescado jugoso que se deshace en lascas.