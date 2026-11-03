Vero Gómez junto a su plato de burrata con melón y anchoas. E.E.

Vero, cocinera: "La cena más rápida, fácil y sabrosa del otoño se hace con 1 lata de anchoas, 125 g burrata y almendras"

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Preparar una cena especial no exige siempre encender los fogones ni pasar horas en la cocina. Hay platos que se resuelven con pocos ingredientes y un montaje sencillo, como esta combinación de burrata, melón y anchoas que propone Vero Gómez.

La cocinera y creadora de contenido comparte en su cuenta de Instagram, @verogomez, recetas que se pueden reproducir en casa sin recurrir a técnicas complicadas. En esta ocasión, el trabajo consiste en cortar la fruta, abrir el queso y distribuir los ingredientes.

El plato reúne el dulzor del melón, la cremosidad de la burrata y la intensidad de las anchoas. Las almendras tostadas añaden una textura crujiente y el aceite de oliva virgen extra completa el aliño.

Es una elaboración que puede servirse como cena para compartir o como entrante. Al no llevar cocción, buena parte del resultado depende del punto de la fruta, la calidad de las conservas y la frescura del queso.

La presentación también tiene su importancia. Cortar el melón en láminas finas permite doblarlo sobre sí mismo y colocarlo alrededor de la burrata, de modo que los ingredientes queden repartidos por todo el plato.

El melón

La variedad elegida para esta receta es el melón cantalupo, reconocible por su pulpa anaranjada. Su color aporta contraste frente al blanco del queso, mientras que su textura permite obtener láminas que se adaptan bien al montaje.

Lo más importante es que esté maduro y tenga sabor. Un melón poco dulce dejará el protagonismo a las anchoas; uno demasiado blando será más difícil de cortar en tiras finas.

Al comprarlo, conviene buscar una pieza que resulte pesada para su tamaño, sin golpes ni zonas reblandecidas. Su aroma puede ayudar a valorar la madurez, aunque el aspecto exterior no permite asegurar por sí solo cómo estará la pulpa.

Para prepararlo, primero se corta en cuartos y se retiran la piel y las semillas de la porción que se vaya a utilizar. No hace falta emplear una pieza entera: la cantidad debe guardar proporción con el queso y el pescado.

La mandolina facilita un corte fino y regular, pero también se puede utilizar un cuchillo bien afilado. Si se recurre a la mandolina, hay que trabajar con el protector para mantener las manos alejadas de la cuchilla.

Las tiras deben tener suficiente consistencia para poder levantarlas y doblarlas sin que se deshagan. Si el melón está muy maduro, es preferible hacerlas un poco más gruesas.

Las anchoas

Frente al dulzor de la fruta, las anchoas introducen un sabor intenso que cambia el conjunto con poca cantidad. Conviene distribuirlas bien para que acompañen al melón y a la burrata en cada porción.

La propuesta utiliza anchoas del Cantábrico en conserva. Antes de incorporarlas, basta con escurrir ligeramente el aceite de cobertura para controlar cuánto aliño termina en el plato.

Pueden colocarse enteras, siguiendo la forma de las láminas de melón, o cortarse en dos o tres trozos. Esta segunda opción facilita repartirlas si se sirve la receta como entrante para varias personas.

Su punto de sal debe tenerse en cuenta al sazonar. Es preferible montar el plato, probar un bocado con todos los ingredientes y decidir después si necesita una pequeña cantidad adicional.

Añadir sal desde el principio, sin contar con la que aporta la conserva, puede desequilibrar la receta. La pimienta negra, en cambio, permite introducir un matiz aromático sin aumentar la salinidad.

La burrata

La burrata es un queso fresco italiano con una envoltura de pasta hilada y un relleno de stracciatella, elaborado con hebras de queso y nata. Al abrirla, el interior se extiende y se mezcla con el aliño.

En esta receta se coloca directamente sobre el plato y se rompe con las manos. No hace falta deshacerla por completo: basta con abrirla lo suficiente para que el relleno quede accesible y pueda combinarse con la fruta.

Su sabor lácteo acompaña tanto al melón como a las anchoas. La parte exterior ofrece una textura más firme, mientras que el centro aporta la cremosidad que caracteriza a esta preparación.

Al tratarse de un queso fresco, debe mantenerse refrigerado y consumirse según las indicaciones del envase. Conviene abrirlo cuando se vaya a preparar la receta y escurrir el líquido antes de colocarlo en el plato.

También interesa elegir una fuente con espacio suficiente. Si los ingredientes quedan demasiado amontonados, será más difícil repartir el queso y recoger en un mismo bocado el melón, las anchoas y las almendras.

El toque final

El aceite de oliva virgen extra es el aliño principal. No hace falta preparar una vinagreta: se incorpora directamente sobre la burrata y se reserva una pequeña parte para terminar el montaje.

Un aceite de perfil suave permite apreciar mejor el sabor del queso. La arbequina puede encajar, aunque la elección dependerá de la intensidad de cada aceite y del gusto de quien prepare el plato.

Es mejor añadirlo poco a poco. La burrata ya aporta una textura untuosa y las anchoas conservan parte de su aceite, por lo que un exceso puede dejar demasiado líquido en la base.

Las almendras tostadas completan la receta con un contraste crujiente. Conviene picarlas de forma gruesa para que se noten al comer, sin reducirlas a un polvo que se mezcle enseguida con el queso.

También se pueden emplear avellanas tostadas o semillas de calabaza. Para mantener la receta sin fuego, basta con comprarlas ya tostadas y añadirlas justo antes de servir.