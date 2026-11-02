Las abuelas andaluzas avisan: "El solomillo, para que esté tierno y conserve todo su sabor, la clave es no cocinarlo más de 4 o 5 minutos"

0 votos

Las recetas de toda la vida guardan trucos que pasan de generación en generación. Uno de los más importantes para preparar un buen solomillo es controlar el fuego y evitar que la carne se reseque durante la cocción.

El recetario de las abuelas está lleno de platos que no necesitan técnicas complicadas para conquistar a toda la familia. A menudo, el secreto está en aprovechar los ingredientes que tenemos en casa, preparar una buena salsa y saber cuándo retirar la cazuela del fuego.

El solomillo al whisky es uno de esos clásicos que han pasado de las barras de los bares a las cocinas domésticas.

Esta tapa, muy vinculada a la gastronomía sevillana, combina medallones de cerdo, ajo, caldo y un toque de licor en una salsa perfecta para acompañar con patatas fritas y pan.

La receta tradicional sevillana admite distintas versiones, según los ingredientes y las costumbres de cada casa.

Conseguir un solomillo jugoso

Quienes cocinan habitualmente carne de cerdo saben que el tiempo importa, pero también el grosor de los medallones, la intensidad del fuego y la temperatura que alcanza el interior de cada pieza. El solomillo es un corte relativamente magro y, si se cocina en exceso, puede perder jugosidad.

Una de las claves consiste en dorar primero la carne por ambos lados en una sartén caliente y retirarla antes de preparar la salsa. Así se consigue una superficie tostada que aporta sabor sin necesidad de mantener los medallones demasiado tiempo al fuego.

Después llega el turno de los ajos, que deben cocinarse a una temperatura moderada para que se doren sin quemarse. Este detalle es importante: cuando el ajo se tuesta demasiado, puede aportar un amargor que estropee el conjunto.

El whisky se incorpora con cuidado y se deja reducir antes de añadir el caldo. A continuación, se devuelve la carne a la sartén para terminar la preparación.

En algunas recetas bastan cuatro o cinco minutos para integrar los sabores, aunque el tiempo exacto dependerá del grosor de los medallones y de su punto de cocción.

La salsa que dice todo

El secreto de este plato no está únicamente en la carne. La salsa de ajo y whisky es la responsable de buena parte de su personalidad y permite transformar unos pocos ingredientes en una receta con mucho sabor.

Para prepararla, se pueden utilizar los jugos que quedan en la sartén después de dorar el solomillo. Al incorporar el caldo, estos se mezclan con el ajo y el licor, formando una base que puede reducirse hasta alcanzar la consistencia deseada.

Ingredientes 1 kg de solomillo de cerdo cortado en medallones

8 dientes de ajo con piel

50 g de manteca de cerdo

100 ml de whisky

250 ml de caldo de pollo

1 cucharada de maicena instantánea

1 cucharadita de comino molido

Sal al gusto Paso 1 Calienta la manteca en una sartén y cocina los ajos a fuego suave hasta que estén tiernos y dorados. Retíralos y resérvalos. Paso 2 En la misma grasa, dora los medallones de solomillo por ambos lados. No es necesario cocinarlos completamente en esta fase. Paso 3 Añade el whisky con precaución y deja que reduzca. Evita acercar la cara a la sartén y no lo flambees bajo una campana extractora. Paso 4 Incorpora el caldo de pollo y el comino. Cuando la salsa empiece a hervir, devuelve los medallones a la sartén y termina la cocción durante unos minutos, comprobando que la carne alcance una temperatura interior segura. Paso 5 Retira la carne si necesita más tiempo la salsa y añade la maicena siguiendo las indicaciones del producto. Incorpora de nuevo los medallones y los ajos, mezcla y sirve caliente. Paso 6 Consejo extra: si el plato es para niños o para personas que no pueden consumir alcohol, lo más prudente es sustituir el whisky por caldo de carne y un pequeño chorrito de zumo de manzana. Una cocción breve no garantiza que desaparezca todo el alcohol de la preparación.

Si se busca una salsa más espesa, basta con añadir una pequeña cantidad de maicena disuelta previamente en agua fría. Conviene incorporarla poco a poco y remover para evitar que se formen grumos.

El resultado debe ser una salsa ligada, pero no excesivamente densa, que cubra los medallones sin ocultar el sabor de la carne. Unas patatas fritas son el acompañamiento más habitual, aunque también se puede servir con verduras o una guarnición de arroz.