Sara, cocinera: "Las croquetas más fáciles y sanas para cenar no llevan harina ni bechamel, sino 2 latas de pollo y 2 patatas"

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Las croquetas son uno de los grandes clásicos de la gastronomía española. De jamón, pollo, bacalao o cocido, forman parte de las cartas de bares y restaurantes y también de los recetarios familiares, donde cada cocinero tiene sus propios trucos para conseguir un interior cremoso y una capa exterior crujiente.

Aunque su popularidad está más que justificada por su sabor y versatilidad, su composición hace que no siempre sean la alternativa más adecuada para comer a diario. La bechamel, el rebozado y la fritura pueden aumentar considerablemente su aporte calórico, sobre todo cuando se preparan con abundante aceite o se acompañan de otros alimentos ricos en grasas.

Eso no significa que haya que renunciar a ellas para llevar una alimentación equilibrada. Basta con modificar algunos ingredientes y cambiar la forma de cocinarlas para conseguir una versión más ligera, con proteínas y sin necesidad de recurrir a la harina ni a la bechamel, como la opción que propone Sara (@Soysupersara).

Croquetas saludables

La clave para entender por qué unas croquetas pueden ser más saludables que otras está en su composición y en la manera de cocinarlas. La receta tradicional suele combinar una base de bechamel elaborada con leche, harina y mantequilla o aceite, un relleno que aporta sabor y un rebozado de harina, huevo y pan rallado.

Después, las piezas se sumergen en aceite caliente para conseguir esa textura crujiente tan característica.

Cada uno de estos elementos cumple una función culinaria, pero también influye en el resultado nutricional. La harina permite espesar la bechamel, aunque aporta principalmente hidratos de carbono; la mantequilla puede incrementar el contenido de grasas saturadas y el pan rallado añade otra capa de carbohidratos.

A esto se suma el aceite que absorben las croquetas durante la fritura, cuya cantidad depende del tamaño de las piezas, la temperatura del aceite y el tiempo de cocción.

El problema no es ninguno de estos ingredientes por separado, sino el conjunto y la frecuencia con la que se consume.

Una croqueta puede formar parte de una alimentación equilibrada, pero comer varias unidades fritas con frecuencia, especialmente como parte de una cena que ya contiene otros alimentos calóricos, puede elevar el aporte energético de la comida sin proporcionar necesariamente una cantidad proporcional de proteínas, fibra y otros nutrientes.

También importa el relleno. Las elaboradas con embutidos grasos, quesos en grandes cantidades o ingredientes que ya contienen bastante grasa pueden presentar un perfil nutricional menos favorable.

En cambio, utilizar carnes magras, pescado o verduras permite modificar la proporción de nutrientes y adaptar la receta a las necesidades de cada persona.

#croquetas #recetasfaciles #viral #recetassaludables ♬ sonido original - Soysupersara @soysupersara CROQUETAS SALUDABLES, ALTAS EN PROTEÍNA Y BRUTALES 🤤❤️ Si te gusta cuidarte sin renunciar a comer rico, tienes que probar esta receta. ¡Son facilísimas de hacer y quedan buenísimas! 😍 📝 INGREDIENTES: 🥔 1 bote de patatas cocidas 🍗 2 latas de pollo al natural ( yo uso las de Prozis , dto código SUPERSARA ) 🧀 2 puñaditos de mozzarella 🧂 Sal y pimienta negra 🫒 Aceite de oliva virgen extra 👩🏼🍳 PREPARACIÓN: 1. Lava muy bien las patatas cocidas y escúrrelas. 2. Aplástalas con un tenedor hasta conseguir una textura de puré. 3. Añade las dos latas de pollo bien escurridas, la mozzarella, la sal, la pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva. 4. Mezcla todo bien y dale forma de croquetas con las manos. 5. Colócalas en la freidora de aire, pulveriza un poquito de aceite de oliva por encima y cocina 20 minutos a 190 °C, hasta que estén doraditas. 😍 Y ya tienes unas croquetas fáciles, ricas y perfectas para variar tus comidas sin complicarte la vida. 🤤 ¿Quién se anima a probarlas? ❤️ Guárdate la receta para hacerla otro día y cuéntame qué te parece. 🥰 #recetas

La propuesta de Sara parte precisamente de esa idea: conservar la forma y la versatilidad de las croquetas, pero prescindir de algunos de los elementos que suelen hacerlas más pesadas.

En lugar de preparar una bechamel y cubrir las piezas con pan rallado, utiliza una base de patata cocida que aporta consistencia y un ingrediente proteico que contribuye a que la cena resulte más saciante.

La patata es especialmente útil para este tipo de preparaciones porque, una vez cocida y aplastada, adquiere una textura que permite dar forma a las croquetas sin necesidad de incorporar harina.

Es una fuente de hidratos de carbono y aporta potasio, además de pequeñas cantidades de otros micronutrientes. Su valor energético, sin embargo, puede cambiar mucho según los ingredientes que se añadan y la técnica de cocinado.

En la receta que Sara plantea, el protagonismo de la patata se combina con una fuente de proteínas —en este caso pollo al natural—, una pequeña cantidad de mozzarella y aceite de oliva virgen extra.

El pollo aporta proteínas con una cantidad de grasa generalmente moderada, mientras que el queso añade sabor y contribuye a la textura. Conviene controlar su proporción, ya que la mozzarella también contiene grasas saturadas y puede incrementar el aporte energético del conjunto.

Al eliminar el rebozado, también se prescinde de una capa adicional de harina o pan rallado, aunque el resultado exterior será diferente al de una croqueta clásica.

La otra diferencia está en la cocción. En lugar de sumergir las piezas en aceite, se preparan en una freidora de aire, con una pequeña cantidad de aceite pulverizado en la superficie.

Este sistema hace circular aire caliente alrededor de los alimentos y permite dorarlos sin necesidad de cubrirlos de grasa. Por eso, cuando se compara con una fritura convencional, suele reducir la cantidad de aceite utilizada y, con ella, el aporte calórico procedente de esta grasa.

Para preparar esta receta, además, no solo necesitamos pocos ingredientes, sino que nuestras croquetas saludables pueden estar listas en apenas unos minutos.