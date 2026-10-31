Loli Domínguez en un fotomontaje de El Español. E.E iStock/YouTube

Loli Domínguez, cocinera: "El mejor guiso de pescado no se hace solo con tomate, sino con 250 ml de caldo de pescado y vino blanco"

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Los guisos de pescado son uno de los grandes clásicos de la cocina española. Desde una merluza en salsa hasta un tradicional suquet, existen numerosas recetas que permiten preparar un plato de cuchara con ingredientes sencillos y sin pasar demasiado tiempo entre fogones.

Aunque muchas elaboraciones parten de un sofrito de tomate, cebolla y ajo, conseguir una salsa sabrosa no depende únicamente de las verduras. El caldo, el vino blanco y el tiempo de cocción también tienen mucho que decir.

Una buena muestra es la merluza con gambas a la marinera que Loli Domínguez compartía en su canal de YouTube. La cocinera propone una receta fácil, con una salsa casera y dos ingredientes principales que combinan especialmente bien.

Para prepararla utiliza cuatro filetes de merluza y unos 300 gramos de gambas peladas. Los acompaña con un sofrito de verduras, 100 mililitros de vino blanco y 250 mililitros de caldo de pescado.

El resultado es un guiso con una salsa suave y aromática, perfecto para una comida familiar o para esos días en los que apetece preparar algo especial sin complicarse demasiado.

El secreto en el sofrito

La merluza es uno de los pescados blancos más utilizados en los hogares españoles. Su sabor suave y su textura delicada permiten cocinarla de muchas maneras, aunque las recetas en salsa son especialmente populares.

En esta ocasión, Loli Domínguez comienza preparando una base de ajo, cebolla y tomate natural. Un sofrito sencillo que será el encargado de aportar sabor al resto de los ingredientes.

La cocinera utiliza tres dientes de ajo, dos cebollas medianas y tres tomates maduros. Primero pica el ajo y la cebolla, mientras que los tomates los ralla para incorporarlos más fácilmente a la sartén.

Después calienta tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra y comienza dorando ligeramente el ajo. A continuación añade la cebolla, una pizca de sal y deja que se cocine durante unos siete minutos.

Este primer paso es importante porque permite que la cebolla se ablande y pierda parte de su sabor más intenso antes de incorporar el tomate.

Cuando las verduras están tiernas, Loli añade los tomates rallados y continúa la cocción hasta que se evapora buena parte del agua que contienen.

De esta manera, el sofrito adquiere una consistencia más concentrada y la salsa no queda excesivamente líquida.

El caldo cambia el resultado

Una vez preparado el sofrito, llega uno de los pasos que caracterizan esta receta: incorporar 100 mililitros de vino blanco.

Loli lo añade directamente a la sartén y deja que se cocine durante unos cuatro minutos, hasta que el aroma alcohólico se atenúa y el líquido se reduce.

El vino aporta acidez y matices aromáticos que combinan especialmente bien con el pescado y el marisco. Además, ayuda a recuperar los sabores que han quedado adheridos al fondo durante la preparación del sofrito.

En este punto, la cocinera ofrece dos posibilidades: dejar la salsa con pequeños trozos de verduras o triturarla para conseguir una textura más fina.

Ella prefiere utilizar la batidora, de manera que el ajo, la cebolla y el tomate queden completamente integrados y formen una salsa homogénea.

Después devuelve la preparación a la sartén y añade 250 mililitros de caldo o fumet de pescado, otro de los ingredientes fundamentales de la receta.

A diferencia del agua, el fumet aporta aromas procedentes del pescado y las verduras utilizadas para prepararlo. Esto permite conseguir una salsa con más sabor sin necesidad de incorporar demasiados condimentos.

Cuando la mezcla comienza a hervir, llega el momento de introducir los filetes de merluza, previamente salpimentados.

Tiempos diferentes

Uno de los errores más habituales al preparar guisos de pescado es cocinar todos los ingredientes durante el mismo tiempo. La merluza y las gambas tienen texturas distintas, por lo que conviene incorporarlas a la cazuela en momentos diferentes para evitar que el marisco quede demasiado hecho.

Loli comienza colocando los cuatro filetes de merluza dentro de la salsa. Después tapa la sartén y deja que se cocinen durante unos diez minutos a fuego medio-alto. El tiempo puede variar según el grosor de los filetes, por lo que conviene comprobar su punto de cocción antes de continuar con la receta.

Mientras tanto, las gambas permanecen reservadas y salpimentadas. La cocinera utiliza unos 300 gramos, aproximadamente 25 unidades de tamaño grande.

Cuando la merluza está prácticamente lista, Loli comprueba el sabor de la salsa y ajusta la sal si es necesario.

Si observa que ha quedado demasiado líquida, añade una cucharadita de maicena previamente disuelta en un poco de agua fría.

Este pequeño truco permite espesar el caldo sin necesidad de prolongar demasiado la cocción del pescado. Además, ayuda a conseguir una salsa más ligada, ideal para acompañar con pan.

Por último, da la vuelta a los filetes con cuidado, incorpora las gambas y termina con un poco de perejil picado.

El marisco necesita apenas un par de minutos más de cocción, siempre que las gambas estén completamente descongeladas y sean de un tamaño adecuado.

Después solo queda dejar reposar brevemente la cazuela antes de servir.

Receta de merluza con gambas Ingredientes Ajo, 3 dientes

Cebollas medianas, 2 unidades

Tomates maduros, 3 unidades

Merluza, 4 filetes

Pimienta recién molida, al gusto

Gambas o camarones pelados, 300 g

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Vino blanco, 100 ml

Caldo o fumet de pescado, 250 ml

Maicena, 1 cucharadita

Perejil fresco o seco picado, al gusto Paso 1 Pela los tres dientes de ajo y córtalos en trozos pequeños. Haz lo mismo con las dos cebollas medianas y reserva ambas verduras por separado. Paso 2 Lava los tres tomates maduros y pásalos por un rallador para obtener su pulpa. Desecha la piel y deja el tomate rallado preparado para incorporarlo al sofrito. Paso 3 Coloca los cuatro filetes de merluza sobre un plato y añade sal y pimienta recién molida por ambas caras. Salpimenta también las gambas peladas y resérvalas. Paso 4 Pon una sartén honda o cazuela amplia al fuego y vierte las tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté caliente, incorpora el ajo picado y deja que comience a dorarse ligeramente. Paso 5 Añade la cebolla y una pizca de sal. Remueve para que se mezcle con el ajo y cocina durante unos siete minutos, hasta que esté tierna y ligeramente dorada. Paso 6 Incorpora los tomates rallados y continúa cocinando a fuego medio-alto. Remueve de vez en cuando hasta que el tomate pierda buena parte de su agua y el sofrito quede más concentrado. Paso 7 Vierte los 100 mililitros de vino blanco y mezcla con las verduras. Deja que se cocine durante unos cuatro minutos para que el líquido reduzca y el aroma del alcohol se atenúe. Paso 8 Retira momentáneamente la sartén del fuego y pasa el sofrito al vaso de una batidora. Tritúralo hasta conseguir una salsa fina y uniforme. Si prefieres encontrar trocitos de verduras, puedes omitir este paso. Paso 9 Devuelve la salsa triturada a la sartén y caliéntala a fuego medio-alto. Incorpora los 250 mililitros de caldo o fumet de pescado y remueve hasta que ambos ingredientes queden bien integrados. Paso 10 Espera a que la salsa comience a hervir e introduce cuidadosamente los cuatro filetes de merluza. Distribúyelos de manera que queden cubiertos, al menos parcialmente, por el caldo. Paso 11 Cuando la salsa recupere el hervor, tapa la cazuela y deja que el pescado se cocine durante unos diez minutos a fuego medio-alto. Comprueba que la merluza esté hecha, ajustando el tiempo según su grosor. Paso 12 Prueba la salsa y rectifica la sal si fuera necesario. Si tiene una consistencia demasiado ligera, disuelve una cucharadita de maicena en un poco de agua fría y añádela poco a poco, removiendo suavemente hasta que espese. Paso 13 Con ayuda de una espátula, gira los filetes de merluza con cuidado para evitar que se rompan. Reparte las gambas peladas por la cazuela, procurando que queden en contacto con la salsa caliente. Paso 14 Espolvorea perejil fresco o seco picado y deja cocinar unos dos minutos más, o el tiempo necesario para que las gambas estén completamente hechas. Paso 15 Apaga el fuego y deja reposar el guiso durante unos instantes. Sirve un filete de merluza por persona, acompañado de las gambas y una buena cantidad de salsa marinera.

Qué pescado se puede utilizar

Aunque Loli Domínguez utiliza merluza, esta receta también admite otros pescados blancos de carne firme, siempre que se adapten los tiempos de cocción.

El rape, por ejemplo, es una alternativa interesante porque mantiene bien su forma durante la cocción y combina especialmente bien con las salsas elaboradas con fumet.

También pueden utilizarse lomos de bacalao fresco, pescadilla o incluso rodajas de otros pescados blancos, aunque conviene tener en cuenta el grosor de cada pieza.

En cualquier caso, lo más importante es evitar una cocción excesiva. El pescado debe quedar hecho, pero conservar su jugosidad y poder separarse fácilmente en lascas.

Para quienes quieran añadir más marisco, unas almejas bien depuradas o unos mejillones pueden complementar la receta y aportar otros matices a la salsa.