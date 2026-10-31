Francia da una lección a España: las mejores croquetas no se hacen con leche, llevan un concentrado de marisco

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La cocina francesa demuestra que, para conseguir una buena receta de marisco, no basta con elegir un producto de calidad, sino que también importa aprovechar cada parte.

Las cabezas y las cáscaras de las gambas, que muchas veces terminan en la basura, pueden convertirse en la base de un caldo concentrado que transforma unas sencillas croquetas en un bocado mucho más sabroso.

Esta técnica se utiliza en la elaboración de fumets y bisques, dos preparaciones habituales de la gastronomía francesa. El principio es sencillo: dorar las cáscaras, cocerlas con agua y aromáticos y dejar que liberen sus jugos antes de colar el líquido. Ese fondo aporta un sabor intenso y ligeramente dulce que combina especialmente bien con las gambas.

Las croquetas de gambas grises también aparecen en recetarios franceses. El programa gastronómico de ARTE, por ejemplo, propone una versión que aprovecha las cáscaras para preparar un fumet antes de ligar el relleno con mantequilla, harina, nata y gelatina.

La receta demuestra que el secreto no está únicamente en la bechamel, sino también en el caldo que se incorpora a la mezcla.

Fumet casero

Para preparar estas croquetas en casa, conviene comprar gambas enteras y pelarlas uno mismo. Así se obtiene tanto la carne para el relleno como la materia prima necesaria para elaborar el caldo.

Si no encuentras gambas grises, puedes utilizar gambas pequeñas frescas, siempre que conserves las cabezas y las cáscaras.

El primer paso consiste en dorar las cáscaras en una sartén con un poco de mantequilla. Después se añaden verduras, como puerro, cebolla y apio, y un chorrito de vino blanco seco. Una vez evaporado el alcohol, se incorpora agua y un pequeño ramillete de tomillo, perejil y laurel.

El caldo debe cocer a fuego suave durante unos 25 o 30 minutos. Después se cuela con un colador fino, presionando ligeramente las cáscaras para extraer el líquido, pero sin triturarlas. El resultado será un fumet aromático que dará profundidad al relleno.

Masa cremosa con sabor a mar

Con el caldo listo, se prepara una base con mantequilla y harina, que se cocina unos minutos antes de añadir el fumet poco a poco. Es importante remover continuamente para evitar grumos y conseguir una masa espesa, capaz de mantener la forma una vez fría.

Para darle un acabado más francés, se puede añadir una pequeña cantidad de nata líquida, una pizca de nuez moscada y unas gotas de limón. La nata aporta untuosidad, mientras que el limón ayuda a equilibrar el sabor del marisco.

No es necesario utilizar leche si se busca que el fumet tenga mayor protagonismo, aunque esta adaptación no debe confundirse con una receta tradicional francesa única.

La carne de las gambas se incorpora al final, picada en trozos pequeños. Después, la masa debe reposar en la nevera durante varias horas, preferiblemente toda la noche. Este tiempo es esencial para que se endurezca y resulte fácil formar las croquetas.

El último paso es el rebozado: harina, huevo batido y pan rallado. Para conseguir una cobertura más resistente, se puede repetir el paso por huevo y pan rallado.

Se fríen en aceite caliente, alrededor de 180 grados, hasta que estén doradas por fuera y calientes por dentro. Servidas recién hechas, con unas gotas de limón y perejil fresco, son una buena opción como entrante o aperitivo.

Ingredientes 1 litro de agua

1 puerro pequeño

1 cebolla pequeña

1 ramita de apio

1 ramita de tomillo, perejil y una hoja de laurel

50 ml de vino blanco seco

80 g de mantequilla

80 g de harina

50 ml de nata líquida

2 hojas de gelatina (opcionales)

Una pizca de nuez moscada

Unas gotas de zumo de limón

Sal y pimienta

2 huevos y harina para rebozar

Pan rallado

Aceite para freír Paso 1 Pela las gambas y reserva la carne en la nevera. Dora las cabezas y las cáscaras en una sartén con una pequeña porción de la mantequilla. Paso 2 Añade el puerro, la cebolla y el apio picados. Cocina durante unos minutos e incorpora el vino blanco. Deja que se evapore el alcohol. Paso 3 Vierte el agua, añade las hierbas aromáticas y cuece a fuego suave entre 25 y 30 minutos. Cuela el caldo y reserva unos 400 ml. Paso 4 Derrite el resto de la mantequilla en una cazuela. Añade la harina y cocina durante dos minutos, removiendo. Incorpora el fumet poco a poco hasta obtener una masa espesa. Paso 5 Si utilizas gelatina, hidrátala previamente en agua fría y añádela escurrida a la masa caliente. Incorpora la nata, la nuez moscada, el limón y las gambas troceadas. Salpimienta. Paso 6 Extiende la mezcla en una fuente, deja que pierda temperatura y refrigérala durante al menos seis horas, mejor toda la noche. Paso 7 Forma las croquetas, pásalas por harina, huevo batido y pan rallado. Para un rebozado más crujiente, repite el huevo y el pan rallado. Paso 8 Fríelas en aceite a unos 180 °C hasta que estén doradas. Escúrrelas sobre papel de cocina y sírvelas calientes.

El resultado es espectacular. Unas croquetas tal y como las conocemos en la cocina española, pero con un toque absolutamente diferente y un sabor del que te convertirás automáticamente en adicta.