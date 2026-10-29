Anna Terés y un plato de garbanzos en una imagen de archivo. E.E.

Anna, cocinera: "Los garbanzos de bote mejoran con 140 g de chorizo y 2 dientes de ajo y están listos en 15 minutos"

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Total: 15 min

Comensales: 4

Con la llegada del otoño, los platos de cuchara vuelven a ganar sitio en los menús de casa. Aunque muchos se asocian a cocciones largas, tener unas legumbres en conserva permite preparar un guiso caliente sin dedicarle toda la mañana.

Los garbanzos de bote resultan prácticos porque ya están cocidos y se pueden incorporar directamente a la cazuela. No necesitan remojo y sirven tanto para una ensalada como para resolver una comida con un sofrito y unos pocos ingredientes.

La cocinera española Anna Terés, autora de Anna Recetas Fáciles, los utiliza en su receta de garbanzos con chorizo. Una preparación con cebolla, ajo y laurel que termina con una cocción breve para integrar los sabores.

El chorizo da intensidad al guiso, mientras que el pimentón refuerza el sabor del sofrito. La receta lleva una cantidad pequeña de caldo o agua, suficiente para obtener unos garbanzos jugosos sin convertirlos en una sopa.

La rapidez depende, sobre todo, de partir de la legumbre ya cocida y de picar fina la cebolla. Los 15 minutos son orientativos: si el sofrito necesita algo más de tiempo para ablandarse y tomar color, conviene dárselo antes de continuar.

Es una propuesta sencilla para los días en los que apetece comer caliente y hay poco margen para cocinar. Tampoco exige una olla especial: basta con una cazuela en la que se puedan sofreír los ingredientes y terminar el guiso.

El sofrito marca la diferencia

Que la receta sea rápida no significa que todos los ingredientes deban entrar a la vez. La cebolla y el ajo necesitan cocinarse primero para perder su sabor crudo y formar la base sobre la que se incorporará el chorizo.

Picar la cebolla en trozos pequeños ayuda a que se haga antes y quede integrada en el caldo. Conviene remover durante el sofrito y vigilar el fuego para evitar que el ajo se dore demasiado mientras la cebolla sigue dura.

Después se añade el chorizo cortado en rodajas. Su paso por la cazuela permite que libere parte de la grasa y dé sabor al conjunto antes de incorporar los garbanzos.

El momento más delicado llega con el pimentón, que se quema con facilidad y puede dejar un gusto amargo. Para evitarlo, hay que bajar el fuego, remover unos segundos y añadir enseguida los garbanzos y el líquido.

También merece la pena esperar antes de echar toda la sal. Tanto el chorizo como algunos caldos preparados pueden aportar bastante, por lo que resulta más fácil ajustar el punto al final.

Garbanzos con chorizo de Anna Terés 1 kg de garbanzos cocidos

200 ml de caldo o agua

140 g de chorizo

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Piparras o guindillas en vinagre para acompañar, opcionales Paso 1 Prepara los ingredientes. Pela y pica finamente la cebolla y los ajos. Corta el chorizo en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Paso 2 Haz el sofrito. Calienta un chorro de aceite de oliva en una cazuela. Añade la cebolla y los ajos con una pizca de sal y sofríe hasta que empiecen a tomar color. Paso 3 Incorpora el chorizo. Agrégalo a la cazuela y remueve para que se mezcle con el sofrito y suelte parte de su grasa. Paso 4 Añade el pimentón. Baja el fuego, incorpóralo y remueve unos segundos. Agrega enseguida los garbanzos y la hoja de laurel para evitar que se queme. Paso 5 Termina el guiso. Vierte el caldo o el agua, añade pimienta y cocina durante unos cinco minutos. Prueba antes de ajustar la sal, porque el chorizo y el caldo ya pueden aportarla. Paso 6 Sirve caliente. Retira el laurel y reparte los garbanzos en platos hondos. Puedes acompañarlos con piparras o guindillas en vinagre.

Cómo ajustar el caldo

Con las cantidades indicadas, el resultado es un guiso con poco líquido. Quienes prefieran unos garbanzos más caldosos pueden añadir agua o caldo caliente poco a poco durante los últimos minutos.

Si se busca una textura más espesa, se pueden aplastar unos pocos garbanzos con un tenedor y devolverlos a la cazuela. Al mezclarse con el líquido, ayudan a darle cuerpo sin recurrir a harina.

Durante esta parte de la preparación conviene remover con suavidad. Los garbanzos ya están cocidos y una agitación excesiva puede romperlos, sobre todo si son muy tiernos.

El acompañamiento también cambia el resultado. Las piparras y las guindillas en vinagre aportan acidez y, según la variedad, picante; se pueden servir aparte para que cada comensal añada la cantidad que prefiera.

Una versión sin chorizo

La receta admite una adaptación sin carne: basta con prescindir del chorizo y mantener la cebolla, el ajo, el laurel y el pimentón. En ese caso, el sofrito cobra más protagonismo y conviene cocinarlo con calma.

Para que el plato sea vegetariano, el líquido debe ser agua o caldo de verduras. El pimentón puede ser dulce o picante, según el gusto, aunque ninguno reproduce por completo el sabor que aporta el embutido.

También se pueden incorporar verduras, teniendo en cuenta que algunas alargarán la preparación. Una zanahoria, por ejemplo, necesita cortarse pequeña y cocinarse hasta quedar tierna antes de dar el guiso por terminado.

Los garbanzos aportan fibra y proteínas vegetales, pero la composición del plato cambia con sus acompañamientos. Por eso, las propiedades de la legumbre no deben trasladarse sin matices a una elaboración que también lleva chorizo.

Si se utilizan garbanzos secos, hay que remojarlos y cocerlos previamente hasta que estén tiernos. Ese proceso queda fuera de los 15 minutos previstos para la receta con legumbres de bote.