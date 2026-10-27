Blanca B. Martín, experta en nutrición, junto a un plato de pollo en salsa. E.E.

Las expertas coinciden: "El pollo más rico no se hace al horno, cocínalo en una olla con 5 zanahorias, 1 cebolla y 1 diente de ajo"

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Comensales: 3

El pollo es uno de los alimentos más habituales en los hogares españoles. Su versatilidad permite prepararlo de numerosas formas, desde las clásicas recetas al horno hasta guisos con verduras o elaboraciones a la plancha.

Aunque el pollo asado es una de las opciones más conocidas, cocinarlo en una cazuela con verduras permite conseguir una carne tierna y jugosa sin necesidad de encender el horno.

Una de las recetas que sigue este método es la que propone Blanca B. Martín (@blancabmartin), especialista en nutrición y pérdida de peso, que ha compartido en sus redes sociales una manera sencilla de preparar muslos de pollo con salsa de verduras.

Su propuesta utiliza ingredientes habituales en cualquier cocina, como zanahorias, cebolla y ajo, que se cocinan junto al pollo antes de triturarse para conseguir una salsa cremosa.

La receta resulta especialmente práctica para preparar la comida con antelación o llevarla al trabajo en un táper, ya que la carne se conserva jugosa al permanecer acompañada de la salsa.

A diferencia de otras preparaciones que necesitan nata o salsas comerciales, esta elaboración consigue su textura utilizando las propias verduras y el caldo de cocción.

Receta de muslos de pollo con salsa de verduras 6 muslos de pollo

5 zanahorias medianas

1 cebolla

1 diente de ajo

500-750 ml de caldo de pollo, aproximadamente

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto Paso 1 Preparar el pollo. Salpimenta los muslos por ambos lados. Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia a fuego medio-alto y dora el pollo por todas sus caras hasta que adquiera un color ligeramente tostado. Paso 2 Reservar los muslos. Cuando estén dorados, retíralos de la cazuela y resérvalos en un plato. No es necesario que estén completamente cocinados, ya que terminarán de hacerse con las verduras. Paso 3 Sofreír la cebolla y el ajo. Pela y pica la cebolla y el diente de ajo. Incorpóralos a la misma cazuela, aprovechando el aceite y los jugos que ha soltado el pollo. Cocina a fuego medio hasta que la cebolla empiece a ablandarse. Paso 4 Añadir las zanahorias. Pela las cinco zanahorias, córtalas en rodajas y agrégalas a la cazuela. Remueve durante unos minutos para que se mezclen con el sofrito. Paso 5 Incorporar el pollo y el caldo. Devuelve los muslos a la cazuela y añade suficiente caldo de pollo para cubrirlos casi por completo. Ajusta la cantidad según el tamaño del recipiente. Paso 6 Cocinar a fuego lento. Deja que el conjunto hierva suavemente durante 30-45 minutos, con la cazuela parcialmente tapada. Comprueba que el pollo esté completamente cocinado y que las zanahorias se hayan ablandado. Paso 7 Triturar las verduras. Retira los muslos y colócalos en un plato. Tritura las zanahorias, la cebolla y el ajo junto con parte del caldo hasta obtener una salsa cremosa. Añade más líquido si queda demasiado espesa. Paso 8 Terminar el plato. Devuelve el pollo a la cazuela, incorpora la salsa y calienta todo junto durante dos o tres minutos. Comprueba el punto de sal y sirve los muslos acompañados de la salsa de verduras.

Beneficios del pollo

El pollo es una carne que destaca por su contenido en proteínas y su facilidad para incorporarse a distintos tipos de alimentación. Su composición nutricional varía según la pieza elegida y si se consume con piel.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), contiene proteínas de alto valor biológico, es decir, que aportan todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo.

Estas proteínas intervienen en el mantenimiento de la masa muscular y en la reparación de los tejidos. Por eso, el pollo puede formar parte de una alimentación equilibrada en diferentes etapas de la vida.

Proteínas y grasas

Uno de los aspectos nutricionales más interesantes del pollo es que permite elegir entre cortes con diferentes cantidades de grasa.

La pechuga sin piel es una de las partes más magras, mientras que los muslos tienen un contenido graso algo mayor, especialmente cuando se cocinan con piel.

En esta receta, los muslos se preparan en una cazuela con verduras y caldo, sin necesidad de añadir nata u otros ingredientes para espesar la salsa.

Las zanahorias y la cebolla aportan consistencia al triturarse, lo que permite conseguir una textura cremosa aprovechando los propios ingredientes del guiso.

Vitaminas y minerales

El pollo también aporta vitaminas del grupo B, especialmente niacina (vitamina B3) y vitamina B6, que participan en distintos procesos relacionados con el metabolismo energético.

La vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y participa en la formación de hemoglobina, una proteína esencial para el transporte de oxígeno por el organismo.

Entre sus minerales destacan el fósforo, relacionado con el mantenimiento de huesos y dientes, y el selenio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

También contiene triptófano, un aminoácido esencial que interviene en la producción de serotonina y melatonina, aunque consumir pollo no garantiza por sí solo una mejora del sueño o del estado de ánimo.

Ideal para táper

Una de las ventajas de los guisos de pollo es que pueden cocinarse con antelación y conservarse en el frigorífico para consumirlos durante los días siguientes.

En el caso de esta receta, la salsa de zanahoria ayuda a mantener la carne jugosa cuando se vuelve a calentar, algo especialmente útil para quienes llevan la comida al trabajo.

Para conservarla correctamente, conviene introducir el pollo en recipientes cerrados y refrigerarlo antes de que transcurran dos horas desde su preparación. Lo recomendable es consumirlo en un plazo de tres o cuatro días.

También se puede congelar en porciones individuales junto con la salsa, evitando así que la carne se reseque durante su conservación.

Al servirlo, puede acompañarse de arroz blanco, patatas cocidas o una ensalada, según las preferencias de cada persona.