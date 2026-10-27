Conchita, abuela cocinera: "Las croquetas más ricas no llevan jamón, sino 30 g de champiñones, cebolla y leche"

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Las croquetas de champiñones tienen un sabor que depende tanto de las setas como de la forma de preparar la bechamel. Antes de empezar con el sofrito, hay un ingrediente que conviene reservar: la leche utilizada para hidratar los hongos.

Ese es el recurso que emplea la cocinera Conchita en su receta. En lugar de desechar el líquido una vez que las setas están tiernas, lo incorpora después a la masa para aprovechar el aroma que han dejado durante la hidratación.

Esta adaptación sustituye los boletus de la receta original por champiñones deshidratados y mantiene la técnica de hidratarlos en leche. Las cantidades propuestas son orientativas.

El procedimiento no requiere añadir potenciadores de sabor ni cambiar la preparación habitual de unas croquetas. Basta con guardar esa leche y emplearla durante la cocción, incorporándola poco a poco mientras se remueve.

Conchita combina las setas con cebolla pochada, harina y aceite de oliva. Después prepara una masa que debe enfriarse antes de dividirla en porciones, rebozarla y freírla hasta conseguir una superficie dorada.

La leche, clave

Los champiñones pueden utilizarse frescos o deshidratados. Esta segunda presentación permite tenerlos en la despensa y recurrir a ellos para preparar arroces, salsas o rellenos.

En estas croquetas, la hidratación tiene una doble función: ablandar las setas y trasladar parte de su sabor a la leche. Por eso, el líquido reservado forma parte de la receta y no debe desecharse al escurrir los champiñones.

Una vez tiernos, los champiñones se cortan muy pequeños con unas tijeras. Ese tamaño permite repartirlos por la bechamel para que cada croqueta tenga setas sin que los trozos dificulten el formado.

Antes de añadir la harina, los champiñones pasan por la sartén con la cebolla. Se cocinan a fuego fuerte durante tres o cuatro minutos para evaporar el exceso de líquido que conservan tras la hidratación.

Conviene vigilar el sofrito durante ese paso y removerlo para que la cebolla no se queme. Lo que se busca es reducir la humedad antes de empezar a ligar la masa.

La bechamel

La harina necesita cocinarse con el aceite y el sofrito antes de incorporar la leche. Este paso evita que deje un sabor crudo en el relleno, pero no exige tostarla hasta que adquiera un color oscuro.

Después se añade la leche reservada en varias incorporaciones. Remover mientras se integra ayuda a deshacer los grumos y a comprobar cómo cambia la consistencia de la mezcla durante la cocción.

En la elaboración descrita por Conchita, la referencia es una masa que se separa de las paredes de la sartén. Debe tener cuerpo suficiente para poder moldearla después del reposo, aunque al terminar de cocinarla todavía esté blanda.

La cocinera también cubre la superficie con film para impedir que se forme una costra. El plástico debe quedar en contacto con la masa: tapar únicamente la fuente dejaría aire entre ambos y no cumpliría la misma función.

Croquetas de champiñones 30 g de champiñones deshidratados

500 ml de leche

Una cebolla pequeña

60 g de harina

50 ml de aceite de oliva para la masa

Uno o dos huevos para rebozar

Pan rallado

Aceite para freír

Sal

Pimienta Paso 1 Hidrata los champiñones. Cúbrelos con la leche y déjalos hasta que estén tiernos, siguiendo las indicaciones del envase. Paso 2 Reserva la leche. Escurre los champiñones sin desechar el líquido. Cuela la leche con un colador fino y pica las setas en trozos pequeños. Paso 3 Pocha la cebolla. Pela y pica la cebolla. Calienta los 50 ml de aceite en una sartén amplia y cocínala a fuego suave hasta que esté tierna. Paso 4 Añade los champiñones. Incorpóralos al sofrito y cocina durante 3 o 4 minutos para evaporar el exceso de líquido. Remueve para evitar que se queme la cebolla. Paso 5 Rehoga la harina. Añádela y cocina durante unos minutos, mezclando bien para que pierda el sabor a crudo sin que llegue a oscurecerse. Paso 6 Incorpora la leche. Vierte poco a poco la leche reservada sin dejar de remover. Salpimenta y cocina hasta obtener una masa homogénea que se separe de las paredes de la sartén. Paso 7 Enfría la masa. Pásala a una fuente y cúbrela con film apto para alimentos, en contacto con la superficie. Cuando pierda el calor inicial, guárdala en la nevera durante al menos 4 horas. Paso 8 Forma y reboza. Divide la masa fría en unas 20 porciones. Dales forma y pásalas por huevo batido y pan rallado, cubriéndolas por completo. Paso 9 Fríe las croquetas. Cocínalas por tandas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Retíralas y deja que escurran antes de servir.

Reposo y fritura

El tiempo de frío forma parte de la elaboración. Intentar moldear la masa cuando todavía está templada dificulta el trabajo: se pega más a las manos y cuesta mantener las porciones enteras al pasarlas por el huevo.

Dejarla preparada la víspera permite repartir el trabajo en dos días. El primero se dedica a la hidratación, el sofrito y la bechamel; el segundo, al formado y la fritura.

Para que las croquetas se cocinen de manera uniforme, conviene hacer porciones de un tamaño parecido. También hay que cubrir bien toda la superficie con huevo y pan rallado, sin dejar zonas de masa expuestas.

Durante la fritura, es preferible trabajar en tandas pequeñas y dejar espacio entre las piezas para poder moverlas. Así resulta más fácil controlar el dorado y retirarlas sin romper el rebozado.

Estas croquetas pueden servirse como aperitivo, entrante o parte de una comida para compartir. Conviene freírlas cerca del momento de llevarlas a la mesa para disfrutar del contraste entre la cobertura crujiente y la bechamel cremosa.