Sofía, pescadera: "Para cocinar sardinas y que no huela toda la casa, tienes que poner a calentar suavizante en una olla"

Las sardinas son uno de los pescados más reconocibles de la gastronomía española. A la brasa, a la plancha o fritas, forman parte de la cocina tradicional y son habituales en las pescaderías de todo el país, donde triunfan por su precio asequible y su indistinguible sabor.

Sin embargo, hay un inconveniente que lleva a muchas personas a pensárselo dos veces antes de prepararlas en casa: su olor. Es intenso, se extiende con facilidad por la vivienda y puede permanecer durante horas en la cocina, incluso después de haber terminado de comer.

El olor que desprenden las sardinas al cocinarse se debe, en parte, a la oxidación de sus grasas cuando entran en contacto con el calor. Para evitar que ese aroma se extienda por toda la casa, Sofía, pescadera, comparte un truco que ha despertado la curiosidad en redes sociales: poner suavizante de la ropa a calentar en una olla mientras se prepara el pescado.

El truco del suavizante

Sofía explica que muchas de sus clientas le han pedido que comparta este consejo, precisamente porque el olor de las sardinas es una de las principales preocupaciones a la hora de prepararlas en casa.

Su método consiste en salar primero el pescado y dejarlo listo sobre la encimera, mientras se prepara una pequeña olla con un poco de suavizante para la ropa.

Según cuenta en su vídeo, hay que poner el suavizante a calentar hasta que desprenda su aroma, eso sí, sin necesidad de que hierva.

Después, lo único que tenemos que hacer es cocinar las sardinas en la sartén, la plancha o el método que se prefiera, mientras el recipiente permanece al fuego. La idea es que el olor del suavizante se extienda por la vivienda y haga que el aroma del pescado resulte menos perceptible.

El suavizante no impide que las sardinas liberen compuestos volátiles durante la cocción ni neutraliza necesariamente las sustancias responsables de ese olor. Lo que hace es añadir una fragancia que puede competir con el olor del pescado y modificar el ambiente de la casa.

Además del suavizante, algunas de sus clientas han compartido en los comentarios del vídeo otra alternativa que utilizan cuando cocinan sardinas en casa: el vinagre.

Este producto es uno de los remedios caseros más habituales para combatir los malos olores en la cocina y hay quienes recurren a él para intentar reducir el aroma que deja el pescado al cocinarse.

La idea es aprovechar su olor característico y sus propiedades para ayudar a neutralizar ciertos olores, aunque el resultado puede variar según la cantidad utilizada y la ventilación de la estancia.

Sin embargo, más allá de estos remedios caseros, hay otros factores que conviene tener en cuenta para reducir el olor de las sardinas durante la cocción y la forma de cocinar también influye en el olor que desprenden.

Las sardinas a la plancha o a la sartén pueden generar más humo y olores si la superficie está demasiado caliente o si la grasa se quema. Evitar temperaturas excesivas, retirar los restos de pescado y grasa en cuanto sea posible y limpiar la sartén, la plancha y la campana después de cocinar ayuda a reducir los olores persistentes.

Además, como es obvio, prepararlas en el exterior, en una barbacoa adecuada, es otra alternativa para quienes quieren evitar que el olor se quede dentro de casa.

Los beneficios de las sardinas

Las sardinas están repletas de beneficios para la salud, contando con un alto contenido en proteínas que favorecen un buen desarrollo muscular a la par que fortalecen el sistema inmunitario. También contienen vitamina B3, que ayuda a reducir el colesterol y que contribuye a prevenir distintas enfermedades como la artritis.

En lo que respecta a su contenido en vitamina B12 (cobalamina), es de gran ayuda para la protección cardiovascular, así como para evitar la aparición de algunas anemias. Además, juega un papel clave en la producción de sustancias químicas cerebrales que reducen el riesgo de depresión.

Las sardinas son ricas en calcio, que ayuda a disfrutar de unos huesos y dientes más sanos y fuertes, así como en yodo, lo que contribuye a regular el nivel de energía y el funcionamiento celular, fortaleciendo la salud interna y la apariencia del cabello, la piel y las uñas.

Continuando con sus nutrientes positivos para la salud, están la vitamina D, que contribuye a la mejora del sistema inmunológico, además de un fósforo que favorece la salud ósea y dental, además de mantener el equilibrio del pH de la piel.

A todo ello hay que sumar que son un buen alimento para hacer frente a la diabetes, al mismo tiempo que contribuyen a la reducción del colesterol y los triglicéridos, un alimento completo y muy saludable para incorporar a la dieta habitual.