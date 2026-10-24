Susi Díaz, chef: "El arroz con leche queda más cremoso si se añade una pizca de sal y 50 g de mantequilla al final"

0 votos

El arroz con leche es uno de esos postres tradicionales que parecen fáciles de preparar, pero conseguir que quede realmente cremoso tiene su técnica. El secreto está en encontrar el punto justo de cocción, sin que el arroz se pase ni la leche pierda su suavidad.

La chef Susi Díaz, reconocida con una estrella Michelin por su restaurante La Finca, en Elche, tiene su propia manera de preparar este clásico. Su propuesta busca una textura especialmente melosa, parecida a la de una crema pastelera ligera, pero sin renunciar a la consistencia del grano.

Para conseguirlo, el arroz debe quedar tierno, entero y perfectamente integrado en una leche espesa, evitando que el postre se endurezca demasiado al enfriarse.

Y aunque pueda parecer complicado, el verdadero secreto está en la paciencia. Cocinar a fuego lento, remover con frecuencia y controlar los tiempos permite conseguir un arroz con leche suave, cremoso y con ese sabor casero que nunca pasa de moda.

Cremosidad extrema

El almidón es el punto de partida del arroz con leche de Susi Díaz. El grano redondo libera progresivamente su interior al removerlo, espesando la leche de forma natural. No se añaden espesantes ni trucos externos.

Por eso es fundamental evitar el hervor agresivo. Si la leche hierve con fuerza, el arroz se agita demasiado y la cocción se vuelve irregular. El fuego debe mantenerse al mínimo, casi como un susurro, para que el grano se cocine lentamente.

El orden de los ingredientes también importa. El azúcar se incorpora al final, cuando el arroz ya está tierno. Añadirlo antes endurece el grano y altera la cocción. Es un detalle técnico que marca la diferencia entre un arroz con leche doméstico y uno de alta cocina.

La mantequilla es el gesto maestro. Integrada fuera del fuego, aporta brillo y una untuosidad que se mantiene incluso en frío. Es el truco que evita que el postre se reseque en la nevera y garantiza esa textura sedosa que caracteriza la receta.

Postre Michelin

Este arroz con leche demuestra que la alta cocina no siempre implica ingredientes extraños o procesos complejos. Se trata de perfeccionar lo conocido. La leche entera, rica en grasa, actúa como vehículo del sabor y sostiene la estructura cremosa.

Los aromáticos son sobrios: canela y limón. No buscan protagonismo, sino profundidad. Perfuman el conjunto sin invadirlo, manteniendo el carácter reconocible del postre tradicional.

Otro punto esencial es el reposo. Dejar que pierda temperatura lentamente evita cambios bruscos en la textura. Cubrirlo “a piel” impide que se forme costra, conservando la superficie lisa y brillante.

La presentación admite canela espolvoreada o azúcar caramelizado. El contraste entre cremoso y crujiente eleva el postre sin complicarlo. Es un cierre sencillo que convierte una receta casera en un plato digno de restaurante.

Susi Díaz y su arroz con leche

La técnica de Susi Díaz es accesible y apta para todos, pero exige atención. Pero la recompensa es extraordinaria, dando lugar a un postre cremoso, increíblemente reconfortante y de toda la vida.