Blanca, chef: "El caldo de pollo más rico lleva 2 carcasas, 1 zanahoria, 1 cebolla y debe cocerse 35 minutos"

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Comensales: 4

La sopa de pollo es una de esas recetas que vuelven a la mesa cuando bajan las temperaturas. Se puede servir con fideos, arroz o la carne desmenuzada del propio caldo, aunque también admite una presentación que permite aprovechar hasta el recipiente.

La chef Blanca Mayandía prepara una sopa de pollo gratinada en pan, con pequeñas hogazas que se vacían y se rellenan antes de entrar en el horno. El acabado lo pone una capa de queso Gruyère que se funde sobre la superficie.

La receta empieza con un caldo de pollo y gallina, acompañado de zanahoria, cebolla, tomate y tomillo. Las carcasas forman parte de esta base, pero no son el único ingrediente que aporta sabor: también se incorporan cuartos traseros, cuya carne se recupera después.

Los 35 minutos corresponden a la cocción del caldo en una olla exprés, no al tiempo total de elaboración. Hay que sumar el dorado inicial, la preparación de la sopa con tapioca y el gratinado de los panes.

Uno de los pasos que distingue esta propuesta de un caldo preparado directamente en agua es el dorado de las carnes y las carcasas. La cocinera las pasa primero por la olla con un poco de aceite y aprovecha después ese mismo fondo para continuar la receta.

El resultado se sirve en raciones individuales. Cada comensal recibe su hogaza con la sopa caliente, la carne desmenuzada y el queso gratinado, de modo que el pan también se va comiendo a medida que absorbe el caldo.

El sabor del caldo

Para preparar esta sopa conviene dedicar unos minutos al dorado inicial. Las piezas necesitan espacio suficiente para tomar color, por lo que se pueden cocinar por tandas si la base de la olla es pequeña.

No hace falta moverlas constantemente. Dejarlas unos minutos en contacto con la superficie caliente facilita que se doren antes de darles la vuelta. Hay que controlar el fuego para evitar que los restos adheridos al fondo se quemen.

Después se incorporan las verduras y el vino blanco. Este líquido permite recuperar parte de los jugos del dorado: basta con raspar suavemente la base con una cuchara de madera mientras empieza a hervir.

La olla exprés acorta la cocción, aunque el tiempo comienza a contar cuando alcanza la presión de trabajo. Al terminar, hay que esperar a que pierda la presión siguiendo las instrucciones del fabricante antes de abrirla.

Una vez colado el caldo, se separa la carne de los huesos y las pieles. Este paso requiere algo de atención, especialmente en las carcasas, para que no lleguen pequeños fragmentos de hueso a la sopa.

Sopa de pollo gratinada en pan 2 carcasas de pollo

2 cuartos traseros de pollo

1 cuarto trasero de gallina

1 zanahoria

1 cebolla

1 tomate

1 rama de tomillo

100 ml de vino blanco

100 g de tapioca en polvo, según la receta original

Agua suficiente para cubrir los ingredientes

4 panecillos de hogaza

300 g de queso Gruyère

Aceite de oliva

Sal Paso 1 Dora las carnes. Pon un poco de aceite de oliva en la olla exprés abierta. Añade los cuartos traseros de pollo y gallina y dóralos por ambos lados. Retira y reserva. Paso 2 Incorpora las carcasas. Dóralas en la misma olla, por tandas si fuera necesario. Cuando hayan tomado color, sácalas y resérvalas junto con las carnes. Paso 3 Añade las verduras. Introduce el tomate partido por la mitad, la cebolla pelada y cortada en trozos grandes, la zanahoria troceada y la rama de tomillo. Cocina unos minutos. Paso 4 Vierte el vino. Añade el vino blanco y raspa suavemente el fondo para recuperar los jugos del dorado. Deja hervir unos minutos antes de continuar. Paso 5 Cocina el caldo. Devuelve las carnes y las carcasas a la olla y cubre con agua, sin superar el límite de llenado. Cierra y cocina durante 35 minutos desde que alcance la presión de trabajo. Paso 6 Cuela y recupera la carne. Espera a que la olla pierda la presión antes de abrirla. Cuela el caldo y separa la carne de los huesos y las pieles. Desmenúzala y comprueba que no queden fragmentos de hueso. Paso 7 Termina la sopa. Lleva el caldo de nuevo al fuego e incorpora la tapioca siguiendo las instrucciones de su envase. Añade la carne desmenuzada y ajusta la sal. La receta original indica unos 8 minutos de cocción para esta fase. Paso 8 Prepara las hogazas. Corta una tapa en la parte superior de cada pan y retira parte de la miga. Deja paredes de aproximadamente 1,5 cm de grosor y conserva una base firme. Paso 9 1. Rellena y gratina. Coloca los panes en una bandeja, reparte la sopa caliente y cubre con el queso rallado. Gratina en el horno precalentado a 200 °C, con calor superior, hasta que la superficie se dore. Sirve inmediatamente.

Qué pan elegir

La elección del pan influye tanto en la presentación como en la facilidad para comer el plato. Lo más práctico es utilizar hogazas individuales de corteza firme, con suficiente altura para contener una ración de sopa.

Un pan muy plano deja poco espacio para el relleno. Si tiene la corteza demasiado fina o se vacía en exceso, puede ablandarse y romperse al trasladarlo de la bandeja al plato.

Para prepararlo, se corta la parte superior como si fuera una tapa y se extrae la miga poco a poco. Conviene hacerlo con las manos o con una cuchara, sin apurar las paredes ni perforar el fondo.

Antes de rellenar, comprueba que las hogazas se mantienen estables sobre la bandeja. También es recomendable tener preparados los platos en los que se van a servir para reducir las manipulaciones una vez que contengan la sopa.

La miga sobrante se puede cortar en dados y tostar para hacer picatostes. Otra opción es dejarla secar y triturarla para utilizarla como pan rallado en otras preparaciones.

La textura de la sopa

La tapioca da consistencia al caldo y modifica la textura del relleno. Conviene revisar el producto antes de incorporarlo, ya que la tapioca en polvo y la que se presenta en pequeñas perlas no se preparan de la misma manera.

La receta publicada por la chef recoge tapioca en polvo entre los ingredientes, aunque después indica que debe cocinarse hasta quedar transparente. Para evitar errores al reproducirla, hay que seguir el modo de empleo del envase.

Tampoco se especifica una cantidad exacta de agua. El caldo debe cubrir los ingredientes, respetando siempre la capacidad máxima de la olla exprés, y su volumen final influirá en lo espesa que quede la sopa.

Antes de repartirla en los panes, comprueba la consistencia y prueba el punto de sal. El queso se añade al final y también aporta sabor, por lo que conviene sazonar el caldo con moderación.

El punto del queso

Mayandía utiliza Gruyère para cubrir las hogazas. Se añade rallado, repartido sobre la sopa, para que se funda de manera uniforme y forme una capa dorada en el horno.

El gratinado necesita vigilancia porque puede pasar de dorado a quemado en poco tiempo. La duración depende de la potencia del horno y de la distancia entre la bandeja y la resistencia superior.

Como el relleno ya está caliente, el objetivo de este último paso es fundir el queso y dorar la superficie. No hace falta mantener los panes en el horno durante una cocción prolongada.

Para organizar la receta con antelación, se puede dejar preparado el caldo y guardar la carne desmenuzada por separado en la nevera, una vez enfriados. El día de servir, solo queda terminar la sopa, rellenar las hogazas y gratinar.

Los panes deben rellenarse justo antes de entrar en el horno. Así se reduce el tiempo que permanecen en contacto con el caldo y resulta más fácil llevarlos enteros a la mesa.