María, cocinera: "Los macarrones más ricos no llevan chorizo, échales 350 g de carne picada, leche y 10 g de mantequilla"

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Los macarrones son uno de los platos más habituales en los hogares españoles. Su facilidad de preparación y la posibilidad de combinarlos con distintos ingredientes los convierten en una opción frecuente para las comidas familiares.

Aunque las recetas con tomate frito, chorizo o atún están entre las más conocidas, existen otras formas de preparar esta pasta que permiten conseguir un resultado diferente sin renunciar a los ingredientes tradicionales.

Una de ellas es la que propone María Zannia, cocinera y divulgadora gastronómica de origen griego afincada en España, que ha compartido una receta de macarrones al horno con carne picada, canela, bechamel y queso.

Se trata del pastitsio, un pastel de pasta tradicional de Grecia que recuerda a la lasaña italiana, aunque sustituye sus láminas por macarrones y utiliza una salsa de carne aromatizada con especias.

La principal diferencia con los macarrones habituales es que no utiliza tomate frito, sino tomate triturado natural, que cocina junto a un kilo de carne picada de cerdo y ternera.

El resultado es un pastel de pasta con un interior jugoso, una capa de bechamel cremosa y una superficie dorada gracias al gratinado en el horno.

Receta de macarrones al horno con carne y bechamel Para la salsa de carne: 175 g de carne picada de cerdo

175 g de carne picada de ternera

140 g de tomate triturado natural

90 ml de vino blanco

½ cebolla

1 rama pequeña de canela

2 cucharaditas de aceite de oliva

Perejil fresco picado

Sal y pimienta al gusto Para la pasta: 175 g de macarrones

35 g de queso rallado Para la bechamel: - 350 ml de leche

5 cucharadas de harina de trigo

10 g de mantequilla

1 huevo pequeño batido (utilizar aproximadamente la mitad)

Nuez moscada

Sal al gusto Para el gratinado: - Queso rallado al gusto

1 cucharada de pan rallado Paso 1 Preparar la cebolla. Calienta el aceite de oliva en una sartén profunda o una cazuela. Añade la cebolla picada y sofríela a fuego medio hasta que empiece a dorarse. Paso 2 Cocinar la carne. Incorpora los 175 gramos de carne picada de cerdo y los 175 gramos de ternera. Remueve con una cuchara de madera para deshacer los trozos y cocina hasta que la carne cambie de color. Paso 3 Añadir el vino. Vierte los 90 ml de vino blanco, mezcla y deja cocinar unos minutos para que se reduzca parte del líquido. Paso 4 Preparar la salsa. Agrega el tomate triturado, la canela y el perejil. Salpimenta y cocina a fuego medio-bajo durante 20-25 minutos, removiendo de vez en cuando. Añade un poco de agua si la salsa queda demasiado espesa y retira la canela al terminar. Paso 5 Cocer los macarrones. Hierve agua con sal en otra olla y cocina la pasta siguiendo las indicaciones del fabricante. Escúrrela cuando esté al dente. Paso 6 Mezclar la pasta con la carne. Incorpora los macarrones a la salsa, añade los 35 gramos de queso rallado y remueve hasta que todos los ingredientes queden integrados. Paso 7 Preparar la bechamel. Derrite la mantequilla en un cazo y añade la harina. Remueve durante uno o dos minutos y vierte la leche poco a poco, sin dejar de mezclar, hasta conseguir una salsa espesa y sin grumos. Paso 8 Terminar la bechamel. Añade sal y nuez moscada. Retira del fuego, deja templar ligeramente e incorpora la mitad del huevo pequeño batido, removiendo con rapidez para evitar que cuaje. Paso 9 Montar el pastel. Precalienta el horno a 200 °C. Coloca los macarrones con la carne en una fuente pequeña, de unos 20 × 15 cm, y cubre con la bechamel. Espolvorea queso rallado y pan rallado por encima. Paso 10 Hornear y servir. Introduce la fuente en el horno a 200 °C durante 30-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el interior bien caliente. Deja reposar entre 10 y 15 minutos antes de servir.

El secreto del pastitsio

El pastitsio es uno de los platos más conocidos de la cocina tradicional griega. Aunque suele compararse con la lasaña, tiene características propias que lo diferencian de la receta italiana.

En Grecia se prepara habitualmente con pasta tubular, como los macarrones largos, que permite conseguir un pastel compacto y fácil de cortar en porciones.

Uno de sus ingredientes más característicos es la canela, que se incorpora a la salsa de carne durante la cocción. Esta especia aporta un aroma particular y diferencia el relleno de una boloñesa convencional.

La receta de María Zannia utiliza una mezcla de carne de cerdo y ternera, aunque existen versiones griegas que se preparan únicamente con carne de vacuno o con cordero.

Otra de las particularidades de este plato es su capa de bechamel espesa, enriquecida con huevo, que ayuda a conseguir una cobertura firme después del horneado.

El queso rallado y el pan rallado favorecen la formación de una superficie dorada que contrasta con la textura cremosa del interior.

Para conseguir un buen resultado, conviene que la salsa de carne no quede demasiado líquida y que los macarrones se retiren del agua cuando todavía estén al dente, ya que continuarán cocinándose en el horno.

Aunque puede servirse recién hecho, dejar reposar el pastitsio entre 10 y 15 minutos permite que las capas se asienten y facilita cortar porciones sin que se deshagan.

También puede prepararse con antelación y calentarse antes de servir, una opción práctica cuando se cocina para varias personas.