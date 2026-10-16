Cristina, cocinera: "El sándwich más bueno para cenar no lleva jamón, sino 2 huevos, 2 lonchas de queso y 2 de pavo"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 1

Preparar una cena rápida no implica tener que recurrir a platos precocinados ni pasar demasiado tiempo en la cocina. Con unos pocos ingredientes se pueden elaborar recetas sencillas, sabrosas y con un buen aporte de proteínas.

Una de estas propuestas es la de Cristina Fernández, creadora de contenido gastronómico conocida en Instagram como @petit_fit, donde comparte recetas que buscan combinar una alimentación saludable con preparaciones fáciles de hacer en casa.

Entre sus propuestas destaca un sándwich crujiente preparado en la sartén, que combina huevos, queso Havarti, pechuga de pavo y pan integral. Una alternativa al clásico sándwich mixto que incorpora también tomate y lechuga.

La particularidad de esta receta está en su preparación. En lugar de montar el sándwich y calentarlo después, Cristina utiliza los huevos batidos para unir las rebanadas de pan directamente en la sartén.

El resultado es un sándwich dorado por fuera, con el queso fundido y un relleno que se puede adaptar a los gustos de cada persona. Todo ello sin necesidad de utilizar una sandwichera ni encender el horno.

Receta del sándwich crujiente de Cristina Fernández 2 lonchas de queso Havarti

2 lonchas de pechuga de pavo

2 huevos

2 rebanadas de pan integral

1 tomate pequeño

Unas hojas de lechuga

1 cucharada de mayonesa ligera

1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra (AOVE) Paso 1 Cortar el pan. Coloca las dos rebanadas de pan integral sobre una tabla y córtalas en diagonal para obtener cuatro triángulos. Paso 2 Calentar la sartén. Añade el aceite de oliva virgen extra y distribuye los triángulos de pan formando un círculo, dejando un pequeño espacio entre ellos. Paso 3 Incorporar los huevos. Bate los dos huevos en un recipiente y, cuando el pan empiece a dorarse por la base, viértelos en la sartén para rellenar los huecos entre las tostadas. Paso 4 Cocinar la base. Tapa la sartén y deja que los huevos se cocinen a fuego medio-bajo hasta que estén cuajados. Después, da la vuelta al conjunto con ayuda de una espátula. Paso 5 Dorar el pan. Añade unas gotas más de aceite si es necesario y deja que el pan se tueste por el otro lado, procurando que quede crujiente sin quemarse. Paso 6 Añadir el queso. Extiende la mayonesa sobre la superficie, corta las lonchas de queso Havarti en triángulos y repártelas entre los trozos de pan. Paso 7 Incorporar el relleno. Coloca la pechuga de pavo, unas rodajas de tomate y las hojas de lechuga sobre una de las mitades. Paso 8 Cerrar el sándwich. Dobla una mitad sobre la otra con cuidado para formar el sándwich y sírvelo recién hecho, cuando el pan todavía esté crujiente.

Una de las ventajas de esta receta es que admite diferentes combinaciones. La propia Cristina propone sustituir el pavo por pollo desmenuzado, salmón ahumado o atún al natural, e incorporar aguacate para darle otro sabor y textura.

También se puede cambiar el queso Havarti por otras variedades que fundan bien, como mozzarella o queso tierno, y ajustar la cantidad de mayonesa según las preferencias de cada persona.

Beneficios del sándwich

Aunque los sándwiches suelen asociarse con una comida rápida, su valor nutricional depende de los ingredientes utilizados, las cantidades y la forma de preparación.

El pan integral aporta hidratos de carbono y fibra, mientras que los huevos, el pavo y el queso proporcionan proteínas. El tomate y la lechuga incorporan verduras frescas, aunque en cantidades relativamente pequeñas.

En el caso de la receta de Cristina Fernández, los dos huevos y el queso son los ingredientes que más contribuyen a su contenido proteico, junto con las lonchas de pechuga de pavo.

El aceite de oliva virgen extra aporta grasas insaturadas y permite dorar el pan en la sartén. Conviene utilizar una cantidad moderada para evitar que el sándwich quede demasiado aceitoso.

También merece la pena prestar atención al pan. Elegir uno elaborado principalmente con harina integral permite aumentar el aporte de fibra respecto a las variedades refinadas.

En cuanto al relleno, es preferible optar habitualmente por alimentos frescos y limitar los embutidos y fiambres muy procesados, que pueden contener cantidades elevadas de sal.

Otras recetas

La combinación de pan integral con proteínas y verduras permite preparar distintas recetas sin tener que repetir siempre los mismos ingredientes.

Para desayunar, una alternativa es el sándwich de aguacate y huevo duro, que combina proteínas con grasas insaturadas. También se puede preparar con queso fresco, tomate y rúcula.

Quienes prefieran un desayuno dulce pueden utilizar mantequilla de cacahuete sin azúcares añadidos y unas rodajas de plátano. En este caso, conviene ajustar la cantidad de crema de cacahuete, ya que es un alimento de elevada densidad energética.

Para la comida, una opción sencilla consiste en mezclar atún al natural, aguacate y zanahoria rallada. Se puede servir entre dos rebanadas de pan integral y acompañar con una ensalada.

Otra combinación es la de pollo a la plancha con calabacín y mostaza. El pollo se puede cocinar previamente y conservar refrigerado para montar el sándwich cuando sea necesario.

El salmón ahumado con pepino y queso fresco también permite preparar un sándwich sin encender los fogones, aunque conviene controlar la cantidad de sal que aporta el pescado ahumado.

Para cenar, se pueden elegir rellenos como pavo con espinacas y aguacate, pollo con salsa de yogur natural o queso fresco con verduras a la plancha.

En cualquier caso, no existe un sándwich que sea saludable únicamente por sus ingredientes. La cantidad consumida, el resto de alimentos que componen la comida y las necesidades nutricionales de cada persona también influyen.

La receta de Cristina Fernández tiene la ventaja de prepararse en una sola sartén y permitir cambios en el relleno sin modificar demasiado el procedimiento. Una forma práctica de aprovechar ingredientes habituales de la nevera para preparar una cena caliente en unos 15 minutos.