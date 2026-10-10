Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Los huevos más ricos no se fríen, se hacen con 3 patatas, 250 g de chistorra y 2 dientes de ajo"

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Las patatas tiernas, el huevo recién cuajado y la chistorra forman la base de este revuelto de Samantha Vallejo-Nágera. La cocinera incorpora cebolleta y ajo para preparar un plato que se sirve con perejil picado y pan tostado.

Su receta, publicada en Canal Cocina dentro del programa El toque de Samantha, lleva ocho huevos, tres patatas y 250 gramos de chistorra para cuatro personas. Las dos cebolletas completan la mezcla antes de incorporar el huevo.

Aunque comparte ingredientes con una tortilla, la elaboración cambia en el último paso. El revuelto se remueve mientras cuaja, de modo que el huevo se reparte entre las patatas y queda en pequeños fragmentos, sin formar una pieza compacta.

La receta empieza con una cocción lenta de las patatas junto a la cebolleta y el ajo. Después se escurre el aceite sobrante, se rehoga la chistorra y se añaden los huevos batidos.

Conviene tener el pan tostado y el perejil preparados antes de incorporar el huevo. Ese último paso requiere atención y el plato se disfruta mejor recién hecho.

Revuelto de patatas con chistorra 8 huevos

3 patatas

250 g de chistorra

2 cebolletas

2 dientes de ajo

Aceite de oliva suficiente para cubrir las patatas durante la cocción

Sal

Pimienta

Una ramita de perejil

Pan tostado para acompañar Paso 1 Prepara las verduras. Pela las patatas y córtalas en láminas finas, como para una tortilla. Pica las cebolletas en dados pequeños y lamina los dientes de ajo. Paso 2 Cocina las patatas. Pon las patatas, la cebolleta y el ajo en una sartén amplia. Saltea brevemente con un poco de aceite y añade más hasta cubrir las patatas. Salpimenta con moderación. Paso 3 Deja que se ablanden. Cocina a fuego lento hasta que las patatas estén tiernas. Comprueba el punto pinchando una lámina: debe ceder con facilidad. Paso 4 Escurre el aceite. Retira el exceso de aceite a un recipiente resistente al calor. Conserva las patatas, la cebolleta y el ajo en la sartén. Paso 5 Incorpora la chistorra. Córtala en trozos pequeños y añádela a las patatas. Rehoga hasta que esté bien cocinada, removiendo con cuidado. Paso 6 Añade los huevos. Bátelos en un bol con una pizca de sal. Viértelos sobre las patatas y la chistorra, baja el fuego y remueve suavemente hasta que cuajen sin resecarse. Paso 7 Sirve el revuelto. Reparte en los platos, espolvorea el perejil picado y acompaña con el pan tostado.

Cómo dejarlo jugoso

El grosor de las patatas influye en el tiempo de cocción. Cortarlas en láminas parecidas ayuda a que se ablanden a la vez y evita encontrar trozos duros al terminar el revuelto.

Escurrir el aceite antes de añadir la chistorra permite controlar mejor la grasa que queda en la sartén. El embutido soltará parte de la suya al cocinarse, por lo que no hace falta añadir más en ese paso.

El huevo se incorpora al final, cuando las patatas están tiernas y la chistorra ya se ha cocinado. Si se añade antes, puede quedar seco mientras los demás ingredientes terminan de hacerse.

Mantén el fuego suave y remueve con una espátula, sin aplastar las patatas. Retira la sartén cuando el huevo haya cuajado y aún conserve humedad: el calor del recipiente seguirá cocinándolo unos instantes.

La sal merece atención porque la chistorra ya aporta parte del sazonado. Es preferible usar poca al principio y ajustar al final, antes de servir.

Otras versiones

La base de patata, cebolleta y huevo admite cambios. Puedes sustituir la chistorra por champiñones salteados o calabacín, cocinándolos antes de añadir los huevos para que no suelten demasiada agua en el revuelto.

Los pimientos son otra alternativa. Córtalos en tiras pequeñas y cocínalos hasta que estén tiernos antes de mezclarlos con las patatas.

Si prefieres una versión con gambas, incorpóralas cuando las patatas ya estén hechas y deja que se cocinen antes de verter el huevo. El perejil picado y el pan tostado sirven como acompañamiento en cualquiera de estas variantes.