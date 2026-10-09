Carmiña, abuela cocinera: "Para que la tortilla no quede seca pero sí cuajada, remueve desde los bordes hacia el centro"

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Comensales: 4

El punto del huevo es una de las decisiones que más cambia una tortilla de patatas. Hay quienes la prefieren poco hecha, con el interior casi líquido, y quienes buscan una porción firme que conserve la forma al cortarla. Conseguir esto último sin que quede seca exige controlar la cocción.

Carmiña, una abuela gallega, utiliza un movimiento concreto para preparar la suya: remueve la mezcla desde los bordes hacia el centro cuando empieza a cocinarse en la sartén. Después deja que termine de cuajar a fuego más bajo, sin seguir removiendo.

Su nieta Olaia ha mostrado esta preparación en su cuenta de TikTok, @olaialopez_prego. En el vídeo, recogido por Directo al Paladar, Carmiña utiliza 21 huevos y dos kilos y medio de patatas para hacer una tortilla de grandes dimensiones.

El tamaño obliga a prestar atención al interior. Una tortilla gruesa puede dorarse por fuera mientras el centro sigue poco hecho; mantenerla demasiado tiempo a una temperatura alta, en cambio, puede dejar las capas exteriores secas antes de alcanzar el punto deseado.

La preparación de Carmiña parte de los ingredientes habituales. Pela y corta las patatas, las fríe en abundante aceite y las escurre antes de mezclarlas con el huevo. Su particularidad aparece al llevar esa mezcla a la sartén.

El truco

Al principio de la cocción, Carmiña mueve la mezcla con una espátula, desde el borde hacia el centro. No espera a que se forme una capa firme para intervenir: trabaja mientras el huevo todavía permite remover las patatas.

Cuando nota que empieza a tomar consistencia, deja de hacerlo y baja el fuego. Espera a que la tortilla forme una base y los bordes se despeguen antes de darle la vuelta para cocinar la otra cara.

Remover al principio y detenerse después son dos partes del mismo procedimiento. Si se mantiene el movimiento durante toda la cocción, la mezcla se rompe y resulta difícil formar una tortilla. El objetivo es dejar de moverla a tiempo para que conserve su forma.

El acabado requiere también ajustar el fuego. Una superficie dorada no indica por sí sola que el centro esté cuajado, especialmente si la tortilla tiene mucho grosor. Por eso, tras formar la base, la cocción debe continuar con una intensidad más suave.

Para probar esta técnica en casa no hace falta reproducir las cantidades del vídeo. La siguiente receta reduce la preparación a cuatro comensales y mantiene una proporción de huevo y patata similar a la que utiliza Carmiña.

Tortilla de patatas al estilo de Carmiña 6 huevos

700 g de patatas

Aceite de oliva suficiente para freír

Sal al gusto Paso 1 Prepara las patatas. Pélalas, lávalas y córtalas en láminas finas de tamaño parecido. Así evitarás que unos trozos queden hechos mientras otros siguen duros. Paso 2 Fríelas a fuego medio. Calienta abundante aceite y añade las patatas. Cocínalas durante unos 20-25 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén tiernas. Paso 3 Escurre el aceite. Retira las patatas con una espumadera y colócalas en un colador. Deja que suelten el exceso de aceite antes de mezclarlas con los huevos. Paso 4 Prepara la mezcla. Bate los huevos en un recipiente amplio y añade sal al gusto. Incorpora las patatas y mezcla suavemente para repartirlas por todo el huevo. Paso 5 Calienta la sartén. Utiliza una sartén antiadherente de unos 22-24 centímetros y añade un poco de aceite. Cuando esté caliente, vierte la mezcla y distribúyela por la superficie. Paso 6 Aplica el movimiento de Carmiña. Remueve suavemente con una espátula desde los bordes hacia el centro durante los primeros momentos de la cocción. Detente cuando el huevo empiece a tomar consistencia. Paso 7 Deja que se forme la base. Baja el fuego, alisa la superficie y cocina sin remover. Comprueba que los bordes se despegan y que la tortilla puede moverse antes de voltearla. Paso 8 Dale la vuelta. Retira la sartén del fuego y cúbrela con un plato plano de mayor diámetro. Sujétalo con firmeza, gira la sartén y desliza la tortilla de nuevo dentro. Paso 9 Termina de cuajarla. Cocina la otra cara a fuego suave hasta alcanzar un interior cuajado. Evita prolongar la cocción una vez que tenga el punto deseado.

Las cantidades

La fórmula de seis huevos, tres patatas y una cebolla se utiliza como orientación para preparar una tortilla doméstica. Pero contar las patatas sin tener en cuenta su tamaño puede dar mezclas muy distintas: tres piezas pequeñas no equivalen a tres grandes.

Hogarmania recoge una propuesta de Karlos Arguiñano con tres patatas de unos 300 gramos por cada seis huevos. Es una referencia concreta, no una proporción que deba aplicarse a todas las tortillas.

En la adaptación de Carmiña se emplean 700 gramos de patatas para seis huevos, una cantidad que se aproxima a la relación del vídeo. Pesarlas permite repetir la receta con más precisión y ajustar después la mezcla según el resultado.

La cebolla puede incorporarse si se prefiere, aunque no figura entre los ingredientes de esta adaptación. En ese caso, debe cocinarse hasta quedar tierna antes de añadirla a las patatas y al huevo.

También conviene observar cómo queda la mezcla antes de verterla en la sartén. Las patatas deben estar repartidas y cubiertas de huevo; si se cambian las cantidades, habrá que ajustar la cocción en lugar de mantener automáticamente los mismos minutos.

Las patatas

El corte de la patata condiciona su cocción. Las láminas de un grosor parecido se hacen de forma más uniforme y permiten comprobar con facilidad si toda la tanda está lista.

Antes de retirarlas del aceite, se puede presionar uno de los trozos con una espátula. Si cede y se rompe sin esfuerzo, está tierno. Si ofrece resistencia, necesita más tiempo: el cuajado posterior no debe servir para terminar de cocinar una patata dura.

No hace falta que las patatas queden crujientes para preparar esta tortilla. Se busca una textura blanda que se integre con el huevo, por lo que conviene controlar el fuego para que no se doren demasiado antes de hacerse por dentro.

Escurrirlas es otro paso que merece atención. El aceite utilizado para freír no debe pasar íntegramente a la mezcla; para cuajar la tortilla basta con engrasar ligeramente la sartén.

El volteo

El diámetro de la sartén determina el grosor. Con la misma cantidad de ingredientes, una sartén pequeña produce una tortilla más alta y una grande, una más fina. Esa diferencia cambia el tiempo que necesita el huevo para cuajarse en el centro.

Una sartén antiadherente en buen estado facilita tanto el movimiento inicial como el volteo. Antes de darle la vuelta, conviene comprobar que la base se ha formado y que la tortilla se desliza al mover la sartén con suavidad.

Si permanece adherida, hay que despegar los bordes con una espátula. Intentar volcarla mientras una parte sigue pegada puede romperla y dejar una porción en el fondo.

El plato debe cubrir por completo la sartén y permitir sujetarlo con firmeza. Retirar la sartén del fuego antes de girarla ayuda a realizar el movimiento con más control.

Una vez devuelta a la sartén, la tortilla termina de cocinarse por la otra cara sin repetir el removido inicial. En esta fase interesa conservar la forma y alcanzar el punto del centro, vigilando que la superficie no se dore en exceso.