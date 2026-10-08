Anna, cocinera, junto a un pastel frío de atún con pan de molde. E.E.

Anna, cocinera: "La cena más fácil del otoño no necesita fuego; se hace con atún, cebolla y aceitunas"

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Cuando llega el otoño, las cenas suelen cambiar. Los platos fríos del verano dejan paso poco a poco a recetas más completas, aunque no siempre apetece cocinar o pasar demasiado tiempo preparando la última comida del día.

El pan de molde puede servir como base para algunas de esas cenas rápidas. Más allá de los habituales sándwiches, también permite preparar pasteles fríos con diferentes capas y rellenos que pueden dejarse hechos con antelación.

Es la propuesta que comparte Anna, creadora del canal de YouTube Anna Recetasfaciles. La cocinera prepara un pastel frío de pan de molde que combina atún con cebolla, tomate y aceitunas, junto a otras capas de surimi, lechuga, jamón y queso.

La elaboración resulta especialmente práctica porque buena parte del trabajo consiste en picar los ingredientes, mezclarlos y montar las diferentes capas. Después, el frigorífico se encarga de que el pastel adquiera consistencia antes de servirlo.

Anna utiliza un molde redondo, aunque la forma no condiciona la receta. También puede prepararse en un recipiente rectangular o cuadrado, siempre que las rebanadas cubran bien la base y los laterales.

Otro de sus puntos a favor es que admite cambios. Los rellenos pueden adaptarse a los ingredientes disponibles en casa y la decoración tampoco tiene que seguir una fórmula concreta.

Pastel de atún frío con pan de molde 8 rebanadas de pan de molde

4 cucharadas de mayonesa

Sal Para el relleno de atún: 50 g de atún

50 g de aceitunas rellenas

1/2 tomate

1/3 de cebolla tierna

1 cucharada de mayonesa Para el relleno de surimi: 70 g de palitos de surimi

2 hojas de lechuga

1 cucharada de mayonesa

Sal Para la capa de jamón y queso: 80 g de jamón dulce

80 g de queso en lonchas Para decorar: Aceitunas

1/2 zanahoria

3 o 4 tomates cherry

Cebollino Paso 1 Prepara el relleno de atún. Pica la cebolla, el tomate y las aceitunas. Mezcla con el atún escurrido y una cucharada de mayonesa. Paso 2 Haz el relleno de surimi. Pica el surimi y la lechuga, añade una pizca de sal y mezcla con una cucharada de mayonesa. Paso 3 Monta el pastel. Forra un molde pequeño con film y cubre la base con pan. Añade el relleno de atún, otra capa de pan, el surimi y una nueva capa de pan. Paso 4 Añade el jamón y el queso. Coloca las lonchas sobre el pan y termina con una última capa de rebanadas ligeramente untadas con mayonesa. Paso 5 Deja reposar. Tapa con film y guarda en el frigorífico al menos dos horas, aunque puede prepararse la noche anterior. Paso 6 Decora. Desmolda, cubre con una fina capa de mayonesa y termina con zanahoria, tomates cherry, aceitunas y cebollino.

Se puede preparar el día anterior

El reposo es una parte importante de esta receta. Después de varias horas en el frigorífico, el pan absorbe parte de la humedad de los rellenos y las distintas capas quedan más compactas.

Eso facilita también el momento de cortarlo. Si el pastel está bien frío, las porciones mantienen mejor su forma y los diferentes rellenos permanecen separados en cada corte.

Por esta razón, Anna plantea la receta como una preparación que puede hacerse con antelación. Es posible dejarla lista la noche anterior y reservar únicamente la decoración para poco antes de llevarla a la mesa.

Esta característica puede resultar útil cuando se prepara una cena para varias personas. En lugar de cocinar justo antes de servir, el plato puede permanecer en la nevera mientras se preparan otras cosas.

El pastel tampoco exige utilizar exactamente los mismos rellenos. Anna propone atún, surimi, jamón y queso, pero este tipo de preparaciones permite aprovechar otros ingredientes que ya estén listos para consumir.

En el caso del relleno de atún, la cebolla tierna, el tomate y las aceitunas aportan parte de la textura del picadillo. La mayonesa sirve para ligar la mezcla y evitar que los ingredientes se desprendan al cortar las porciones.

El segundo relleno combina surimi con lechuga. La propia cocinera señala que los palitos pueden cambiarse por gambas o merluza cocida, por lo que la receta puede modificarse sin alterar el montaje.

La capa de jamón y queso es todavía más sencilla, ya que se coloca directamente entre las rebanadas. De esta forma, el pastel alterna mezclas picadas con ingredientes en lonchas.

Un pastel que admite cambios

La decoración también puede ajustarse a lo que haya disponible. Anna emplea zanahoria, aceitunas, tomates cherry y cebollino, aunque propone otras posibilidades como pepinillos, huevo duro o más atún.

Para la zanahoria utiliza un pelador con el que obtiene tiras finas que después corta en hilos. Los tomates cherry se parten por la mitad y las aceitunas se cortan en rodajas.

Antes de colocar estos ingredientes, el pastel se cubre con una capa fina de mayonesa. Además de aportar sabor, ayuda a que la decoración quede adherida a la superficie.

El molde redondo de 26 centímetros que emplea Anna tampoco es imprescindible. Un molde rectangular facilita incluso el montaje porque las rebanadas de pan requieren menos cortes para cubrir toda la superficie.

La clave está en no dejar espacios demasiado grandes entre ellas. Las capas de pan forman la estructura del pastel y permiten que mantenga su forma cuando se vuelca sobre el plato.

Al servirse frío y poder prepararse horas antes, puede utilizarse tanto para una cena en casa como para una comida con varios invitados. Una vez montado, únicamente necesita conservarse en el frigorífico hasta el momento de desmoldarlo y decorarlo.