Paulina, limpiadora colombiana en España: "Limpio casas en mis días de descanso, también tengo otro trabajo a tiempo parcial"

Compatibilizar varios empleos puede convertirse en una forma de aumentar los ingresos cuando un único trabajo no es suficiente. Es el caso de Paulina, una colombiana residente en España que trabaja en una empresa a tiempo parcial y además realiza limpiezas en viviendas.

La joven comparte su día a día a través de su cuenta de TikTok (@soypaualvarez), donde cuenta cómo organiza sus jornadas. Recientemente consiguió un empleo con un contrato a tiempo parcial, pero continúa trabajando también en la limpieza de viviendas.

De esta forma, aprovecha sus días libres y las jornadas en las que termina antes para realizar servicios de limpieza y obtener unos ingresos adicionales.

En uno de sus vídeos muestra, por ejemplo, cómo comenzó el día con una limpieza de 7:00 a 9:00 y posteriormente acudió a otra vivienda, donde trabajó de 10:00 a 14:00.

Paulina reconoce que la organización es fundamental para poder cuadrar los horarios y mantener ambas actividades sin que coincidan.

El pluriempleo de Paulina

Paulina explica que encontró su actual trabajo a través de InfoJobs. Para conseguirlo, preparó su currículum y comenzó a inscribirse en aquellas ofertas que encajaban con su perfil hasta que recibió una oportunidad.

Actualmente trabaja 25 horas semanales, de 10:00 a 15:00. Según relata, desempeña este empleo de domingo a domingo y cuenta con sus correspondientes periodos de descanso.

A este trabajo suma la limpieza de viviendas, una actividad que ya realizaba anteriormente y que ha decidido mantener como fuente adicional de ingresos.

Cuando sus horarios se lo permiten, acepta nuevos servicios y aprovecha especialmente sus días de descanso o las jornadas en las que dispone de más tiempo.

Su experiencia refleja una situación presente en el mercado laboral español: la de quienes compaginan su empleo principal con una segunda actividad para aumentar sus ingresos.

Cansancio físico y mental

Mantener este ritmo, sin embargo, también tiene consecuencias. Paulina reconoce que encadenar jornadas y dedicar parte de su tiempo libre a limpiar viviendas puede resultar especialmente exigente.

En uno de sus vídeos muestra cómo transcurre un día dedicado exclusivamente a realizar servicios de limpieza, desde primera hora de la mañana.

Al cansancio físico se suma también el agotamiento mental. Aunque trata de afrontar su situación con una actitud positiva, reconoce que no siempre resulta sencillo mantener ese nivel de actividad.

A través de sus redes sociales también habla de su experiencia como migrante en España y de las dificultades que pueden aparecer al comenzar una nueva vida lejos del país de origen.

Paulina cuestiona además las comparaciones que generan las redes sociales, donde habitualmente se muestra solo una parte de la realidad. A su juicio, compararse constantemente con los demás puede acabar provocando frustración.

Por este motivo, intenta enseñar tanto los momentos positivos como aquellos en los que se siente más vulnerable, especialmente cuando echa de menos Colombia o atraviesa dificultades relacionadas con su vida en España.

Su caso muestra una realidad alejada de la imagen idealizada que en ocasiones ofrecen las redes sociales: jornadas largas, organización constante y el esfuerzo de compaginar más de una actividad laboral.

El pluriempleo, en máximos

El caso de Paulina coincide con un momento en el que el pluriempleo ha alcanzado cifras récord en España.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026, más de 651.000 trabajadores tenían dos o más empleos, alrededor de 40.000 más que tres meses antes.

La cifra supone un incremento trimestral del 6,4% y un aumento del 12% respecto al mismo periodo de 2025, situándose en un nuevo máximo histórico.

Además, más del 80% de las personas pluriempleadas proceden del sector servicios, que concentra buena parte de quienes desarrollan una segunda actividad laboral.

El fenómeno plantea también desafíos relacionados con la duración de las jornadas, los descansos, la conciliación y el cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social cuando se compatibilizan varios empleos.

La evolución de estos datos convierte al pluriempleo en uno de los indicadores a seguir para analizar las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores en España.