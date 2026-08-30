El Gobierno lo confirma: los desempleados que agoten el paro recibirán una ayuda de hasta 1.600 euros mensuales

En España el desempleo sigue siendo uno de los grandes desafíos laborales. Aunque los datos han evolucionado favorablemente durante 2026, millones de personas siguen buscando trabajo en nuestro país.

Un paro que entre marzo y abril se situó alrededor de los 2,42 millones de personas, según el Ministerio de Trabajo. La Encuesta de Población Activa (EPA), sin embargo, eleva el número de desempleados hasta los 2,71 millones.

Las mujeres continúan siendo las más afectadas. Y es que, a comienzos de año, cerca de 1,47 millones de mujeres estaban en paro, aproximadamente el 60 % del total, manteniendo además una tasa de desempleo superior a la masculina.

En este escenario, las prestaciones económicas se convierten en un importante respaldo para quienes pierden su empleo. La prestación contributiva por desempleo puede cobrarse durante un máximo de dos años, siempre que se haya cotizado el tiempo suficiente para generar ese derecho.

Pero, una vez consumido el paro, aparece una pregunta bastante habitual: qué ocurre si todavía no se ha encontrado trabajo. Entre las opciones disponibles se encuentra el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para aquellas personas que reúnan los requisitos exigidos.

Menos trámites para acceder

En este caso, el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones recuerda que quienes se encuentren en esta situación podrán acceder al IMV si cumplen las condiciones establecidas. En 2026, la cuantía puede alcanzar los 1.642 euros mensuales en determinados hogares.

El proceso para acceder a esta prestación se ha agilizado con las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 2/2024. Uno de los principales cambios es el intercambio de información entre el SEPE y la Seguridad Social, pensado para facilitar la tramitación.

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👉 Los perceptores de desempleo asistencial que dejan de recibirlo pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital, si cumplen los requisitos, sin trámites.



👉 No hay que solicitar el IMV ni aportar documentación alguna.



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Con esta medida, el Ministerio de Inclusión busca evitar parte del papeleo que tradicionalmente acompaña a estas prestaciones. Una simplificación dirigida especialmente a quienes se encuentran en una situación económica vulnerable, como ya defendía hace unos meses la ministra Elma Saiz.

En la práctica, cuando la prestación por desempleo esté cerca de finalizar, el SEPE comunicará al beneficiario la posibilidad de autorizar el uso de sus datos y los de su unidad familiar. Si acepta, podrá ponerse en marcha la tramitación del IMV sin tener que comenzar todo el proceso desde cero.

Concedida esa autorización, la Seguridad Social dispondrá de la información necesaria para comprobar si se cumplen los requisitos y resolver el expediente. De esta forma, se busca facilitar el paso de una prestación a otra y evitar que el beneficiario atraviese un periodo sin ingresos.

A esta reducción de trámites se añade otra novedad importante para los beneficiarios. El Gobierno ha incrementado más de un 11% las cuantías del IMV este año, por lo que los importes son mayores dependiendo de las circunstancias de cada unidad de convivencia.

Las cantidades varían precisamente según quién forme el hogar. Una persona que viva sola puede recibir algo más de 730 euros mensuales, mientras que las familias numerosas pueden superar los 1.600 euros, especialmente cuando tienen menores a cargo.

Cuando se reconoce la prestación, su cobro puede comenzar coincidiendo con las finalización del paro. Esto permite que, si cumplen todas las condiciones, el paso entre ambas ayudas pueda producirse sin interrupciones en los ingresos.

En cualquier caso, si este procedimiento no llega a iniciarse automáticamente o la persona decide no autorizar el intercambio de sus datos, el IMV también puede solicitarse directamente ante la Seguridad Social mediante el procedimiento habilitado para ello.