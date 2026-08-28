Suiza endurece las normas: los españoles necesitan presentar un contrato de trabajo y un lugar de residencia

Suiza continúa siendo uno de los destinos europeos más atractivos para quienes buscan trabajar en el extranjero. Sus elevados salarios y las oportunidades en distintos sectores hacen que muchos españoles se planteen trasladarse al país.

Sin embargo, ser ciudadano de la Unión Europea no significa que se pueda comenzar a trabajar sin realizar ningún trámite. España está incluida en el acuerdo de libre circulación entre Suiza y la UE, pero existen requisitos que dependen de la duración del contrato y de la estancia.

Una de las principales ventajas es que los españoles no están sujetos al cupo de 8.500 permisos establecido por Suiza para 2026. Esa limitación corresponde a trabajadores cualificados procedentes de países que no pertenecen a la UE ni a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

Para trabajar en Suiza es necesario disponer de un contrato o una confirmación escrita de empleo. Si la actividad profesional supera los tres meses, el trabajador debe registrarse además en la comuna en la que vaya a residir y solicitar el correspondiente permiso.

El trámite debe realizarse dentro de los 14 días siguientes a la llegada y antes de comenzar a trabajar. La documentación concreta puede variar entre cantones, aunque se exige acreditar la relación laboral y el lugar en el que se reside.

Por ejemplo, en el cantón de Ginebra se solicita a los ciudadanos de la UE y la AELC una copia del contrato de alquiler o una declaración del propietario para acreditar el alojamiento.

Permisos para trabajar

Los españoles que vayan a trabajar durante un máximo de tres meses no necesitan obtener un permiso de residencia. Sin embargo, el empleo debe ser comunicado a las autoridades mediante el procedimiento establecido para trabajos de corta duración.

Cuando el contrato supera los tres meses, la situación cambia. Si dura menos de un año se concede generalmente un permiso L, cuya vigencia está vinculada a la duración de la relación laboral.

Para contratos de al menos un año o de duración indefinida se puede obtener el permiso B, que para los ciudadanos de la UE y la AELC tiene una vigencia inicial de cinco años siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Además, contar con un título español no garantiza automáticamente que se pueda ejercer cualquier profesión. Cuando se trata de una profesión regulada, puede ser necesario solicitar el reconocimiento de la cualificación obtenida en España.

Esto ocurre, por ejemplo, en numerosas actividades sanitarias y en determinadas profesiones técnicas o reguladas a nivel cantonal. En las profesiones no reguladas, en cambio, el reconocimiento formal del título no es obligatorio para poder trabajar.

Idioma y seguro médico

Otro aspecto decisivo para encontrar trabajo es el idioma. Suiza cuenta con cuatro lenguas nacionales y las necesidades cambian considerablemente dependiendo del cantón en el que se encuentre el empleo.

El alemán es especialmente importante en buena parte del país, mientras que el francés predomina en zonas como Ginebra o Vaud y el italiano tiene mayor presencia en Tesino. El inglés puede ser suficiente en determinados puestos internacionales, pero no sustituye siempre a la lengua local.

A ello se suma uno de los principales gastos para quienes se trasladan: el seguro médico obligatorio. Las personas que fijan su residencia en Suiza deben estar cubiertas por el sistema sanitario suizo, salvo que puedan acogerse a alguna excepción.

Existe un plazo de tres meses desde el establecimiento de la residencia para contratarlo. No obstante, si se formaliza dentro de ese periodo, la cobertura y el pago de las primas se aplican de forma retroactiva desde el inicio de la residencia.

El importe no es idéntico para todo el mundo. La prima depende de factores como el cantón, la aseguradora, la edad y la franquicia escogida, por lo que conviene incluir este gasto al calcular cuánto cuesta instalarse en el país.

Salarios y condiciones

Los salarios son precisamente uno de los grandes atractivos de trabajar en Suiza. Según los últimos datos de la Oficina Federal de Estadística, el salario mediano bruto fue de 7.024 francos suizos al mes en 2024 para un empleo a tiempo completo.

La cifra, sin embargo, varía enormemente dependiendo de la profesión, el sector y la región. También debe ponerse en relación con unos gastos de vivienda, alimentación, transporte y seguro médico considerablemente superiores a los habituales en España.

La legislación tampoco establece una jornada general de entre 41 y 44 horas, como se señala en ocasiones. El límite máximo semanal es de 45 horas para trabajadores industriales, personal de oficina, técnicos y determinadas actividades comerciales.

Para el resto de trabajadores, el máximo legal se sitúa generalmente en 50 horas semanales, aunque la jornada pactada en el contrato puede ser inferior.

Por tanto, trasladarse a Suiza puede permitir acceder a salarios muy superiores a los españoles, pero exige preparar previamente la llegada. Tener un empleo, acreditar dónde se va a residir y conocer los trámites del cantón correspondiente resulta fundamental.

Para los españoles, la libre circulación simplifica considerablemente el proceso frente a trabajadores de terceros países. Aun así, superar los tres meses de empleo implica registrarse y obtener el permiso correspondiente para poder residir y trabajar legalmente en Suiza.