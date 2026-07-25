Es oficial: los trabajadores que pidan baja voluntaria y sean despedidos por su nueva empresa antes de 3 meses no tendrán paro

El desempleo continúa siendo una de las principales preocupaciones del mercado laboral en España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el país registra 2,29 millones de personas desempleadas y una tasa de paro del 10,83 %.

A ello se suma que cada año se producen más de 643.000 despidos, especialmente en el sector servicios y en las pequeñas empresas.

Además, las prestaciones por desempleo superan ya un gasto anual de 24.400 millones de euros y cerca de 1,8 millones de personas reciben actualmente una prestación contributiva, cuya cuantía media ronda los 1.004 euros mensuales.

Pese a ello, son muchos los trabajadores que desconocen en qué situaciones tienen derecho a cobrar el paro y en cuáles pueden perder esa posibilidad. Uno de los supuestos que genera más dudas es el de quienes abandonan voluntariamente un empleo para incorporarse a otro y este nuevo contrato finaliza poco tiempo después.

Precisamente sobre este caso advertía recientemente el Sindicato USO a través de uno de sus vídeos de TikTok, donde aclara cómo actúa el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuando un trabajador no supera el periodo de prueba o finaliza su relación laboral durante esos primeros meses.

Qué ocurre si no se supera el tiempo de prueba

Desde el sindicato recuerdan que, con carácter general, cuando es la empresa la que decide poner fin al contrato durante el periodo de prueba, el trabajador sí puede acceder a la prestación por desempleo, siempre que reúna el resto de requisitos exigidos, como el periodo mínimo de cotización: "Si la empresa decide que no pasas la prueba, tienes derecho a paro (siempre que tengas los días cotizados necesarios)".

La situación cambia cuando es el propio empleado quien decide abandonar el puesto antes de finalizar ese periodo inicial. "Si eres tú quien decide irse durante el periodo de prueba, se considera baja voluntaria y no tienes derecho a prestación".

La excepción que puede dejarte sin paro

Sin embargo, existe un supuesto que suele pasar desapercibido y que puede impedir el acceso a la prestación incluso cuando el despido parte de la empresa.

Se trata del caso de quienes dejaron su anterior empleo mediante una baja voluntaria y son despedidos por la nueva empresa antes de haber trabajado tres meses

#Paro #PrestaciónDesempleo #SindicatoUSO #DerechosLaborales #BajaVoluntaria #SEPE #ConsejoLaboral ♬ sonido original - Sindicato USO @sindicatouso ¿Te han echado en periodo de prueba? 📉💼 La pregunta del millón es: ¿Vas a cobrar el paro? La respuesta es sí, pero hay una "trampa" que te puede dejar a cero. ¡Apunta! 👇 ✅ Regla general: si la empresa decide que no pasas la prueba, tienes derecho a paro (siempre que tengas los días cotizados necesarios). ❌ Si te vas TÚ: si eres tú quien decide irse durante el periodo de prueba, se considera baja voluntaria y NO tienes derecho a prestación. 🛑💸 ⚠️ LA EXCEPCIÓN PELIGROSA: si venías de una baja voluntaria en tu anterior empleo y la nueva empresa te echa antes de cumplir 3 meses, ¡el SEPE no te pagará nada! 🚫 Se considera que no has "limpiado" la baja voluntaria anterior. Necesitas estar de alta al menos 90 días en el nuevo sitio para que ese derecho al paro se active de nuevo. ¡No te la juegues con tus ingresos! Si tienes dudas sobre tu contrato, déjanos un comentario y únete a USO. Protegemos tu futuro laboral. ✊❤️ #PeriodoDePrueba

Según explica el Sindicato USO, en esta situación el SEPE entiende que todavía no se ha generado una nueva situación legal de desempleo que permita recuperar el derecho a la prestación.

"Si venías de una baja voluntaria en tu anterior empleo y la nueva empresa te echa antes de cumplir 3 meses, el SEPE no te pagará nada. Se considera que no has 'limpiado' la baja voluntaria anterior. Necesitas estar de alta al menos 90 días en el nuevo sitio para que ese derecho al paro se active de nuevo".

Por ello, antes de presentar una baja voluntaria para cambiar de empresa, conviene conocer cómo puede afectar esa decisión al derecho a cobrar el paro si el nuevo empleo termina antes de lo previsto.