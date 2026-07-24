De un oasis urbano a una cena con sabor balear y vistas al Mediterráneo: los planes de la semana en Magas

Sin duda, la mejor forma de disfrutar de los días más largos pasa por combinar escapadas, gastronomía y cultura en escenarios que convierten cualquier propuesta en un recuerdo especial.

Desde brindar en un rooftop con el skyline de Frankfurt como telón de fondo hasta desconectar en un remanso de calma en pleno Madrid pasando por dejarse llevar por el ritmo de un festival de jazz en San Sebastián.

La selección se completa con una propuesta culinaria diseñada para que los más pequeños descubran la cocina de forma divertida y con un restaurante en Menorca que suma un privilegio difícil de igualar: acceso directo a la playa para alargar la experiencia entre el mar y la mesa.

Playa y sabor

Restaurante Son Ganxo de Menorca. Cedida

Son Ganxo inicia una nueva etapa tras una profunda renovación con el objetivo de recuperar la esencia que lo convirtió en un referente de la gastronomía menorquina.

Situado frente a la cala que le da nombre, el restaurante vuelve a poner el foco en el producto, el Mediterráneo y la experiencia de disfrutar de la mesa en un entorno privilegiado, complementado con piscina, acceso directo al mar y diferentes espacios para vivir el enclave sin prisas.

El proyecto está liderado por Santi Cruylles, profesional con más de dos décadas de experiencia en hostelería, junto al chef Enzo Paturzo, cuya cocina apuesta por el producto fresco de proximidad y el respeto por la materia prima.

La carta rinde homenaje a la despensa de la isla y al recetario de la zona con propuestas como el arroz de gamba de Menorca, pescados frescos a la brasa, tartar de lubina o ensalada de tomates de temporada. Su precio medio es de entre 50 y 60 euros por persona.

¿Dónde? Passeig de sa Marina 66, Menorca.

San Sebastián suena

Concierto de Jamie Cullum en el escenario Keler Gunea, en la playa de Zurriola. Foto de Jazzaldia 2025. Lolo Vasco

El Jazzaldia de la capital de Guipúzcoa se ha consolidado como un festival único por su capacidad para combinar la tradición del jazz con propuestas innovadoras y escenarios emblemáticos repartidos por toda la ciudad.

Anécdotas como el aplauso de Bebo Valdés al público tras un concierto bajo la lluvia o el baño colectivo de Nic Offer en la playa de Zurriola reflejan el carácter abierto y singular del evento.

A lo largo de sus 61 ediciones, la propuesta ha ampliado los límites del género incorporando nuevos estilos y atrayendo a públicos diversos.

Más allá de la música, este evento ha convertido San Sebastián en un gran escenario al aire libre, integrando plazas, playas y otros espacios urbanos en una experiencia cultural única.

La edición de este año, que se celebra del 22 al 26 de julio, mantiene esa esencia con una programación que combina artistas consagrados, talentos emergentes y numerosos conciertos gratuitos.

Además de disfrutar del cartel, el festival invita a recorrer la ciudad, ya que cada escenario ofrece una atmósfera, una acústica y un paisaje diferentes que enriquecen la experiencia.

¿Dónde? Zurriola Hiribidea 1, San Sebastián.

Oasis urbano

Una 'suite' del hotel. Cedida

A pocos pasos de la Milla de Oro, el distrito financiero y algunos de los grandes referentes culturales de la capital, el Hyatt Regency Hesperia Madrid es un auténtico refugio en pleno Paseo de la Castellana.

Se trata de un hotel de cinco estrellas que combina sofisticación, gastronomía y experiencias exclusivas para alojarte en el corazón de Madrid sin tener que renunciar a esa sensación de desconexión propia de las vacaciones.

La cocina es uno de sus grandes atractivos, ya que reúne restaurantes de referencia como Leña, de Dani García, y Smoked Room, distinguido con dos estrellas Michelin.

A ellos se suman Mery Bárbola con una propuesta mediterránea contemporánea y ambiente social, y la reciente incorporación de Zuara, el nuevo espacio asiático liderado por David Arauz.

Además, el hotel refuerza su vínculo con la ciudad mediante menús temáticos, propuestas estacionales y sus populares arroces por encargo durante los fines de semana.

Este establecimiento completa su oferta con experiencias exclusivas para descubrir Madrid, como visitas al Santiago Bernabéu, el Parque Warner, la Real Fábrica de Tapices, jornadas de compras en Las Rozas Village o el alquiler de un Porsche desde el propio hotel.

¿Dónde? Paseo de la Castellana 57, Madrid.

En el cielo

El hotel nHow Frankfurt RAI. Cedida

El nHow Frankfurt RAI es un lugar que celebra los lazos históricos de la ciudad con la industria financiera. Si vas, espera detalles fuera de lo común donde el arte contemporáneo, el diseño, la gastronomía y las expresiones culturales se mezclan. Se trata de un nuevo y vibrante hub para los que viajan por negocios, por placer e incluso para los locales.

Este verano, además, hace que Frankfurt adquiera un aire tropical gracias a las vistas del skyline y a las animadas noches en el NFT Skybar, el más alto de Alemania.

Los amantes del bienestar podrán recargar energía con sesiones de yoga y pilates en la azotea, seguidas de un saludable brunch algunos domingos por la mañana.

Mientras tanto, propuestas como Wine & Dine – Tapas con vino y Negroni Week convierten a este hotel en un refugio perfecto para los que disfrutan de la gastronomía más top.

¿Dónde? Brüsseler Str. 1-3, Frankfurt.

Pequeños cocineros

La experiencia 'Le Petit Chef'. Cedida

Le Petit Chef es una innovadora propuesta inmersiva que combina alta cocina, tecnología 3D y narrativa visual para transformar una cena en un espectáculo sensorial.

A través de proyecciones sobre la mesa y un relato protagonizado por el conocido como "Chef más pequeño del mundo", cada plato forma parte de un viaje que invita a los comensales a ver, escuchar y vivir la gastronomía de una forma diferente.

Se encuentra dentro del Hyatt Regency Barcelona Tower y se trata de una iniciativa que responde a una visión de la hospitalidad que va más allá del alojamiento. Así, este planazo mezcla la mejor comida, el entretenimiento y la creatividad para ofrecer una vivencia memorable.

Esta experiencia dispone de cuatro menús adaptados a distintos públicos: una alternativa principal, una versión prémium, una opción vegetariana y una infantil para niños de hasta 12 años.

Concebida para sorprender a todas las edades, la experiencia busca convertir cada cena en una celebración especial donde la emoción, la innovación y el espectáculo se unen para redescubrir la gastronomía desde una perspectiva visual y sensorial.

¿Dónde? Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet 144, Barcelona.