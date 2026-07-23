El restaurante donde Paz Padilla es clienta habitual: "Se puede comer el atún más auténtico"

Paz Padilla siempre ha presumido de sus raíces gaditanas. Aunque su trabajo la lleva continuamente de un plató a otro, hay un lugar al que regresa siempre que puede y donde encuentra la tranquilidad lejos del foco mediático: Zahara de los Atunes.

La presentadora, actriz y empresaria, mantiene desde hace años una estrecha relación con este rincón de la costa de Cádiz. Allí disfruta del mar, comparte tiempo con su familia y aprovecha para desconectar del ritmo que marca la televisión.

Con el paso del tiempo también ha descubierto algunos de los restaurantes que, según ella, mejor representan la gastronomía de la zona. Lugares donde el atún rojo de almadraba y el pescado fresco son los grandes protagonistas.

El restaurante con el mejor atún

Uno de sus imprescindibles es Monte-Mar, un restaurante con terraza frente al mar que se ha convertido en una de sus paradas habituales cuando visita Zahara de los Atunes.

El atún rojo de almadraba es el gran protagonista de la carta y se aprovecha prácticamente al completo en distintas elaboraciones. A ello se suman otros pescados de la costa gaditana, como el borriquete o el bocinegro, preparados tanto a la brasa como con aceite de oliva.

"Es el mejor restaurante y donde se puede comer el atún más auténtico", aseguraba la presentadora en uno de sus vídeos publicados en Instagram mientras el chef mostraba cómo preparar una de las tapas.

Además de las vistas al mar y de su cocina abierta, entre las propuestas más recomendadas destaca el atún a las bravas y el borriquete a la parrilla con papa arrugá y pisto, entre otros imprescindibles. En cuanto al precio medio por persona, este oscila entre los 30 y los 50 euros.

El chiringuito más especial

Más allá de sus restaurantes favoritos, Paz Padilla también tiene un vínculo muy personal con la hostelería de Zahara de los Atunes.

La presentadora es una de las impulsoras de El Trompeta, un chiringuito situado junto a la playa de Cabo de la Plata que pertenecía a su hermano Luis Padilla, fallecido recientemente.

El local se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más populares de la zona, especialmente al caer la tarde, cuando muchos visitantes se acercan para contemplar la puesta de sol frente al mar mientras toman algo.

En su carta destacan las hamburguesas acompañadas de patatas fritas, una propuesta sencilla pensada para disfrutar del ambiente de la playa.

Otros restaurantes que recomienda en Zahara

Monte-Mar no es el único establecimiento que forma parte de la lista de favoritos de Paz Padilla. La gaditana también ha recomendado otros restaurantes del municipio dentro de la edición de los Soletes de verano 2026, donde varios rostros conocidos comparten sus direcciones imprescindibles.

Entre ellos se encuentra La Almadraba, ubicado en un hotel de Zahara de los Atunes. Sus albóndigas de cigala y las distintas elaboraciones de atún, desde el tartar hasta la clásica receta con tomate, figuran entre los platos más conocidos

Otro de sus habituales es Casa Juanito, un restaurante situado a pocos metros del mar donde la familia Rodríguez Ariza lleva sirviendo pescado fresco y marisco desde 1948. El atún rojo de almadraba sigue siendo una de las grandes especialidades de la casa.

A esta selección se suma también Ramón Pipi, un establecimiento donde el protagonismo vuelve a recaer sobre el producto local. Pescados de roca al horno, mariscos y diferentes propuestas elaboradas con atún, algunas con inspiración japonesa, completan la oferta de uno de los locales que Paz Padilla suele recomendar cuando alguien le pregunta dónde comer bien en Zahara de los Atunes.