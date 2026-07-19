Marta, preparadora de oposiciones: "Con el sueldo base de Guardia Civil no llegas a final de mes, ronda los 900 €"

Las oposiciones se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan estabilidad laboral. De hecho, los puestos de empleo público en España superan ya los 3,6 millones de personas (cerca del 16 % de todos los ocupados en España).

Entre las profesiones que más interés despiertan se encuentra la de Guardia Civil. Esta es una de las razones por las que cada vez más personas se preguntan sobre el verdadero salario dentro de este Cuerpo de Seguridad del Estado.

La preparadora de oposiciones de la Academia Patrio se centra precisamente en resolver esta duda en uno de sus vídeos compartidos en TikTok, donde explica que fijarse únicamente en el salario base de un Guardia Civil puede llevar a la idea equivocada de lo que realmente perciben estos profesionales.

La creadora de contenido comienza desmontando una de las creencias más extendidas sobre la profesión: "Con el salario de un Guardia Civil no llegas a fin de mes. Vamos al grano, el salario base ronda los 900 y pico euros y sí, con eso solo no llegas", admite.

Y es que ese importe corresponde únicamente al sueldo base que perciben los agentes de la Escala de Cabos y Guardias, encuadrados en el grupo C1 de la función pública. Sin embargo, esa cifra representa solo una parte de la nómina.

Tal y como explica Marta, el sueldo final incorpora diferentes conceptos salariales que hacen que la cantidad que llega cada mes al banco sea considerablemente superior.

"Pero aquí está la clave: eso no es lo que cobras. A eso hay que sumarle: destino, dedicación, antigüedad y otros complementos", detalla.

Los complementos elevan la nómina por encima de los 2.000

Al igual que ocurre con otros funcionarios, los Guardias Civiles perciben distintos complementos económicos que dependen del puesto desempeñado, la responsabilidad, la antigüedad o el destino asignado.

Entre ellos se encuentran los complementos de destino, el complemento específico, vinculado a las características del puesto y los conocidos trienios, que incrementan el salario por cada tres años de servicio.

Según explica la preparadora de oposiciones, es precisamente la suma de todos esos conceptos la que marca la diferencia: "Con todo eso puedes estar entre 1.700 y 2.100 euros al mes. No es solo el sueldo base, es todo lo que hay alrededor".

Además, existen otros pluses que pueden percibirse en función del destino o de la especialidad en la que trabaje cada agente, por lo que las retribuciones pueden variar de forma significativa entre unos puestos y otros.

No todos los agentes cobran lo mismo

Uno de los factores que más influye en el salario es la unidad en la que presta servicio cada Guardia Civil. Algunas especialidades requieren una mayor preparación, asumen un nivel de riesgo superior o implican funciones muy específicas, circunstancias que se reflejan en la nómina.

Para ilustrarlo, Marta repasa en otro de sus vídeos algunas de las especialidades más conocidas del cuerpo junto con las retribuciones aproximadas que pueden alcanzar.

En Seguridad Ciudadana , donde se encuadran las patrullas y la atención al ciudadano, el salario suele situarse entre 1.800 y 2.100 euros mensuales.

, donde se encuadran las patrullas y la atención al ciudadano, el salario suele situarse entre 1.800 y 2.100 euros mensuales. Los agentes de Tráfico , encargados de la vigilancia de las carreteras y de intervenir en accidentes, pueden percibir entre 2.000 y 2.300 euros al mes.

, encargados de la vigilancia de las carreteras y de intervenir en accidentes, pueden percibir entre 2.000 y 2.300 euros al mes. En el caso del SEPRONA , especializado en la protección de la naturaleza y del medio ambiente, las retribuciones habituales oscilan entre 1.900 y 2.200 euros.

, especializado en la protección de la naturaleza y del medio ambiente, las retribuciones habituales oscilan entre 1.900 y 2.200 euros. Las especialidades con un mayor componente técnico o de riesgo suelen situarse por encima de esas cifras. El Servicio Marítimo puede alcanzar salarios de entre 2.200 y 2.500 euros, mientras que los especialistas de Montaña , dedicados a los rescates, se mueven entre 2.200 y 2.600 euros.

puede alcanzar salarios de entre 2.200 y 2.500 euros, mientras que los , dedicados a los rescates, se mueven entre 2.200 y 2.600 euros. Por su parte, los integrantes de los GEAS , especializados en actividades subacuáticas y rescates de buceo, perciben aproximadamente entre 2.300 y 2.700 euros al mes.

, especializados en actividades subacuáticas y rescates de buceo, perciben aproximadamente entre 2.300 y 2.700 euros al mes. En Policía Judicial , las retribuciones habituales rondan los 2.100-2.400 euros, mientras que los agentes destinados en Información, unidad centrada en labores de inteligencia y antiterrorismo, pueden situarse entre 2.000 y 2.600 euros.

, las retribuciones habituales rondan los 2.100-2.400 euros, mientras que los agentes destinados en Información, unidad centrada en labores de inteligencia y antiterrorismo, pueden situarse entre 2.000 y 2.600 euros. En la parte más alta de la escala salarial aparecen las Unidades Especiales, consideradas también entre las más exigentes físicamente, cuyos salarios pueden alcanzar entre 2.500 y 3.000 euros mensuales, seguidas por los Servicios Aéreos, con retribuciones aproximadas de entre 2.400 y 2.800 euros.

Aunque el sueldo final dependerá siempre de la antigüedad, el destino, los complementos y la situación personal de cada agente, la preparadora insiste en una idea que considera fundamental para quienes están pensando en opositar: el salario base es solo una parte de la nómina y no refleja los ingresos reales que percibe un Guardia Civil cada mes.