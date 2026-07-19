El Gobierno cambia las normas: la nueva factura de la luz incluirá cuánto gastan los vecinos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. E.E

Con las altas temperaturas del verano en España, el aire acondicionado, los ventiladores y otros sistemas de climatización vuelven a aumentar el consumo eléctrico de muchos hogares. Una situación que hace que sean cada vez más las familias que revisan con atención la factura de la luz con el fin de reducir gastos.

En este contexto, una nueva propuesta del Gobierno plantea precisamente modificar ese recibo eléctrico con el objetivo de que los consumidores puedan identificar mejor qué están pagando y cómo se compara su gasto con el de otras viviendas cercanas. Un nuevo tipo de factura, en el que la principal novedad cuando entre en vigor será esa inclusión del consumo medio de hogares con características similares y situados en el mismo código postal.

Esta nueva propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) fue sometida a audiencia pública hasta el pasado 6 de julio. Ahora deberá completar su tramitación antes de entrar en vigor y comenzar a reflejarse en las facturas de la luz.

Esta nueva factura mostrará una referencia media y agrupada de consumidores similares dentro del mismo código postal, acompañada de una representación gráfica. De esta forma, cada usuario podrá comprobar si su consumo se encuentra por encima o por debajo del habitual en viviendas de su entorno.

Un cambio con el que el Ministerio pretende que esa comparación ayude a detectar hábitos poco eficientes y anime a reducir el gasto energético.

Eso sí, el dato debe interpretarse con cierta cautela. Dos viviendas situadas en la misma zona pueden tener consumos muy diferentes por su tamaño, número de residentes, aislamiento, sistemas de climatización o presencia de electrodomésticos eléctricos.

No gastará lo mismo, por ejemplo, una persona que vive sola en un piso pequeño que una familia en una vivienda de mayor superficie, aunque ambas compartan código postal. La comparación servirá como orientación, pero no permitirá saber por sí sola si un hogar está consumiendo por encima o por debajo de lo que sería su consumo medio normal.

Otros datos nuevos en la factura

Pero esta reforma no se limitará al consumo de los hogares cercanos. El nuevo modelo incorporará también otros datos destinados a que los usuarios puedan reconocer con mayor facilidad las condiciones de su suministro eléctrico.

Entre ellos, aparecerá el coste medio de la energía consumida, el nombre concreto del producto contratado y una indicación más visible sobre si la tarifa es fija o está vinculada a la evolución del mercado. Estos datos se incluirán tanto en las facturas del mercado libre como en las del mercado regulado.

La claridad sobre el tipo de contrato resulta especialmente importante, ya que muchos consumidores desconocen si pagan siempre el mismo precio por la energía o si este cambia según el mercado, los horarios o las condiciones pactadas con la comercializadora.

También deberán detallarse las posibles penalizaciones aplicadas y los intereses cobrados cuando exista una refacturación. Con ello se pretende evitar que determinadas cantidades aparezcan en el recibo sin una explicación suficientemente visible.

Las lecturas estimadas tendrán que justificarse

Otra de las novedades afectará a las facturas elaboradas a partir de una lectura estimada del contador. Cuando la compañía no utilice el consumo real, tendrá que explicar de manera expresa el motivo.

Este punto puede resultar relevante cuando se producen diferencias importantes entre el gasto calculado por la comercializadora y la energía que realmente se ha utilizado en la vivienda.

El recibo también incorporará información relacionada con la protección de datos y con las decisiones automatizadas empleadas en la concesión del bono social eléctrico.

Hogares con placas solares

Quienes dispongan de una instalación de autoconsumo encontrarán cambios todavía más amplios. La factura deberá mostrar de forma clara la modalidad y el tipo de autoconsumo, así como el código asignado a la instalación.

También aparecerán los datos del contador de generación neta y la energía producida, desglosados por periodos horarios. Esta información permitirá conocer mejor cuánto aporta la instalación solar y qué parte de la electricidad utilizada procede de la red.

El cambio puede ser especialmente útil para comprobar si los hábitos del hogar están aprovechando correctamente la producción fotovoltaica. Utilizar los electrodomésticos de mayor consumo durante las horas de sol suele permitir aumentar el autoconsumo directo.

Un acceso más visible al comparador de tarifas

Las facturas acogidas al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) incorporarán un apartado denominado "comparador de ofertas" en la primera página.

En esa zona aparecerá un código QR vinculado a la herramienta oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Al escanearlo, el consumidor podrá acceder al comparador y revisar otras ofertas adaptadas a su perfil de consumo.

La factura eléctrica ya incluye mecanismos de acceso a las herramientas de la CNMC, pero el nuevo formato pretende hacerlos más visibles y facilitar que el usuario compruebe si existen contratos más competitivos.

Cuándo empezará a aplicarse

La propuesta incorpora las novedades previstas en el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, aprobado mediante el Real Decreto 88/2026, y adapta el contenido mínimo que deberán incluir las facturas de electricidad.

No obstante, estos cambios todavía no se aplican en los recibos que reciben los consumidores. Tras finalizar el periodo de audiencia pública, la propuesta deberá continuar su tramitación y aprobarse de forma definitiva antes de que las comercializadoras estén obligadas a utilizar el nuevo modelo de factura.

Hasta que eso ocurra, los usuarios seguirán recibiendo el formato actual. Será cuando la nueva regulación entre en vigor cuando las comercializadoras deban incorporar estas novedades en las facturas de los consumidores.