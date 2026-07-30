Entra en vigor el 1 de enero de 2030 en España: bares y restaurantes no podrán servir sobres de plástico de azúcar o sal

Reducir los residuos que se generan cada día se ha convertido en una de las grandes prioridades de la Unión Europea. En los últimos años, Bruselas ha impulsado distintas medidas para disminuir el impacto ambiental de los envases y fomentar modelos de consumo más sostenibles en todos los sectores.

La hostelería es uno de los ámbitos donde estos cambios tendrán una mayor visibilidad, ya que millones de clientes utilizan a diario productos de un solo uso. Aunque muchos pasan desapercibidos por su pequeño tamaño, su consumo masivo genera una enorme cantidad de residuos difíciles de gestionar.

Con ese objetivo de avanzar hacia una economía más circular, España comenzará a aplicar una nueva obligación que modificará algunos hábitos muy habituales en bares, cafeterías y restaurantes. El cambio exigirá adaptar la forma en la que se ofrecen determinados productos de acompañamiento, obligando a los establecimientos a buscar alternativas más respetuosas.

Adiós a los sobres de un solo uso

A partir del próximo 1 de enero de 2030, los bares y restaurantes españoles ya no podrán servir a sus clientes los tradicionales sobres de plástico de un solo uso que contienen azúcar, sal, ketchup, mayonesa, mostaza, aliños o productos similares.

La medida responde al reglamento aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en diciembre de 2025, cuyo objetivo es reducir la generación de residuos plásticos y avanzar hacia un sistema de envases más sostenible.

La nueva normativa forma parte de la estrategia comunitaria para limitar el uso de envases desechables y fomentar soluciones reutilizables o reciclables.

Aunque pueda parecer un cambio menor por tratarse de productos de pequeño tamaño, las instituciones europeas consideran que estas monodosis representan millones de unidades consumidas cada año en cafeterías, restaurantes, hoteles y establecimientos de comida rápida, por lo que su eliminación puede tener un impacto significativo en la reducción de residuos.

Para cumplir con la nueva legislación, los establecimientos deberán recurrir a otras fórmulas autorizadas. Entre las alternativas previstas se encuentran los dispensadores rellenables, los recipientes reutilizables, los sobres fabricados en papel y los envases elaborados con plástico compostable certificado.

De hecho, algunos negocios ya habían comenzado a introducir estos cambios antes de la entrada en vigor del reglamento, sustituyendo las monodosis por aceiteras, saleros, azucareros o pequeños tarros que pueden rellenarse periódicamente.

Imagen para ilustrar la cantidad de sobres de un solo uso en los establecimientos. iStock.

Sin embargo, la adaptación no está exenta de dificultades. Uno de los principales debates gira en torno a la higiene y la seguridad alimentaria.

Mientras que los sobres individuales garantizan que cada cliente utiliza un producto completamente cerrado, los dispensadores o recipientes reutilizables requieren protocolos de limpieza mucho más estrictos para evitar contaminaciones y cumplir con la normativa sanitaria vigente.

Esta circunstancia obliga a los hosteleros a encontrar un equilibrio entre la reducción de residuos y el mantenimiento de unas condiciones higiénicas adecuadas.

La legislación europea persigue ambos objetivos al mismo tiempo, por lo que los establecimientos deberán extremar los controles de limpieza, desinfección y conservación de los productos que ofrezcan mediante sistemas reutilizables.

Las excepciones

El reglamento también contempla algunas excepciones. En determinados casos seguirá siendo posible utilizar monodosis cuando existan razones relacionadas con la seguridad alimentaria o con las características del servicio prestado.

Es el caso de los hospitales y otros centros sanitarios, donde resulta esencial garantizar la máxima protección de los alimentos y bebidas que reciben los pacientes.

También se prevén excepciones para determinadas comidas destinadas al consumo inmediato, aunque este supuesto plantea dudas entre parte del sector debido a la dificultad para definir con precisión cuándo puede aplicarse esa consideración.

Será la interpretación de la normativa y su desarrollo práctico la que determine el alcance real de estas situaciones.

La entrada en vigor de esta obligación representa un nuevo paso dentro de la política medioambiental de la Unión Europea, que continuará endureciendo las exigencias durante los próximos años.

De hecho, el reglamento establece nuevos objetivos de cara a 2030, cuando las normas sobre envases serán todavía más estrictas con el propósito de impulsar formatos completamente reciclables y reducir al máximo la generación de residuos.