De la moda mediterránea más chic a cenar con vistas a La Alhambra: los planes de la semana de Magas

Hay fines de semana que piden quedarse en la ciudad y otros que invitan a hacer la maleta, aunque sólo sea por un par de días.

Desde una escapada a Ibiza hasta una noche de cine al aire libre en Madrid, pasando por el encanto histórico de Granada o la magia del teatro clásico en Ciudad Real, este fin de semana ofrece propuestas para todos los gustos y en algunos de los escenarios más especiales del país.

Moda, cultura, gastronomía y ocio se unen en una selección de planes que incluye una exclusiva pop-up frente al Mediterráneo, una terraza con vistas privilegiadas a la Alhambra, un festival que celebra lo mejor del Siglo de Oro, un parque de atracciones repleto de novedades y un viaje musical por Ecuador sin salir de España.

Estos cinco planes son una invitación a exprimir el tiempo libre y dejarse sorprender.

Estilo en el mar

El interior de la tienda. Cedida

Ibiza vuelve a consolidarse como el lugar donde la moda, la música, el diseño y la cultura se encuentran de forma natural.

Este verano, Bless Ibiza The Site suma un nuevo atractivo con la llegada de la pop-up de Casablanca, una de las firmas más singulares del panorama actual, reconocida por su visión contemporánea del lujo y una estética inspirada en los viajes, el ocio y algunos de los destinos más icónicos del mundo.

El espacio reúne una selección de piezas de la colección primavera-verano 2026, For The Love of House, una propuesta que rinde homenaje a los orígenes y al espíritu libre de la música de este género.

Con colores vibrantes, siluetas relajadas y guiños al universo deportivo, la colección transmite la energía, la creatividad y la celebración que definen el verano en la isla, invitando a descubrir el universo de la firma.

Disponible hasta octubre de 2026, esta experiencia se presenta como una cita imprescindible para quienes buscan disfrutar del verano mediterráneo desde una perspectiva donde la cultura y el estilo de vida se dan la mano.

¿Dónde? Platja d’en Bossa 13, Ibiza.

Diversión para todos

Parque de Atracciones de Madrid. Diego G. Cotrina

El Parque de Atracciones de Madrid celebra el verano con una programación renovada pensada para todos los públicos, que combina nuevos espectáculos, desfiles, música en directo y experiencias inmersivas.

Entre las grandes novedades destacan el debut de Bluey sobre el escenario y la llegada de la primera Nickelodeon Parade, un desfile protagonizado por personajes tan queridos como Bob Esponja, Patricio Estrella y La Patrulla Canina.

La oferta estival se completa con los Conciertos bajo las estrellas, que tendrán lugar todos los sábados de julio y agosto en horario nocturno exclusivo.

Nueve veladas al aire libre con tributos a artistas y bandas como La Oreja de Van Gogh, Alejandro Sanz, ABBA o AC/DC convertirán el parque en un escenario único para disfrutar de la música tras una jornada de diversión.

Para quienes buscan emociones fuertes, el parque presenta The Walking Dead: Silence for Survival, una versión renovada de su icónico pasaje del terror que lleva la tensión a un nuevo nivel.

Además, el exitoso espectáculo Guerreras K-POP: Un nuevo universo, visto ya por más de 70.000 espectadores, amplía su temporada y se suma a una oferta que, junto a sus más de 30 atracciones, consolida al parque como uno de los planes imperdibles de la temporada.

¿Dónde? Casa de Campo S/N, Madrid.

Escenario clásico

Teatro Clásico de Almagro. festivaldealmagro.com

Hasta el 26 de julio, Almagro vuelve a convertirse en la gran capital de la dramaturgia con la celebración de la 49ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico.

La cita reúne algunas de las mejores propuestas escénicas del panorama nacional en un escenario incomparable: el Corral de Comedias, el único del Siglo de Oro que conserva intacta su arquitectura original y uno de los espacios teatrales más emblemáticos de España.

Este año, el festival toma como inspiración una antigua baraja de cartas, símbolo de juego, resistencia e imaginación, para dar forma a una programación que invita a dejarse sorprender.

Cervantes ocupa un lugar protagonista con ocho montajes que revisitan su legado desde una mirada contemporánea, entre ellos Palabra de perro, de Juan Mayorga, y Cautivas por Cervantes, que pone el foco en las mujeres presentes en la obra del autor.

Más allá de los escenarios, recorrer las calles de la ciudad, disfrutar de su Plaza Mayor y vivir el ambiente que envuelve la ciudad durante el festival convierte la visita en una experiencia cultural única.

¿Dónde? Calle Bernardas 2, Almagro.

Inspiración ecuatoriana

La artista Ángeles Toledano en una edición de La Mar de Músicas. Cedida

La Mar de Músicas convierte un año más a Cartagena en una ventana abierta al mundo, invitando a descubrir la cultura de un país a través de la música, el cine, el arte, la literatura y la gastronomía.

Hasta el 25 de julio, el festival propone un viaje por Ecuador sin salir de la ciudad, con una programación en la que la música es protagonista y que incluye 45 conciertos, 21 de ellos gratuitos.

Lejos de los tópicos, esta edición revela la riqueza creativa de un país marcado por la diversidad de los Andes y la Amazonía.

Artistas como Swing Original Monks, Paola Navarrete, Lolabúm, Papaya Dada, Humazapas, Margarita Laso o Jatun Mama muestran un panorama donde conviven con naturalidad la tradición y la innovación, ofreciendo una mirada actual y sorprendente de aquel país.

La experiencia se completa con un cartel internacional de primer nivel, con nombres como Rubén Blades, Lila Downs, Sílvia Pérez Cruz, Rodrigo Cuevas, Judeline, Carminho, Silvana Estrada, Monsieur Periné o Alice Phoebe Lou.

Una oportunidad única para dejarse sorprender por nuevas voces y disfrutar de uno de los festivales culturales más singulares de la época estival.

¿Dónde? Calle Jacinto Benavente 7, Cartagena (Murcia).

Gastronomía y belleza

El restaurante Carmen de Aben Humeya. abenhumeya.com

Situado en el corazón del Albaicín, el Carmen de Aben Humeya ocupa varias casas moriscas de los siglos XIV y XV rodeadas de jardines históricos y junto a la primera muralla de Granada.

Su gran atractivo es difícil de igualar: todas sus mesas, tanto en el interior como en la terraza, disfrutan de vistas directas a La Alhambra, un privilegio poco habitual incluso entre los restaurantes más conocidos de la ciudad.

El entorno, con fuentes, vegetación y arquitectura nazarí, convierte cada comida en una experiencia única. El precio medio ronda los 35-40 euros por persona.

Abre todos los días para comidas (13:00-15:00) y cenas (20:00-22:00). Las reservas se realizan exclusivamente a través de su página web y las mesas se asignan por orden, por lo que conviene hacerlo con antelación para conseguir las mejores vistas.

Además, se encuentra a pocos pasos del emblemático Mirador de San Nicolás.

¿Dónde? Cta. de las Tomasas 12, Albaicín, Granada.