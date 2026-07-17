Los chefs coinciden: "Los berberechos en lata no mejoran con limón, sino mezclados en su jugo con cilantro y ajo"

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La lata de berberechos ocupa desde hace años un lugar fijo en muchas despensas españolas. Es uno de esos productos que suelen aparecer a la hora del aperitivo, acompañados de unas patatas fritas o unas aceitunas, aunque cada vez son más quienes los utilizan para preparar recetas rápidas con un toque diferente.

Lo más habitual es servirlos con unas gotas de limón. Un gesto casi automático que se ha repetido durante generaciones, pero que algunos cocineros prefieren dejar de lado para conseguir que el sabor del marisco sea el verdadero protagonista.

Es el caso de Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3 y chef del restaurante Raíces, con una estrella Michelin. En una de sus intervenciones en Más Vale Tarde, mostró cómo convertir una sencilla lata de berberechos en una especie de ceviche exprés aprovechando un ingrediente que normalmente acaba desechándose: el líquido de la conserva.

El jugo de la lata es la clave

La propuesta de Carlos Maldonado parte de una idea muy sencilla: no tirar el caldo que acompaña a los berberechos. Lejos de desecharlo, el cocinero lo convierte en la base del aliño mezclándolo con zumo de lima, cilantro fresco, ajo en polvo, comino y una pizca de sal.

Después incorpora cebolla morada cortada muy fina y para quienes buscan un toque más intenso, un poco de pasta de ají amarillo. El resultado es una mezcla mucho más aromática que potencia el sabor de los berberechos sin ocultarlo.

En lugar de depender únicamente del limón, el propio jugo de la conserva aporta profundidad y mantiene intacto el carácter del marisco.

Una vez preparado el aliño, los berberechos reposan unos minutos en frío para impregnarse de todos los sabores antes de terminar el plato con un puñado de frutos secos picados que aportan un agradable contraste crujiente.

Ingredientes para los berberechos en lata Ingredientes para los berberechos en lata Berberechos en lata al natural, 1 lata grande

Zumo de lima, 2 o 3 cucharadas

Cilantro fresco picado, 1 cucharada

Ajo en polvo, 1/2 cucharada

Comino, 1/2 cucharada

Sal al gusto

Cebolla morada, 1/2 unidad

Pasta de ají amarillo, 1/2 cucharadita (opcional)

Frutos secos al gusto (pistachos, nueces, avellanas o almendras) Paso 1 Abre la lata de berberechos y separa el caldo de la conserva. Reserva los berberechos escurridos en un bol. Paso 2 Mezcla el jugo de la lata con el zumo de lima, el cilantro picado, el ajo en polvo, el comino y una pizca de sal. Paso 3 Corta la cebolla morada en juliana muy fina y añádela al aliño. Si quieres un punto picante, incorpora también la pasta de ají amarillo. Paso 4 Remueve bien la mezcla y añade parte de esos sólidos sobre los berberechos. Tapa el bol y deja reposar en la nevera unos minutos para que se integren los sabores. Paso 5 Antes de servir, incorpora el caldo aliñado reservado y termina con frutos secos picados por encima. Así se mantiene el contraste crujiente hasta el último momento.

José Andrés también propone olvidarse del limón

Carlos Maldonado no es el único chef que ha encontrado nuevas formas de servir los berberechos en conserva. José Andrés también ha demostrado que este producto admite combinaciones mucho más originales más allá del clásico chorrito de limón.

En una receta compartida en su programa de RTVE Vamos a Cocinar con José Andrés, el cocinero asturiano los acompaña con gajos de mandarina, ralladura de limón y un buen aceite de oliva virgen extra. Una combinación más suave y con un ligero punto dulce que realza el sabor del marisco sin restarle protagonismo.

Dos propuestas diferentes que demuestran que una simple lata de berberechos puede convertirse en un aperitivo mucho más especial utilizando ingredientes que casi siempre hay en casa.