Los chefs coinciden: "Los berberechos en lata no mejoran con limón, mezcla su caldo con comino y pimienta"

Los berberechos en lata forman parte del ADN gastronómico español. Son uno de esos productos que nunca faltan en una despensa bien surtida y que suelen aparecer en cualquier aperitivo improvisado.

La fórmula tradicional es abrir la lata, añadir unas gotas de limón y servir. Sin embargo, para el chef Carlos Maldonado, esa costumbre impide descubrir todo el potencial de una de las conservas más apreciadas del país.

El cocinero toledano, ganador de MasterChef y responsable del restaurante Raíces, distinguido con una estrella Michelin, propone una forma completamente diferente de disfrutar este molusco.

Según explica, el limón no debería ser el protagonista. En su lugar, apuesta por una combinación de especias y aromáticos que realza el sabor natural del producto y convierte una sencilla conserva en una elaboración mucho más sofisticada.

La idea surgió durante una de sus intervenciones televisivas, donde mostró cómo preparar una versión rápida de ceviche utilizando berberechos en conserva. Una receta sencilla, económica y sorprendente que ha despertado el interés de miles de aficionados a la cocina.

El error en los berberechos

Durante años, el limón ha sido el acompañamiento habitual de los berberechos. Su toque ácido ayuda a potenciar ciertas notas marinas y aporta frescura. Sin embargo, Maldonado considera que muchas veces se utiliza en exceso.

Cuando la acidez domina el conjunto, las características propias del molusco quedan ocultas. El sabor yodado, la intensidad salina y los matices marinos terminan pasando desapercibidos bajo el protagonismo del cítrico.

Por eso, el chef propone reducir considerablemente la cantidad de limón o sustituirlo por unas pocas gotas de lima. El objetivo no es eliminar la acidez por completo, sino equilibrarla para que complemente al producto en lugar de esconderlo.

La clave de su receta está en una mezcla de cilantro, ajo en polvo, comino, sal y pimienta. Estos ingredientes aportan profundidad aromática sin eclipsar el sabor de los berberechos.

A esta combinación añade cebolla morada picada y una pequeña cantidad de pasta de ají. El resultado recuerda a la tradicional leche de tigre peruana, la marinada característica de muchos ceviches.

Lo más llamativo es que la elaboración apenas requiere unos minutos y puede prepararse con ingredientes fáciles de encontrar en cualquier supermercado.

El gran tesoro

Para Maldonado, el auténtico tesoro de la conserva no son únicamente los berberechos. El líquido que acompaña al producto juega un papel fundamental en la receta.

Muchas personas escurren la lata y desechan automáticamente ese caldo. Sin embargo, en él se concentra buena parte de los aromas y sabores marinos que hacen especial a esta conserva.

El chef recomienda reservarlo cuidadosamente y utilizarlo como base de la salsa. Una vez mezclado con el zumo de lima, las especias, la cebolla y el ají, se convierte en una preparación llena de matices.

Después solo es necesario incorporar los berberechos y dejar reposar unos minutos para que absorban todos los aromas. Como toque final, Maldonado añade frutos secos picados que aportan contraste y textura, además de un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Beneficios nutricionales

La popularidad de los berberechos no se debe únicamente a su sabor. También destacan por su interesante perfil nutricional. Se trata de un alimento rico en proteínas de alta calidad y con un contenido graso relativamente bajo. Además, aporta minerales esenciales como hierro, fósforo, yodo, potasio y selenio, junto con vitaminas del grupo B.

El hierro es especialmente relevante porque participa en el transporte de oxígeno por el organismo y ayuda a prevenir determinadas situaciones de déficit nutricional. El yodo, por su parte, resulta fundamental para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides.

Otro de los nutrientes destacados es el selenio, un mineral con función antioxidante que contribuye a proteger las células frente al estrés oxidativo.

Los berberechos también contienen ácidos grasos omega 3, asociados a beneficios para la salud cardiovascular y al mantenimiento de niveles saludables de triglicéridos.

¿Qué más necesitas para animarte a probar una receta super sencilla, deliciosa y repleta de beneficios? Está todo a tu favor para que esta misma noche te prepares una cena deliciosa.