Un karaoke para celebrar el Mundial, un viaje inmersivo por Egipto y teatro clásico, entre los planes de Magas

Ya ha llegado el verano. Con él vuelven los días largos, el sol y las altas temperaturas, que invitan a cambiar de ritmo y disfrutar de la ciudad de otra manera.

Aunque los planes al aire libre siguen siendo protagonistas, el calor también convierte los espacios interiores en una alternativa especialmente apetecible. Restaurantes, exposiciones, experiencias inmersivas o propuestas de ocio con aire acondicionado se convierten en un refugio perfecto.

Desde experiencias gastronómicas hasta actividades culturales y planes originales para disfrutar en grupo, esta es una selección de los planes de MAGAS para aprovechar el verano sin renunciar al confort.

La brasa como protagonista

Cannelloni de calabaza y la sala del IN Ristolab. Cedida

A punto de cumplir su primer aniversario, IN Ristolab renueva su carta con una propuesta que refuerza su identidad: una cocina italiana contemporánea donde la pasta fresca elaborada a mano y las carnes a la brasa se convierten en el eje de la experiencia. El restaurante apuesta por una cocina que combina tradición, técnica y producto de calidad.

Entre las novedades destacan recetas como los tagliolini con zamburiñas, caviar y mantequilla ahumada; los Ravioli de mollejas con alcaparras y pimientos asados; o los pappardelle con ragú de caza y de bosque.

Tampoco falta la ya conocida 'Explosión de Carbonara', una reinterpretación de uno de los grandes clásicos italianos que se ha convertido en uno de los platos más reconocibles de la casa.

La experiencia continúa con una selección de carnes premium cocinadas a la brasa, desde cortes de Angus o wagyu hasta chuletones de diferentes orígenes, acompañados por una cuidada carta de vinos italianos y nacionales.

¿Dónde? Calle Francisco de Rojas 2, Madrid.

Al ritmo de Waka Waka

El BAM Karaoke Box. Cedida

Con la llegada del Mundial de Fútbol 2026, la música también se suma a la celebración. BAM Karaoke Box ha puesto en marcha el 'Shakira Challenge', una propuesta que invita a grupos de amigos a interpretar Waka Waka, la canción que acompañó a la Selección Española durante el de Sudáfrica de 2010.

Desde el 11 de junio hasta el 16 de julio, las actuaciones competirán por convertirse en las mejores del reto. Más allá del resultado, la iniciativa recupera uno de los himnos más reconocibles del fútbol y propone revivir, entre micrófonos y coreografías, el ambiente festivo que rodea al campeonato.

La experiencia se desarrolla en las dos sedes madrileñas de BAM Karaoke Box, donde también es posible seguir los partidos del Mundial en grupo mientras se disfruta de cócteles y salas privadas inspiradas en el concepto de karaoke asiático. Una forma diferente de prolongar la emoción una vez termina el encuentro.

¿Dónde? Calle Luchana, 20 y calle Recoletos, 23, ambas en Madrid

Mediterráneo con acento asiático

Kai Beach: playa, gastronomía oriental y atardeceres. Cedida

Entre Marbella y Sotogrande, Kai Beach se ha convertido en una de las direcciones más apetecibles de la Costa del Sol. Este beach club renovado para la temporada propone una experiencia inspirada en el Sudeste Asiático que cambia de ambiente a medida que avanza el día.

La propuesta gastronómica acompaña esa transformación con una carta de inspiración asiática donde el sushi, los pokes, los tartares y los platos cocinados en robata comparten protagonismo con una cuidada selección de sakes, vinos y cócteles de autor.

Entre las especialidades destacan los rolls de sushi, el tartar de atún de almadraba al yuzu o la lubina marinada con miso, elaboraciones que ponen el foco en el producto y los sabores orientales.

Más allá de la cocina, Kai Beach invita a disfrutar del verano sin prisas, alternando una jornada de playa con una comida frente al mar o una cena al aire libre acompañada por la puesta de sol. Un plan ideal para quienes buscan combinar gastronomía, ocio y desconexión en uno de los enclaves más exclusivos de la Costa del Sol.

¿Dónde? Laguna Beach, Playa Padrón, Estepona (Málaga).

Viaje inmersivo

El antiguo Egipto desembarca en Madrid. Cedida

Las experiencias inmersivas siguen conquistando la agenda cultural y de ocio. Tras el éxito de sus propuestas dedicadas a la Luna y al Titanic, Virtual Zone presenta 'Egipto: un crucero por el Nilo', una aventura de realidad virtual que invita a recorrer algunos de los escenarios más fascinantes de la civilización de los faraones.

Gracias a un sistema de movimiento libre, los participantes pueden caminar por templos milenarios, navegar por el río Nilo, contemplar las pirámides y adentrarse en una expedición arqueológica repleta de enigmas. La cita combina exploración, tecnología y entretenimiento para hacer sentir al visitante como si formara parte de la historia.

Pensada para disfrutar en familia, con amigos o en grupo, puede disfrutarse en varias ciudades españolas.

¿Dónde? Plaza de Carlos Trías Bertrán 3, Planta 1, Madrid.

Plaza de los Luceros, 17, Planta 1, Alicante.

Calle María Díaz de Haro, 10 bis, Bajo, Bilbao.

Centro comercial Zig Zag, Av. Juan Carlos I, s/n, Murcia.

Av. San Francisco Javier, 9, Local L-UNO-B en Planta Sótano, Sevilla.

Calle de Ruzafa, 41, Valencia.

Dos terrazas desde las alturas

Arriba, Albarada; abajo, 1925 Vermutería. Cedida

En las colinas del Tibidabo, lejos del ritmo más intenso del centro, el recién inaugurado Hotel METT Barcelona reúne dos espacios gastronómicos complementarios con vistas privilegiadas sobre la ciudad.

Situados uno junto al otro, ambos comparten una misma esencia mediterránea, aunque con personalidad propia. Mientras Albarada apuesta por una experiencia pausada y sofisticada, 1925 Vermutería recupera el ritual del aperitivo con un ambiente más desenfadado y social.

El primero ofrece una cocina mediterránea contemporánea en un entorno luminoso y elegante. Dirigido por el chef Rubén Briones, el restaurante trabaja con productos locales y de temporada en platos como la lubina salvaje con sofrito y salsa de puerros, cordero cocinado a fuego lento con mojo de menta o el arroz con bogavante a la parrilla.

Su interiorismo, firmado por Astet Studio, combina materiales naturales, artesanía local y una paleta inspirada en el paisaje catalán.

A pocos pasos, 1925 Vermutería rinde homenaje a la tradición barcelonesa del vermut desde una mirada contemporánea. Inspirada en las históricas vermuterías de la ciudad, su carta reúne tapas y platos para compartir, como gildas, croquetas de jamón ibérico, tortilla española, escalivada o bacalao con garbanzos. Un espacio pensado para alargar la conversación y disfrutar con vistas privilegiadas.

¿Dónde? Hotel METT Barcelona, Ctra. de Vallvidrera al Tibidabo, 83-93, Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona.

El teatro vuelve a Almagro

El cartel del Festival de Almagro 2026. Cedida

Del 2 al 26 de julio, la localidad celebra la 49.ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, una de las grandes citas culturales del verano. La programación reúne 50 espectáculos, entre ellos 16 estrenos absolutos y tres estrenos en España, además de propuestas de música, danza y actividades paralelas.

Entre los momentos más esperados figuran el estreno de El caballero de Olmedo, dirigido por Laila Ripoll para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y la nueva obra de Juan Mayorga, Palabra de perro.

Además, el festival reconocerá la trayectoria de Pepe Viyuela, Premio Corral de Comedias; de la escenógrafa Elisa Sanz, que recibirá el Homenaje del Festival; y del director de escena José Carlos Plaza, distinguido con el Premio Lorenzo Luzuriaga.

¿Dónde? En diversos espacios escénicos emblemáticos de Almagro, Ciudad Real.